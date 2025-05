Potapljanje na otoku Apo in v Dauinu

at 6: 12 am

Potapljanje na otoku Apo in v Dauinu z AivyMaes Divers Resortom

Če sanjate o živahnih koralnih vrtovih, morskih želvah, ki plujejo po kristalno čisti vodi, in vrhunskem potapljanju v blatu, potem je to prava izbira za vas. Otok Apo in Dauin, dve najbolj cenjeni potapljaški destinaciji na Filipinih. Skrite ob obali Negros Oriental, te lokacije, ki se dosledno uvrščajo med 10 najboljših potapljaških destinacij na svetu, obljubljajo nepozabno podvodno pustolovščino – in ni boljšega načina, da jo doživite kot z Potapljači AivyMaes priročno lociran v osrčju Dauinova plaža, le 5 km vožnje z ladjo od Dauina do Otok Apo, in je svetovno priznana po zdravih koralnih grebenih in izjemni morski biotski raznovrstnosti.

Potapljanje na otoku Apo in v Dauinu 9

V srcu Dauina, potapljaško središče AivyMaes, postavlja nova merila za ohranjanje morja in resnično trajnostni turizem.

Naše poslanstvo temelji na ohranjanju živahnih morskih ekosistemov Filipinov z izobraževanjem, opolnomočenjem in sodelovanjem. Zahvaljujemo se vam Izvršni direktor ISC-ja Barry Coleman, pet polnih štipendij je bilo že podarjenih, kar nadarjenim mladim domačinom omogoča, da postanejo vodilni v morskem turizmu. Usposabljanje lokalnih prikrajšanih mladih/mladih odraslih – ne le za to, da postanejo profesionalni potapljaški mojstri/specializirani opazovalci živali in inštruktorji, temveč tudi za državljanske znanstvenike, predane varovanju naših oceanov za prihodnje generacije.

V tesnem sodelovanju z občino Dauin prepoznavamo prikrajšane mlade moške in ženske ter jim zagotavljamo znanja in veščine, potrebne za uspeh v potapljaški industriji. Ti posamezniki nato postanejo mentorji in vzorniki ter navdihujejo druge s podobnim ozadjem, da sprejmejo in varujejo svoje edinstveno morsko okolje, hkrati pa si ustvarjajo uspešno kariero.

"Domačini usposabljajo domačine" — to je naš model trajnostnega ekoturizma in deluje.

Potapljanje na otoku Apo in v Dauinu 10

Otok Apo je od leta 1982 označen kot: morsko zaščiteno območje (MPA)., predstavlja model uspešnega ohranjanja narave, ki ga vodi skupnost – zahvaljujoč pionirskemu morskemu biologu Dr. Angel Alcala, »oče zaščitenih morskih območij«. Dr. Angel Alcala, ki je odraščal v regiji, je nekoliko skeptične domačine prepričal, da bi vzpostavitev zaščitenega območja koristila okoliškemu ribištvu.

Njegova teorija je bila, da bi prišlo do prelivanja odraslih rib iz zavarovanega območja v okolico, kjer zavarovano območje deluje kot zavetje za ribe, da pobegnejo, odrastejo in se drstijo. Ribe, ki se drstijo na zavarovanem območju, bi proizvedle ličinke, ki jih tokovi odnesejo v druge skupnosti na grebenu. To je prava zgodba o uspehu pri ohranjanju morja na Filipinih in najstarejše neprekinjeno zaščiteno morsko območje na Filipinih, ki ta majhen otok spreminja v raj za makro fotografije in širokokotne posnetke!

Potapljanje na otoku Apo in v Dauinu 11

Ta majhen otok je igral pomembno vlogo pri oblikovanju prizadevanj za ohranjanje morja v celotni državi. Pravzaprav je bil uspeh tukajšnjega skupnostnega rezervata takšen, da je navdihnil podobne projekte po vsem Filipinih in celo po svetu, in posledično je na Filipinih trenutno več kot 1,500 majhnih morskih zavarovanih območij, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti, ki so želele posnemati uspeh otoka Apo. Neposredna posledica uspešnega izvajanja zaščitenih morskih območij je bil razcvet potapljaškega turizma, Filipini pa so zdaj nenehno izbrani za potapljaško destinacijo številka 1 na svetu.

Najboljša potapljaška mesta Apo: Chapel Point – Dramatičen potop ob steni z odličnimi koralnimi formacijami in pogostimi opažanji morskih želv, jat morskih želv in občasnih barakud. Tukaj uspevajo mehke in trde korale, skupaj z gološkrgami in grebenskimi ribami. Cogon Point-Znano po močnih tokovih, zaradi česar je to vznemirljiv potop z driftom. Pričakujte velike jate rib, kot so trevaliji, luti in strelci, skupaj z zdravimi koralnimi vrtovi in ​​včasih mimoidočimi pelagičnimi ribami. Najboljše za srednje napredne do napredne potapljače.

Potapljanje na otoku Apo in v Dauinu 12

Rock Point vzhod in zahod – Potop na položnem pobočju z veliko makro življenja, vključno s škarpinami, žabami in različnimi gološkrgami. Mehke koralne pahljače in morske vetrnice krasijo morsko dno. Odlično za fotografe, položna pobočja so idealna za opazovanje želv in pisanih grebenskih rib. Svetišče-To je del morskega rezervata in ponuja najbolj neokrnjene korale na otoku. Morsko življenje je bogato: morske želve, ribe springfish, ribe papige. Dostop je omejen zaradi zaščite grebena; včasih je dovoljeno le potapljanje z masko.

