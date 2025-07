Popotniški vodnik za zaščito morij in grebenov Sabaha

Ste, tako kot mnogi po svetu, začeli brskati po prenosnem računalniku za kraje, ki bi jih lahko obiskali, z olajšanjem, da se je mednarodna potovanja ponovno pojavila nekaj normalnega, in sanjate, da bi se končno odpravili na potovanje, ki ste ga začeli načrtovati pred leti? Ali v Google vnašate izraze, kot so pobegi na otoke, potapljaška mesta in morsko življenje, ali iščete na Instagramu z uporabo hashtagov #beach, #ocean in #nature?

Če je tako, ne pozabite dodati te oznake na svoj seznam: Sabah. S 4,500 km obale (vključno z otoki in lagunami) lahko Sabah veliko ponudi s svojimi nedotaknjenimi plažami in očarljivim podvodnim življenjem. Toda kot svetovni državljan, ki ga prizadenejo prevladujoči vplivi podnebnih sprememb, se morate vprašati – in obljubim, da je to naše zadnje vprašanje – kako moji potovalni načrti vplivajo na ocean? In potem se morate odločiti.

Ko se bliža Ocean Day, vas pozivamo, da se poglobite, ko delate načrte, kam iti in kaj početi. Bodite odgovoren popotnik. Spoznajte skupnosti, katerih življenja so tako prepletena z viri naših morij. Razumite, zakaj ostre obsodbe o tem, kako dajejo hrano na svoje mize, ne pripomorejo k rešitvam, ki ščitijo naše dragoceno morsko življenje, nato pa ugotovite, kaj. Pomagajte pri ohranjanju naše bogate morske biotske raznovrstnosti in neopredmetenih vidikov Sabahove kulture, medtem ko odkljukate elemente s seznama morskih vrst in morskih živali, ki jih morate obiskati.

Tukaj je kratek seznam za lažji začetek.

Obnovite velikanske školjke, obnovite grebene

Obisk parka Tunku Abdul Rahman vam daje odlično priložnost, da si zmočite noge, če se ne nameravate odpraviti daleč od prestolnice Sabaha. TARP je skupina otokov, ki posejajo vode ob celini Kota Kinabalu, na njegovem največjem otoku – otoku Gaya – pa je MERC, Raziskovalni center za morsko ekologijo. Obiskovalci centra, ki je nagrajeno okoljsko izobraževalno mesto, se lahko udeležijo enournega vodenega ogleda ali preživijo cel dan z morskim biologom, se iz prve roke učijo o pridelavi in ​​obnavljanju velikanskih školjk ter razumejo njihov ekološki pomen za naše grebene.

Popotniški vodnik za zaščito morja in grebenov Sabaha 8

Orjaške školjke igrajo veliko vlogo pri filtriranju morske vode, kar pomaga v boju proti čezmernemu cvetenju alg. Photo kredit: MERC

Prijavite se kot EcoDiver

Čeprav je potovanje do Mantananija malo (ura in pol vožnje z avtomobilom iz Kota Kinabaluja, ki ji sledi še ena ura vožnje z ladjo), je zaradi neokrnjene turkizne vode in osupljive naravne lepote vredno potovanja. Turizem je na otoku močno rasel in medtem ko je to prebivalcem odprlo dodatne možnosti za zaslužek, je postala potreba po pobudah, ki vključujejo turizem, ohranjanje in razvoj skupnosti, zelo očitna. Reef Check Malezije projekti na Mantanani cilj je izboljšati preživetje skupnosti s krepitvijo zmogljivosti in usposabljanjem veščin, izboljšati njihovo dobro počutje z ravnanjem z odpadki in ozaveščati o koristih ohranjanja grebenov.

Popotniški vodnik za zaščito morja in grebenov Sabaha 9

Certificirani EcoDivers so usposobljeni za izvajanje pregledov Reef Check, ki se izvajajo vsako leto za spremljanje zdravja grebenov, vključno z Mantanani. Photo kredit: Reef Check Malezija

Podprite prizadevanja žensk pri diverzifikaciji izdelkov

V mnogih delih sveta imajo ženske ključno vlogo pri upravljanju naravnih virov in enako velja za otoške skupnosti v Sabahu. Samo poglejte proti severu v večnamensko zaščiteno morsko območje parka Tun Mustapha, kjer se je skupina žensk združila, da bi delala LA'NU, registrirano podjetje za proizvodnjo mila iz odsluženega jedilnega olja. Ne samo, da dopolnjujejo svoj primarni vir dohodka in tako zmanjšujejo svojo odvisnost od dohodka od rib, te ženske tudi usmerjajo odstotek svojega dobička v dejavnosti ohranjanja, ki jih vodijo njihove skupnosti.

Podobno si članice organizacije Women of Omadal (WAPO) ob Semporni, majhnem mestu na jugovzhodni obali Sabaha, ki je znano kot prehod v potapljaško zatočišče v Sabahu, trudijo izboljšati svojo dohodkovno varnost, hkrati pa spodbujajo okoljsko ozaveščenost in zaščito. Združenje je bilo registrirano leta 2012 s podporo WWF-Malezija in vse do danes člani še naprej aktivno delujejo proizvajajo in promovirajo ročna dela, ki je obudila tradicijo tkanja z uporabo listov pandanus palme in raziskala nove modele in izdelke za razširitev ponudbe ročnih del. WAPO ima tudi namensko enoto, ki patruljira na plažah otoka Omadal, da prepreči divji lov na želve.

