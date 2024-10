Cene s popustom do Volivoli Beach Resort Fiji

Ta teden v podcastu so profesionalni potapljaški vodniki na Filipinih v vročih vodah po namigih, da nekateri sprejemajo plačilo za graviranje imen v korale, zaradi česar so oblasti štirikrat zvišale denarno nagrado za kakršno koli informacijo o krivcih. LL cool J je pred kratkim za Guardian povedal, da ga je anamatronski morski pes v Deep Blue Sea skoraj utopil. In nekdanji mornariški potapljač se je odločil, da bo prvi preplaval Rokavski preliv, na hrbtu.







