Festival Dive Dauin

at 11: 43 am

Festival Dive Dauin in natečaj podvodne fotografije

Festival Dive Dauin je od svoje ustanovitve leta 2021 v samo nekaj kratkih letih postal najbogatejši in kmalu največji filipinski mednarodno priznani natečaj v podvodni makro in širokokotni fotografiji na Filipinih, ki se ponaša z več kot 10,000 ameriškimi dolarji v gotovini in nagradami. Tekmovanje poteka junija vsako leto na otoku Negros Oriental, Svetovno priznana destinacija za blato, ki se ponaša z neštetimi vrstami golokrakovcev, morskih konjičkov, morskih rakov, rib duhov in množico drugih majhnih bitij, ki jih je mogoče najti v grebenih, posejanih po pobočjih črnega peska, ter večjo megafavno in koralami.

Festival Dive Dauin 7

Ob obali so postavili morska zatočišča, da bi ohranili grebene in dna morske trave. To so bistvena prehranjevalna območja za želve in domovi drugih edinstvenih bitij, ki živijo v teh vodah, saj se ponašajo z 29 od 33 znanih vrst rib žab (BBC Planet Earth 2, posebna epizoda Frog Fish, je bila posneta v AivyMaes Divers Resort House Reef, znanem kot Población 1 Dauin North marine Sanctuary, zaščitenem že več kot 40 let). Potapljaške prakse se strogo izvajajo in sodniki bodo diskvalificirali fotografe, če bodo njihove slike pokazale znake manipulacije ali stresa živali.

Festival Dive Dauin 8

Za tiste, ki hrepenijo po širokokotnem ali nekoliko večjem morskem življenju, je majhen otok Apo Island, ki leži le 35 minut vožnje s čolnom (5 km) od obale Dauina, od leta 1982 zaščiteno morsko območje (MPA). Leta 1982 je morski znanstvenik dr. Angel Alcala, ki je odraščal v regiji, prepričal nekoliko skeptične domačini menijo, da bi vzpostavitev zavarovanega območja koristila okoliškemu ribištvu. Njegova teorija je bila, da bi se odrasle ribe razlile iz zavarovanega območja v okolico, kjer zaščiteno območje deluje kot zavetje za ribe, da pobegnejo, dozorijo in se drstijo.

Ribe, ki se drstijo na zavarovanem območju, bi proizvedle ličinke, ki jih tokovi prenašajo v druge skupnosti na grebenu. Resnična zgodba o uspehu pri ohranjanju morja na Filipinih je najstarejše stalno zavarovano morsko območje na Filipinih. Pomagal je oblikovati festival Dive Daiun v raj za makro fotografe in širokokotne fotografije!

Festival Dive Dauin 9

Ta majhen otoček je igral bistveno vlogo pri oblikovanju prizadevanj za ohranjanje morja v celotni državi. Takšen uspeh zavetišča, ki temelji na skupnosti, ki je bilo ustanovljeno tukaj, je navdihnilo podobne projekte po vseh Filipinih in celo po vsem svetu, kot neposredna posledica je trenutno več kot 1,500 majhnih zaščitenih morskih območij na Filipinih, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti, ki so želele posnemati uspeh otoka Apo. Kot neposreden rezultat uspešnega izvajanja MPA je potapljaški turizem zacvetel, pri čemer so Filipini zdaj nenehno izbrani za potapljaško destinacijo številka 1 na svetu.

Festival Dive Dauin 10

Tekmovanje Dive Dauin Festival (prvotno imenovano Dive 7) prenaša močno okoljsko sporočilo o trajnostnem okolju, ki temelji na skupnosti, z lokalnimi prebivalci, lokalnimi poslovnimi potapljaškimi trgovinami, oddelkom za turizem, lokalnimi LGU in potapljaškimi letovišči, ki sodelujejo pri organizaciji čiščenja ob obali in pod vodo, kar dogodku prinaša edinstveno perspektivo. Celo trofeje so narejene iz recikliranih in predelanih materialov.

Operaterji Dive jemljejo tekmovanje zelo resno in si prizadevajo pomagati svojim strankam »zmagati« v kategoriji in biti fotografova izbira letovišča številka ena. Naredijo vse, kar lahko, ne da bi motili ekosistem, da pomagajo svojim strankam zmagati! Nihče tega ne jemlje bolj resno kot Letovišče Silver Reef, ki pred dogodkom organizira številne delavnice, ki jih gostijo priznani nagrajeni podvodni fotografi, in se ponaša z zmogljivostmi za podvodno fotografijo svetovnega razreda, zaradi česar je najprimernejši gostitelj dogodka profesionalnih fotografov.

Festival Dive Dauin 11

Potapljaške vodnike usposabljajo tudi fotografi, ki jih učijo, kako opaziti popoln motiv, od najmanjšega bitja do popolnega širokokotnega posnetka ali posnetka vedenja živali. Potapljaški vodniki, ki so usposobljeni za to posebnost, se imenujejo "opazovalci" in svoj poklic jemljejo zelo resno, skrbno varujejo skrivne lokacije "najredkejših bitji" in jih delijo le s strankami, zaradi česar je izbira letovišča, pri katerem rezervirati, pred dogodkom zelo pomembna.

Seveda so najboljši med najboljšimi opazovalci rezervirani precej pred tekmovanjem. Druga možnost je, AivyMaes Divers Resort skrbi tako za začetnike kot za profesionalce in ponuja cenovno ugodno možnost s potopom za bivanje tako za začetnike kot za profesionalce s paketi, ki ne bodo pokvarili vašega proračuna in zaposlujejo strokovno usposobljene »opazovalce bitja«, ki bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da bi svoji stranki pomagali zmagati. Konkurenca se je razširila na "opazovalce bitja", pri čemer se vsak poteguje, da bo najboljši in da zmaga njihova stranka/letovišče!

Festival Dive Dauin 12

Ne glede na to, ali ste profesionalni podvodni fotograf, začetnik ali vmes, festival Dive Dauin ponuja vsakomur nekaj z večjimi in boljšimi nagradami, ki jih lahko osvojite vsako leto; skupaj s »World Class Diving« je to obvezen del vašega koledarja potopov. (Za več informacij glejte revijo Scuba Diver Magazine ANZ izdaja 73)