Popotniški vodnik za zaščito morja in grebenov Sabaha 10

Juliana, podjetnica LA'NU, reže limonsko travo, sestavino, ki se uporablja za izdelavo mila. Photo kredit: Norcy BeautyLab

Popotniški vodnik za zaščito morja in grebenov Sabaha 11

Podloga, tkana z dizajnom Pinamak (kozice), ženske iz Omadala. Photo kredit: Roziah Jalalid/WAPO

Dosezite in podprite pobude, ki jih vodi skupnost

Le 20 minut od mednarodno znanega otoka Sipadan se nahaja Mabul, potapljaška destinacija, ki privablja mednarodne in lokalne potapljače, ki jih zanimajo redka in edinstvena makro bitja. Na žalost veliko število turistov, ki jih privlačijo njegove obale in vode, povzroča ekološki pritisk na otok, zaradi česar je ključnega pomena povečati odpornost otoka na vedno večje povpraševanje po njegovih virih in podnebne spremembe. Ob spoznanju tega, Zelena Semporna je bila ustvarjena kot platforma za opolnomočenje mladih in lokalne skupnosti, da se vključijo v vrsto pobud za ohranjanje okolja. Prostovoljci aktivno rehabilitirajo korale, izboljšujejo svoje vodstvene sposobnosti z usposabljanjem, se učijo umetnosti filmskega ustvarjanja, da bi delili zgodbe svoje skupnosti, iščejo rešitve za težave s pomanjkanjem vode v Mabulu in še veliko več!

Popotniški vodnik za zaščito morja in grebenov Sabaha 12

Projekcija prvega dela kratkega filma 'Podnebne zgodbe', ki so ga posneli mladi iz Mabula, je potekala v lokalni mošeji in se ga je udeležilo več kot 100 otočanov. Photo kredit: Green Semporna

Obnovite koralne grebene pri Semporni

Približno 30 kilometrov severovzhodno od Semporne je otok Pom Pom, osnova za Center za tropske raziskave in ohranitev, ali TRACC, organizacija, namenjena zaščiti morskih želv in obnovi poškodovanih koralnih grebenov. Programi, ki jih izvaja TRACC, segajo od dveh tednov do več kot štirih mesecev in lahko vključujejo dejavnosti, kot je ustvarjanje umetnih grebenov za ponovno vzpostavitev ekološke funkcionalnosti, izvajanje znanstvenih raziskav in anket za pridobitev celovitega pogleda na morsko okolje, odstranjevanje trnovih morskih zvezd, da se omogoči poškodovani grebeni za preživetje in rast ter še veliko več. Odličen program, če ste navdušeni nad aktivnim obnavljanjem grebenov in če še niste certificirani potapljač, TRACC ponuja tečaje PADI, ki vam bodo pomagali.

Popotniški vodnik za zaščito morja in grebenov Sabaha 13

V vodah ob otoku Pom Pom uspevajo umetni grebeni, namenjeni obnovi koralnih formacij. Photo kredit: Robin Philippo/TRACC Borneo

Obiščite zaščiteno morsko območje

Nazadnje, vendar ne najmanj pomembno, je morsko ohranitveno območje otokov Sugud, območje na vzhodni obali Sabaha, ki obsega otoke Lankayan, Billean in Tegapil. SIMCA zasebno upravlja Varuh grebena, katerega končni cilj je uravnotežiti potrebe turizma in ohranjanja. Namenske ekipe spremljajo dejavnosti gnezdenja želv, spodbujajo ozaveščenost obiskovalcev o ohranjanju želv in izvajajo preglede grebenov za spremljanje zdravja grebenov. Poleg tega izvrševanje ribolovnih omejitev omogoča uspevanje ribjih populacij tako znotraj kot zunaj meja ohranitvenega območja.

Popotniški vodnik za zaščito morja in grebenov Sabaha 14

Obiskovalci SIMCA lahko podprejo prizadevanja Reef Guardian za ohranitev tako, da posvojijo gnezdo.

Photo avtorstvo: Achier Chung/Reef Guardian

Morda vas bo zanimalo tudi, da je blizu SIMCA Turtle Islands Park, morski park, objavljen leta 1977. Obiskovalci otoka Selingan, enega od treh otokov, ki sestavljajo park, imajo srečo, da vsakodnevno vidijo želve, ki gnezdijo in imajo možnost sodelovanja v njihovem programu za posvojitev želv.

V tvojih rokah je. Nobeno dejanje ni premajhno. Noben trud ne ostane necenjen. V skladu s starodavnim pregovorom vas vabimo, da poleg svojih sledi pustite tudi pozitiven vpliv na naše grebene. In ne, ne predlagamo, da stopite na naše korale!

Se vidimo v Sabahu.

Napisal Robin Philippo