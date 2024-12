Proslavljamo nagrado Readers' Choice Awards za potapljanje 2025

Počastitev odličnosti v kulinariki, potapljanju in še več!

V Anthony's Key Resortu na Roatanu je bila naša zgodba vedno zgodba o harmoničnem mešanju – kjer se bujno zeleno pobočje sreča z lesketajočim se Karibskim morjem in kjer gostje z vsega sveta odkrivajo tako mir kot pustolovščino v enem izjemnem okolju.

Z veseljem to delimo Nagrade Readers' Choice Awards za potapljanje 2025 so prepoznali našo predanost zagotavljanju izjemnih, z naravo usklajenih izkušenj in nam podelili skupaj 13 nagrad. Predvsem smo si prislužili prvo mesto v kategoriji »Kakovost restavracije«, kar je dokaz naše predanosti zagotavljanju, da vsak vidik vašega bivanja zadovolji telo in dušo.

Kulinarično doživetje kot nobeno drugo

Naše restavracijske izkušnje na kraju samem so si vedno prizadevale poudariti bistvo karibskih okusov – svežih, živahnih in odgovorno pridobljenih. Poleg prvega mesta v kategoriji »Kakovost restavracije« te nagrade potrjujejo naša nenehna prizadevanja za razvoj in izboljšanje naše kulinarične ponudbe. Od povišanega a la carte izkušnje pri Ankor Seafood Grill na naše osvežilne tropske pijače in koktajle, ki jih postrežemo ob bazenu oz Frangipani Bar & Lounge, si prizadevamo za dostavo obrokov, ki dopolnjujejo vsak trenutek vašega bivanja.

Tradicija potapljaške odličnosti

Odlična lega letovišča Anthony's Key v bližini drugega največjega pregradnega grebena na svetu – Mezoameriškega pregradnega grebena – je osrednjega pomena za našo identiteto. Potapljači in potapljači prihajajo sem že več kot 50 let, da bi odkrili cvetoče koralne vrtove, tropske ribe in neprimerljive podvodne dogodivščine.

naše potapljaško delovanje, potapljaški čolni po meri in usposobljena potapljaška posadka so si v veliki meri zagotovili priznanje po izboru bralcev. Ne glede na to, ali ste izkušen potapljač ali šele potapljate svoj plavuti v podvodno raziskovanje, lahko verjamete, da boste našli podporna navodila, vrhunske objekte in nepozabna morska srečanja.

Namestitev, ki objema našo osupljivo okolico

naše bungalovi na pobočju in ob obali poosebljajo predanost letovišča mešanju udobja in trajnosti. Ta elegantna zatočišča, tiho skrita ob obali ali nad zelenimi krošnjami, zagotavljajo pomirjujoče okolje.

To so kraji, ki so zasnovani tako, da vam pomagajo ponovno vzpostaviti stik z ljubljenimi, samim seboj in naravo, medtem ko uživate v udobju in prefinjenih dodatkih, ki so si prislužili visoke ocene v kategorijah, kot sta »Kakovost sob« in »Kakovost osebja«.

Pustolovščine za vsakega popotnika

Anthony's Key Resort poleg potapljanja, potapljanja z masko in kulinarike ponuja vrsto dejavnosti ki pritegnejo družine, pare in samostojne raziskovalce. Vožnja s kajakom po turkiznih vodah, jahanje na plaži, raziskovanje naših zasebnih otoških doživetij in naše nepozabne aktivnosti z delfini je le nekaj načinov, kako se potopiti v tukajšnji naravni svet.

Te ponudbe – skrbno prilagojene vašim interesom in podprte s predano, prijazno ekipo – poudarjajo, zakaj smo dosegli najboljše uvrstitve v več Nagrade Readers' Choice Awards za potapljanje 2025 kategorije.

Hvala našim gostom

Čeprav so te nagrade razveseljive, je naša največja čast, da vas sprejmemo skozi naša vrata. Vsako priznanje nas opominja, da je srce Anthony's Key Resorta v odnosih, ki jih gradimo z našimi gosti, in v spominih, ki jih nosijo domov.

Vaše povratne informacije usmerjajo naš razvoj in nas navdihujejo, da izboljšamo svoje izkušnje, hkrati pa ostajamo zvesti našim temeljnim vrednotam okoljske odgovornosti in sproščenega etosa, osredotočenega na naravo.

Z vašo stalno podporo se veselimo, da bomo gradili na tej dediščini odličnosti. Kmalu se nam spet pridružite – ne glede na to, ali želite okusiti najbolj sveže okuse Karibov, odkriti nov podvodni raj ali se preprosto sprostiti v naših zasebnih bungalovih pod krošnjami tropskega zelenja. Tukaj bomo, pripravljeni ponuditi še eno nagrado vredno izkušnjo.