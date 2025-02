Izobilje bitja na Muck Diving Hotspot Dauin

Muck Diving je pomembna panoga v Dauinu, ki prikazuje več morskih rezervatov in se ponaša z vrsto neverjetnih potapljaških mest, polnih živali.

Chris Hiem (CEO Sea Explorer's Philippines) je leta 1986 ustanovil prvo potapljaško letovišče v Dauinu in začel promovirati raznolike morske prebivalce obale.

Zelo kmalu po makro fotografija Navdušenci in ljubitelji redkih vrst, kot so žabe, razkošne sipe, golobradi, morski konjički in številne druge, so prišli z vsega sveta, da bi odkrili ta eksotična bitja in posneli nagrajene makro slike. DAUIN je zdaj znan po svoji raznolikosti, saj se ponaša z 29 od 33 svetovnih vrst žabjih rib.

Ob črnih vulkanskih obalah Dauina je več kot 20 potapljaških mest. Vse zelo blizu AivyMaes Divers Resort.

Začenši od severa proti jugu, bi lahko opisal vse čudovite potapljaške točke, kot so Mainit, San Miguel – sever in jug, Talisay, Sahara Point, Bonets Corner, Dauin Sanctuary – sever in jug, Ginama Point, Bahura in piramide, a tista, ki si zasluži posebno omembo, je Masaplod – sever in jug.

To posebno potapljaško mesto ponuja eno izmed najrazličnejših vrst bitja. Ogledati si je toliko vrst, vključno z morskimi konjički, več vrstami rib žab (ena mojih najljubših), čudežnim mrazom, mimičnimi hobotnicami in hobotnicami z modrimi obroči; skratka je izjemen kraj.

Še ena izmed najbolj spektakularnih potapljaških mest na tem območju je greben AviyMaes Divers Resort House, ki je neposredno pred letoviščem in se lahko izvaja kot zelo priročen potop z obale. Dauin Nth Reef/Car Wrecks potop je kraj, kjer je bila posneta posebna epizoda 2 planeta Zemlja 2, Žabja riba z dvema velikima Commerson Frogfish blizu drug drugega.

Otok Apo

Dauin pa ni samo potapljanje v blatu. Otok Apo je od obale Dauina oddaljen le 30 minut vožnje s čolnom. Otok je od leta 1982 zaščiteno morsko območje (MPA). To je posledica prizadevanj pomorskega znanstvenika dr. Angela Alcale.

Odraščal je v regiji in nekoliko skeptične domačine prepričal, da bo vzpostavitev zaščitenega območja koristila okoliškemu ribištvu, s čimer je v bistvu vzpostavil prvo morsko zaščiteno območje na Filipinih. Kmalu mu je sledil Dauin, tako kot številne druge destinacije v Visayah, ki so danes postale vrhunska makro nebesa in destinacija za širokokotno potapljanje.

Za tiste, ki obožujete veličastne in barvite grebene, polne mehkih koral, v katerih živijo morske želve in pelagiki različnih vrst, potem je otok Apo, približno 12 km od Dauina, pravo mesto. To je ikonična potapljaška točka in ena najbolj znanih na Filipinih, pogosto uvrščena med najboljše potope na svetu.

Zdravi grebeni okoli otoka Apo se ponašajo z več kot 400 dokumentiranimi vrstami koral – to je 65 % koral na svetu, ki jih najdemo na enem mestu! Ta otok ima več potapljaških točk, ki se izvajajo glede na tokove dneva, kot so znameniti Rock Point – vzhodni in zahodni, Mamsa Point, Cogon Baluarte, Chapel Point, Coconut Point, Cars in Tires Point med drugim.

AivyMaes Divers Resort organizira enodnevni izlet, ki poteka na tradicionalni lokalni ladji z udobnimi sedeži in kopalnico na krovu. Na otoku boste uživali v 3 potopih. Vključuje zajtrk, kosilo in pijačo, v resort pa se boste vrnili okoli 4. ure in tako zaključili popoln dan s spomini, polnimi podvodnih slik.

Poleg otoka Apo potapljaški center organizira tudi nočne in Blackwater potope po naročilu.

Zgornje pustolovščine

Vendar tukaj ni vse v potapljanju. Obiščete lahko tudi staro cerkev, tržnico, slapove Casaroro, se odpravite na gorsko pohodništvo, obiščete njegove črne peščene plaže in njegove bele peščene plaže v južnem območju Dauin pri Zamboanguiti in Siatonu, poleg tistih v Apo, kjer se lahko potapljate na vseh različnih mestih.

Sprehod po mestu Dauin je zelo zanimiv in uživate lahko v odlični kuhinji v restavracijah in barih, kot so Lokal Resto, Anahaw, Soga in Frontemare, ter izvrstni italijanski piceriji, ki se nahaja tik ob plaži Dauin. Če imate čas, priporočam tudi obisk mesta Dumaguete, da si ogledate njegovo obalo in tržnico, kjer je mogoče poskusiti okusne morske sadeže, ulovljene na tem območju.

Skratka, toplo priporočam to lahko dostopno potapljaško destinacijo. Če želite ležerno vzdušje v slogu »ugodite si«, toplo priporočam, da ostanete pri AivyMaes Divers Resort z namestitvijo, ki sega od Deluxe AC zasebne kopalnice, Native Style Beach Huts ali Dorm Style native hut, je nekaj za vso družino, potujoči par ali samostojnega popotnika, kar ne bo pokvarilo vašega proračuna. Za prilagojeno osebno izkušnjo, od dobrodošlice do slovesa, nam pišite na aivymaesdivers@gmail.com .