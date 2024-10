Dauin & Zamboangita, Negros Oriental, prestolnica rib Antennarius Frogfish na Filipinih!

Signali vrste Antennarius!

Privlačnost njegove vabe. To očarljivo bitje, priljubljeno med potapljači vseh časov, presega svoj poker obraz in značilno zehanje.

Dobro znano podvodna fotografija navdušencem in izkušenim potapljačem je to riba, ki se večini zdi izmišljena, ostalim pa domišljija.

Frogfish se premika po grebenu z uporabo reaktivnega pogona skozi odprtine, ki se nahajajo pod prsnim delom plavuti. Če se ne premika naokoli kot neroden balon, lahko gre tudi na sprehod z uporabo prsnega koša in medenice plavuti.

Antennarius Frogfish Glavno mesto Filipinov 2

Photo Zasluge: Luzelle Artillero

Dauin & Zamboangita, v Negros Oriental, imata široko paleto vrst rib žab, ki naseljujejo njihovo obalo in sosednji otok Apo. V naših vodah je bilo dokumentiranih 12 vrst rib žab, ki jih potapljači zelo iščejo, pri čemer jih je vsaj 13 vrst razširjenih v Visayah, osrednjem območju Filipinov.

Pred kratkim je izvršni direktor Silver Reef Dive Resort in trener opazovalcev z Danielom Gearyjem, morskim biologom, znanim kot »dr. Frogfish«, ki je 10 let preučeval Frogfishes, je dokumentiral Hispid/Shaggy Frogfish v Zamboanguiti, sosednjem mestu Dauin, znanem kot potapljaška prestolnica otoka Negros na Filipinih. Po številnih raziskavah se domneva, da obstaja velika verjetnost, da je to prvo dokumentirano opažanje te vrste v provinci Negros Oriental.

Več potapljaških vodnikov potrjuje morebitno opažanje leta 2010, vendar ni fotografij, ki bi to potrdile. Skoraj vse fotografije na spletu, z vključenimi lokacijami, so iz Indonezije, nobena (pravilno identificirana) pa ni bila najdena na Filipinih, tako da bi to lahko bilo prvo, če ne eno prvih, dokumentiranih opažanj te vrste v državi. To je bila res epska najdba Randalla Gunna, tehničnega potapljača, ki se je preselil v Dauin, na čigar hišnem grebenu živi par teh svetlo rumenih, mangu podobnih žab. Ena od naših lokalnih umetnic, Alma Zosan, bo morala popraviti svoj plakat Frogfishes of the Visayas, da bo vključila to 13. vrsto.

Sezona rib žab v Dauinu in Zamboanguita Negros Oriental se običajno začne okoli februarja in traja približno do avgusta, vendar narava načrtuje svojo pot, tako da je to le povprečje. Nekateri se pojavijo nekoliko prej, drugi pa pozno in ostanejo dlje, kar pomeni, da jih nekaj ostane, da jih najdejo tisti, ki vedo, kje se skrivajo, ali obiskujejo načrtovane specialne tečaje dr. Frogfisha.

Nedavno nas je obiskal Daniel Geary, »dr. Frogfish,« ki se je potapljal z nami, da bi fotografiral te morske žabe/dlakave žabe, in lahko klepetal o ribah žabah, zlasti o tem, kaj so njegove najljubše najdbe in kakšno vedenje mu je najbolj ostalo v spominu.

»Ko gre za Frogfish, imam nekaj izjemno nepozabnih najdb. Moje najboljše odkritje vseh časov, ki verjetno ne bo preseženo, je bilo leta 2016. Potoval sem v Ambon v Indoneziji na podlagi namig, da so tam potrjeno opazili psihedelično žabo. Imel sem srečo, da sem videl dva od njih na svojem drugem potopu.

Še ena neverjetna najdba je bila leta 2022 v Malapascui na Filipinih. Moj najljubši lokalni vodnik me je tam z dvema dodatnima vodnikoma odpeljal na eno od njegovih skrivnih območij in našli smo ribo žabo z marmornimi usti ... z jajci! Jajčeca, ki se še razvijajo, so bila skoraj popolnoma oblikovana, popolne replike njihovih odraslih različic.

Iskreno povedano, ena mojih najljubših najdb vseh časov je bil ta par Hispid/Shaggy Frogfish. V Dauinu sem živel skoraj 10 let in nikoli nisem videl nobenega. Ti dve ribi žabi sta bili slučajno najdeni, ko sem bil dva tedna na obisku, popoln čas.

Videl sem veliko vedenja Frogfish, vendar nekaj izstopa. Nikoli nisem videl kanibalizma rib žab, čeprav sem videl poskuse. Moje najljubše vedenje, ki sem ga videl, je bilo parjenje dveh klovnih/bradavičastih žab. Lahko sem jih gledal, kako se spogledujejo, plavajo, se parijo in opazoval, kako jajčni splav odplava. Drugi samec Frogfish je pritekel čez skale nekaj sekund kasneje, žal prepozno za zabavo.

Vedno mi je všeč, ko vidim samce Frogfish, ki se poskušajo spogledovati s samico. Moški zelo radi izstrelijo vse svoje plavuti in stresajo svoje telo vsepovsod, nerodno vrsto žabjega plesa. Nisem prepričan, zakaj to počnejo, vendar je zelo smešno gledati.

Plenjenje rib žab je redek prizor, a tudi poslastica. Videl sem Frogfish jesti raznovrsten plen, od Waspfish do Dragonets do Cardinalfish. Moje najljubše plenjenje, ki sem mu bil priča, je bilo med snemanjem filma za BBC-jevo oddajo Planet Earth, posneto v Dauinu, kjer smo bili priča klovnski/bradavičasti žabici, ki je srkala majhno lionfish, bodice in vse.«

