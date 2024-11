Potop Raja Ampat z Meridian Adventure Dive

DIVE RAJA AMPAT – PRIHRANITE Z NAŠIMI EKSKLUZIVNIMI POSEBNOSTMI!

Odpravite se na potovanje v eno najbolj nenavadnih podvodnih kraljestev na svetu z našimi prilagodljivimi potapljaškimi paketi, ki so oblikovani tako, da se popolnoma uskladijo z vašim urnikom. Ne glede na to, ali načrtujete hiter pobeg ali daljšo pustolovščino, vam naše ponudbe omogočajo, da se popolnoma potopite v čudeže Raja Ampat brez fiksnih datumov prihoda ali odhoda. Predstavljajte si, da plujete skozi kalejdoskop živahnih koral in igrivega morskega življenja, vaša edina skrb pa je, kateri potop boste raziskovali naslednjič.

Potapljaški paketi:

6 noči / 7 dni + 10 potopov = 2098 $ na osebo, ki deli Vključuje 1 brezplačno nočitev

7 noči / 8 dni + 12 potopov = 2273 $ na osebo, ki deli Vključuje 1 nočitev in 2 brezplačna potopa

8 noči / 9 dni + 14 potopov = 2449 $ na osebo, ki deli Vključuje 1 nočitev in 4 brezplačna potopa

9 noči / 10 dni + 16 potopov = 2693 $ na osebo, ki deli Vključuje 2 nočitvi in ​​2 brezplačnih potopa

10 noči / 11 dni + 18 potopov = 3112 $ na osebo, ki deli Vključuje 2 nočitvi in ​​4 brezplačnih potopa

Kaj je vključeno:

Ko stopite na naše s soncem obsijane obale, vas čaka hladna, osvežilna pijača dobrodošlice, ki bo dala ton mirnemu in razkošnemu doživetju, ki je pred nami. Vaše bivanje bo v a 15 mXNUMX velika klimatizirana soba v butičnem slogu, ki nudi udobje in zasebnost z dvojni zakonski ali enojni postelji in lastno kopalnico, opremljeno s toaletnim priborom in brisačami. Po dolgem dnevu raziskovanja oceana se umaknite v svoj prijeten prostor z brezplačnim brezžičnim internetom, da lahko svoje dogodivščine delite z najdražjimi.

Pri vsakem potopu boste opremljeni z vrhunsko opremo Aqualung orodje, naši izkušeni vodniki pa vas bodo pospremili do legendarnih potapljaških točk Raja Ampat. Med potopi uživajte v svežem sadju in brisačah za na plažo na naših potapljaških čolnih in dovolite naši ekipi, da ujame vsak osupljiv trenutek z GoPro posnetek vaših podvodnih pobegov.

izključitve:

Transferji (Sorong in Waisai): pribl. $ 55 na osebo

Dovoljenje za morski park Raja Ampat: 1,000,000 IDR na osebo (gotovinsko plačilo v letovišču)

(gotovinsko plačilo v letovišču) Prehrana (kosilo in večerja) – pol/polni penzion na voljo za skupine 8 ali več

Alkoholne in brezalkoholne pijače

Potapljaški računalniki in bakle

Zavarovanje letov, potovanj in potapljanja

KONTAKTIRAJTE NAS

Tel: + 62 951 317 6120

Kaj je aplikacija: +62 822 4854 0774

e-naslov: reservations@meridianadventuresdive.com

Pogoji uporabe:

Prosimo za referenco MADSPECIAL2024 ob rezervaciji, da izkoristite te ekskluzivne ponudbe.

Obdobje rezervacije: 01. oktober 2024 do 31. december 2024

Obdobje potovanja: 01. oktober 2024 do 31. januar 2025

Cene so navedene v USD in vključujejo ustrezne davke.

O meni Meridian Adventure Dive:

Nahaja se v osupljivem Raja Ampat, Indonezija, Meridian Adventure Dive je PADI Eco Resort s 5 zvezdicami in ponosni dobitnik prestižne nagrade PADI Green Star. Naš potapljanje storitve, ki slovijo po svoji strokovnosti in kakovosti, so postale sinonim za PADI in Meridian avantura imena, ki zagotavljajo samozavestno in prijetno potapljaško izkušnjo za vse.