Odkrijte čarobnost Dauina , svetovno znan po potapljanju v blatuDauinova zaščitena morska območja

Le kratek vožnja od Dumagueteja, občine Dauin— je v zadnjih več kot 40 letih razširila svoja prizadevanja za ohranjanje morja z vrsto zaščitenih morskih območij (MPA), vzpostavljenih vzdolž svoje obale. Ta MPA niso le oživila lokalnega ribištva, temveč so spodbudila tudi ekoturizem, pri čemer pristojbine za MPA pomagajo pri upravljanju sredstev in izvrševanju predpisov o prepovedi ulova. Potapljači pa podpirajo trajnostni turizem preprosto s tem, kar počnejo radi – potapljajo se.

Potapljanje na otoku Apo in v Dauinu 13

Za razliko od mnogih zavarovanih območij, ki se osredotočajo izključno na koralne grebene, Dauinova zaščitena morska območja zajemajo tudi morska travna dna in peščeno/gramozno pobočja – odlična habitata za potapljanje v blatu, zaradi katerih je Dauin postal pomemben potapljaški vir. Dauin, znan po svojih črnih peščenih pobočjih, ponuja priložnost za srečanje z neverjetno paleto redkih in nenavadnih morskih živali: hobotnice, ki posnemajo morske organizme, ekstravagantne sipe, žabe, morske konjičke, morske igle in nešteto vrst gološkrgarjev, kozic in rakov. Ti raznoliki ekosistemi so tudi pomembna prehranjevalna območja za želve in drugo morsko megafavno.

Dauin se ponosno ponaša z 29 od 33 znanih vrst žabjih rib – odlikovanje, ki ga je zaznamovalo Planet Zemlja III na BBC-ju, 2. epizoda, ki je osvetlila bogato biotsko raznovrstnost območja. Ob obali potapljači vodijo specializiran "lov na živali", ki ga vodijo strokovni opazovalci z ostrim očesom za iskanje tudi najmanjših in najbolj izmuzljivih podvodnih bitij, zaradi česar je Dauin obvezna destinacija za podvodne fotografe in ljubitelje makro potapljanja.

Potapljanje na otoku Apo in v Dauinu 14

Najbolj priljubljena potapljaška mesta v Dauinu: vsa so na hišnem grebenu AivyMaes Divers Resort, priročni potapljaški prehodi ob obali

Nahaja se v osrčju Dauinov Potapljaška agencija AivyMaes Divers se nahaja ob plaži in ponuja priročen neposreden dostop (brez potopov) do svetovno znanih potapljaških lokacij v blatu v Dauinu, vključno z njihovim priznanim hišnim grebenom, hišnim grebenom AivyMaes, znanim kot morsko svetišče Población 1 Dauin North, ki je zaščiteno že več kot 40 let. To območje mrgoli izjemnih makro živali, zaradi česar je pravi raj za podvodne fotografe, makro raj in raj za ljubitelje morskega življenja.

Severni in južni Dauin – Potapljanje z obale / Muck Globina5–25 m Nagnjen črn pesek z raztresenimi naplavinami in umetnimi strukturami, ki privabljajo živali, žabje ribe, morske igle, gološkrge, morske konjičke, hobotnica (vključno z mimik in wonderpus) Odlično za makro fotografija in nočni potop.

Potapljanje na otoku Apo in v Dauinu 15

Svetišče Masaplod – živahen greben z občasnimi opažanji želv Koralni greben / Morsko zatočišče Globina: 5–30 m – Živahen greben z dobro koralno pokritostjo in jatami rib. Strelci, luti, želve, murene. Odlična vidljivost, primerno tako za makro kot za širokokotni posnetek.

Avtomobili in Ginama-an - Globina: 24–28 metrov Najdišče razbitin avtomobilov mrgoli makro živali in grebenskih rib, vključno z levjimi ribami, murinami, modropikastimi ražami, žabjimi ribami, morskimi molji, porcelanskima rakovicami, harlekinskimi ribami, krokodilskimi ribami, cesarskimi angelčki, golobranskimi raki in boksarskimi kozicami. Razbitine same so pogosto prekrite s pisanimi koralami, spužvami in morskimi pahljačami, kar ponuja odlične možnosti za podvodna fotografija.

Potapljanje na otoku Apo in v Dauinu 16

Ne glede na to, ali ste izkušen potapljač ali začetnik, ki si želi raziskati podvodni svet, Dauin ponuja neprimerljive možnosti potapljanja. Potapljači AivyMaes Nudimo izjemne storitve, strokovno vodenje in skupno zavezanost ohranjanju morja. Z izbiro potapljanja v naših letoviščih se ne le podate na nepozabno pustolovščino, temveč tudi podpirate prizadevanja za zaščito in ohranitev naših oceanov za prihodnje generacije. Njihovi izkušeni potapljaški mojstri in inštruktorji so usposobljeni opazovalci živalskih bitij, kar gostom zagotavlja bogato in okolju prijazno potapljanje.