Potopite se onkraj običajnega s 3 epskimi ekspedicijami

2025: Vaše leto za potapljanje izven običajnega z Dancing Wind Liveaboard

Potapljaški odvisniki, pustolovci, podvodni raziskovalci! Ali ste pripravljeni zapustiti dobro uhojene poti in se potopiti v osrčje skritih podvodnih zakladov Indonezije? Pri Dancing Wind Liveaboard oblikujemo načrt potovanja za leto 2025, ki bo manj o kljukanju polj in bolj o podžiganju vaše strasti do globin. Gremo onkraj znanega, onkraj Raja Ampat (čeprav nam je še vedno všeč!) in v kraljestva Halmahere, zaliva Cendrawasih in zaliva Triton.

Potopite se onkraj običajnega s 3 epskimi ekspedicijami 6

Julij: Whale Sharks in nedotaknjene skrivnosti zaliva Cendrawasih

Predstavljajte si, da drsite ob nežnih velikanih, morskih psih kitovcih, na njihovem naravnem igrišču. Točno to boste julija doživeli v zalivu Cendrawasih. Ponujamo dve edinstveni poti:

Manokwari do Biak: Potopite se v osrčje morskih čudes Cendrawasih in svojo pustolovščino zaključite v živahnem mestu Biak. (8 18 julij 2025)

Potopite se v osrčje morskih čudes Cendrawasih in svojo pustolovščino zaključite v živahnem mestu Biak. (8 18 julij 2025) Biak do Manokwari: Doživite čarovnijo v obratni smeri, raziskujte ista dih jemajoča mesta iz sveže perspektive. (21. – 31. julij 2025)

Letališče: Manokwari (MKW) in Biak (BIK)

Cendrawasih je osupljiv raj za tiste, ki iščejo pristne interakcije z raznolikim morskim življenjem. Ta osupljiva regija ima živahne koralne grebene, ki skrivajo vrsto pisanih ribjih vrst in ustvarjajo podvodni kalejdoskop. Med temi naravnimi čudesi veličastna prisotnost morskih psov kitovcev graciozno drsi skozi bistro, turkizno vodo in privablja potapljače in potapljače z dihalko z vsega sveta. Edinstveni ekosistem vključuje tudi različne druge divje živali, kot so mante in morske želve, zaradi česar je Cendrawasih destinacija, ki jo je treba obiskati tako za navdušence nad naravo kot za iskalce pustolovščin.

Potopite se onkraj običajnega s 3 epskimi ekspedicijami 7

Avgust: The Halmahera Krona: križišče čudes

Avgust ponuja vznemirljivo ekspedicijo, potovanje, ki vas bo vodilo skozi nekatere najrazličnejše potapljaške lokacije v Indoneziji. Odpravljamo se na potovanje od Soronga do Bitunga, potovanje, ki vključuje:

Kalejdoskopski grebeni Misoola.

Neokrnjena lepota Halmahere.

Svetovno znano potapljanje v ožino Lembeh.

Letališče Sorong (SOQ) in/ali Manado Bitung (BTJ)

In za tiste, ki želijo doživeti vse v obratni smeri, ponujamo povratno potovanje iz Bitunga v Sorong. To prečkanje je sanje resničnega raziskovalca, priložnost, da ste priča čisti raznolikosti indonezijskega podvodnega sveta.

Potopite se onkraj običajnega s 3 epskimi ekspedicijami 8

December: Skriti dragulji zaliva Triton Bay: za prave ljubitelje potapljanja

Zdaj pa za tiste, ki ste že videli vse in hrepenite po naslednji ravni potapljaške avanture, december prinaša zaliv Triton. Tukaj se resnično podamo v kraljestvo izjemnega. Izvajamo dva zaporedna potovanja:

Sorong Kaimani: Odkrijte južni del Misool in se potopite globoko v nedotaknjeno lepoto zaliva Triton.

Odkrijte južni del Misool in se potopite globoko v nedotaknjeno lepoto zaliva Triton. Kaimana do Soronga: Ponovno doživite ta neverjetna mesta, vendar iz novega zornega kota.

Zaliv Triton je kraljestvo podvodnih draguljev:

Vrtovi mehkih koral, ki kar pokajo od barv.

Pogosta srečanja s kitovci.

"Hodeči morski psi" Epaulette Sharks.

Endemične vrste, ki jih ni mogoče najti nikjer drugje.

Neokrnjeni grebeni, ki jih množični turizem ni dotaknil.

To je potapljanje za poznavalce, za potapljače, ki iščejo redko, edinstveno, nepozabno.

Potopite se onkraj običajnega s 3 epskimi ekspedicijami 9

Plešoči veter: vaš dom za nepozabne dogodivščine

At Dancing Wind Liveaboard, ne želimo vas samo popeljati na neverjetna potapljaška mesta; ustvarjamo izkušnjo. Naše plovilo je zasnovano za udobje in avanturo:

Prostorne in udobne kabine.

Namenski potapljaški krov, opremljen za brezhibno potapljanje.

Strastna in izkušena ekipa.

Gurmanske restavracije, ki spodbujajo vaše dogodivščine.

Nitrox na voljo za podaljšane čase dna.

Namenska kamera za zajemanje teh čarobnih trenutkov.

Velika senčna terasa.

"Potopite se v nepozabno pustolovščino, kjer je vsak trenutek potovanje odkrivanja in priložnost za ustvarjanje pomembne povezave z očarljivim podvodnim svetom. Naša prilagodljiva ureditev kabine poskrbi za tiste, ki si želijo cenovno dostopne, a razkošne izkušnje. Izbirajte med našimi vznemirljivimi možnostmi trojne kabine, zasnovane tako, da nudijo neverjetno vrednost, hkrati pa vas vabijo k raziskovanju in ustvarjanju trajnih spominov pod valovi!"

Potopite se onkraj običajnega s 3 epskimi ekspedicijami 10

Ste pripravljeni na potapljanje izven običajnega?

Leto 2025 je vaše leto za raziskovanje skritih čudes Indonezije z Dancing Wind Liveaboard. Število mest je omejeno in ti edinstveni načrti poti se hitro polnijo. Ne zamudite priložnosti, da postanete del nečesa resnično izjemnega.

PS Če ste naveličani istih starih potapljaških destinacij, če hrepenite po pustolovščinah in odkritjih, je Dancing Wind vaša vstopnica do najbolj skritih zakladov podvodnega sveta.”