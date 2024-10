Vrsta mesta: slikovito pobočje grebena

Globina: 5m do 20m

Lokacija: Dampier Straits, Raja Ampat, Indonezija

Chicken Reef je eno od spektakularnih potapljaških mest Raja Ampat, ki ponuja očarljivo izkušnjo za potapljače vseh ravni znanja. Chicken Reef, ki se nahaja znotraj biotsko raznolikih voda tega indonezijskega arhipelaga, očara potapljače s svojo osupljivo podvodno pokrajino, živahnim morskim življenjem in mirnim vzdušjem. Gre za grebensko pobočje, ki se začne pri plitvini 5 metrov in se postopoma spušča do globine 20 metrov, zaradi česar je idealno za začetnike in napredne potapljače.

Mesto se ponaša s peščenim dnom, posejanim z impresivno raznolikostjo mehkih in trdih koral. Ko se spuščate, pobočje grebena ponuja živahno mešanico vrst koral, ki nudijo zavetje neštetim oblikam morskega življenja. Spust nekoliko dlje od pobočja doda globino in dimenzijo temu podvodnemu zatočišču, zaradi česar se počutite, kot da raziskujete vodni gozd.

Lokalni vodnik po potapljaških mestih Raja Ampat Chicken Reef

Zdrava rast koral se razteza do 20 metrov vzdolž grebena in ustvarja barvito pokrajino, kjer živijo številne ribe in nevretenčarji, ki živijo na grebenih. Ne glede na to, ali uživate v lepoti nežnih mehkih koral ali občudujete robustne strukture trdih koralnih formacij, je Chicken Reef vizualna pojedina.

Piščančji greben je še posebej znan po svojih velikih jatah rib, ki jih pogosto vidimo, kako pletejo skozi korale. Vrtne jegulje poseljujejo peščeno morsko dno, njihova vitka telesa pa nihajo s tokom. Potapljače pogosto pozdravijo velike jate črnih hlastačev, strelcev in rib metuljev, ki lepo plavajo nad grebenom. Te manjše ribe pa privabljajo plenilce, zaradi česar je mesto vznemirljivo mesto za opazovanje večjih morskih vrst.

Barakude so pogost vrhunec na Chicken Reefu, saj drsijo po vodi v iskanju plena. Med patruljiranjem grebena je mogoče videti tudi beloplavega in črnoplavutega grebenskega morskega psa, kar vsakemu potopu doda razburjenje. Poleg tega so trevallije pogosto opazili med lovom na tem območju, njihova elegantna telesa pa natančno režejo vodo.

Lokalni vodnik po potapljaških mestih Raja Ampat Chicken Reef

Poudarki morske biotske raznovrstnosti

Chicken Reef je zatočišče za bolj izmuzljiva in edinstvena morska bitja poleg jat in plenilcev. Potapljači lahko naletijo na naslednje:

Morski psi Wobbegong: Ti nenavadni morski psi s ploščatim telesom se brez težav zlijejo z grebenom s svojimi zapletenimi kamuflažnimi vzorci, zaradi česar so opazovanja še posebej vznemirljiva.

Pipefish: s svojimi vitkimi, podolgovatimi telesi so ceve ribice pogosto skrite med koralnimi vejami in ponujajo prijetno presenečenje za ostre potapljače.

Jegulje in sladkoustnice: Različne vrste jegulj, vključno z murenami in vrtnimi jeguljami, pokukajo iz razpok v koralah. Sladkoustnice, tako kot njihove značilne ustnice in drzni vzorci, so prav tako pogost pojav.

Mali morski konjiček: Ti majhni, dobro zamaskirani morski konjički so redka najdba, a srečni potapljači s potrpežljivostjo in pozornostjo do podrobnosti jih lahko opazijo.

Ploščati in golokraki: Chicken Reef je vroča točka za makro navdušence, z bleščečo paleto pisanih ploščatih črvov, golobradcev in drugih majhnih bitji, ki se skrivajo med koralami.

Kozice bogomoljke in raki: kozice bogomoljke, znane po svojih živahnih barvah in močnih krempljih, pogosto najdemo na tem območju, skupaj z različnimi vrstami rakov, ki plezajo po peščenem dnu.

Škorpijon: Ti mojstri preobleke čakajo na grebenu, zamaskirani proti koralam in pesku, zaradi česar so zahtevna, a nagrajujoča najdba.

Chicken Reef je s svojimi majhnimi globinami, osupljivo biotsko raznovrstnostjo in blagimi tokovi popolno potapljaško mesto za potapljače vseh ravni izkušenj. Začetniki bodo cenili mirne razmere in barvito morsko življenje blizu površja, medtem ko lahko napredni potapljači raziskujejo globlje predele in uživajo v vznemirjenju ob srečanju z večjimi plenilci.

Ne glede na to, ali vas očara pogled na graciozne ribe metulje ali vas preseneti prikrito gibanje beloplavutega morskega psa, Chicken Reef ponuja nepozabno podvodno avanturo. Zaradi njegove bogate biotske raznovrstnosti in živahnih koralnih pokrajin je to mesto za potapljanje v osrčju Raja Ampat, regija, ki slovi po največji morski biotski raznovrstnosti na planetu.

Potopite se v čudeže Chicken Reefa, kjer vsak spust ponuja odkritje, neverjetna raznolikost življenja pod valovi pa vas bo navdušila.

