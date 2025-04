Dresnik travnikov morske trave na Mauritiusu

Letovišče Four Seasons Mauritius pri Anahita Pioneers Marine Conservation z drevesnico Seagrass Meadow Nursery

Four Seasons Resort Mauritius na Anahiti napoveduje, da bo prvo letovišče v Indijskem oceanu, ki bo razvilo vrtec morske trave v svojem Barachoisu, en meter globokem (40 palcev) slanem vodnem telesu v bližini jedilnic, ki trenutno gosti več kot 200 rastlinojedih in vsejedih rib. Ta pobuda je del projekta Blue Carbon Ecosystems: Restoration of Blue Carbon Ecosystems, ki ga trenutno vodi Fundacija Odysseo, lokalni sklad, ki razvija projekte za ohranjanje morja na Mauritiusu.

Projekt je del Fonds Business Biodiversité Océan Indien (FBBOI) pod Program Varuna, ki ga izvaja Strokovno znanje Francija in ga financira francoska vlada prek l'Agence Française du Développement (AFD), in v sodelovanju z Association pour le développement durable, Attitude Foundation, in Fondation Solidarité Eclosia – organizacije, ki vodijo projekte ohranjanja v Indijskem oceanu in po svetu.

Rick-Ernest Bonnier, vodja letoviškega oceanskega okolja, pojasnjuje: "Drevesnik morske trave je pilotni projekt, katerega namen je obnoviti travnike morske trave v morskem območju okoli letovišča. Presadki in semena bodo zbrani iz narave in uporabljeni za ustvarjanje drevesnice morske trave v letovišču Barachois.

Semena bodo kalila v laboratoriju Odysseo, razvite sadike pa bodo nato do zrelosti presajene v Barachois letovišča. Upamo, da bomo pridelali zdrave morske trave, ki bi jih lahko uporabili za obnovo travnikov morskih trav, s čimer bi ustvarili zdrav habitat za morsko življenje, kot so ribe, želve, morski konjički, raže in drugo.«

Po obsežnih raziskavah kakovosti vode in sedimentov Barachois v letovišču so podatki pokazali, da ima letovišče ugodno okolje za nekatere vrste morske trave, kot sta Syringodium isoetifolium in Halodule uninervis.

Bernardo Nascimento, upravitelj fundacije Odysseo, kustos in vodja izobraževanja, omenja: "V veliko veselje je, da je Four Seasons naš partner v tem projektu, zlasti za pobudo za vrtec morske trave. Kolikor vemo, bo to prvič, da bo drevesnica morske trave ustvarjena v Indijskem oceanu, kar pomeni pomemben korak naprej pri obnovi morske trave.

Ti ekosistemi zagotavljajo bistvene storitve za človeštvo, saj so zelo učinkoviti ponori ogljika, ključni v boju proti globalnemu segrevanju; služijo kot pomembna rastišča rib, katerih izguba bi ogrozila številne vrste, ki so ključni viri hrane za morsko življenje in otoške države, kot je Mauritius.«

V primeru vrtca, ustvarjenega v Four Seasons, bo skupina raziskovalcev in morskih biologov zbirala semena iz narave v laboratoriju Odysseo. Semena bodo nato dobila optimalne fizikalne parametre, kot so svetloba, slanost, usedlina in temperatura za kalitev. Ko bodo rastline morske trave dovolj močne, jih bodo preselili in posadili v Barachois letovišča.

"Ekosistem modrega ogljika, ki vključuje obalne habitate, kot so mangrove in morska trava, igra ključno vlogo pri blaženju podnebnih sprememb," pravi Shane Sunassee, vodja projekta. "Morska trava ne more le zajemati in skladiščiti ogljika, ampak zagotavlja tudi bistvene storitve, kot so zaščita obale, izboljšanje kakovosti vode, podpora biotski raznovrstnosti in vzdrževanje lokalnega gospodarstva. Za zaščito teh neprecenljivih ekosistemov se je bistveno osredotočiti na prizadevanja za ohranjanje, trajnostne prakse upravljanja in obnovo degradiranih habitatov, s čimer zagotovimo, da bodo ti naravni viri še naprej blažili podnebne spremembe in zagotavljali širok spekter ekološke in gospodarske koristi."

Martin Dell, generalni direktor, pravi: "Izjemno ponosni smo, da ne le lahko sodelujemo pri takšnem projektu, ampak tudi da smo pionirji na področju ohranjanja morja na Mauritiusu. Prispevamo k dolgoročni rešitvi za izboljšanje morske biotske raznovrstnosti okoli letovišča.

Naši gostje bodo lahko opazovali znanstvenike v akciji med postopkom presajanja, prav tako pa bodo iz prve roke priča pisanemu in živahnemu morskemu življenju Indijskega oceana, ko bodo snorkljali nad travniki. Travniki z morsko travo bi lahko povečali verjetnost opazovanja želv, rib, raž in naših slavnih morskih konjičkov, saj je to njihov zdrav habitat. Za tiste, ki želijo izvedeti več, bo Rick ponudil vodene oglede Barachoisa in razložil znanost, ki stoji za projektom, ter prednosti travnikov z morsko travo v naših oceanih.«

Projekt Seagrass Nursery je eden od mnogih načinov, kako se gostje Four Seasons lahko vključijo v lokalno okolje v letovišču. Rick v svoje delo prinaša osem let izkušenj in strasti na področju ohranjanja narave, gostje pa so vabljeni, da se pridružijo njegovim sprehodom po naravi v letovišču, kjer nudi vpogled v favno in floro letovišča, hkrati pa prepoznava zvoke ptic in vrste cvetov. Še ena najljubša dejavnost gostov vseh časov je potapljanje z dihalko Seahorse, kjer Rick vodi potapljače v laguno, obdano z mangrovami, v iskanju teh redkih, majhnih, a čudovitih bitij. Te pobude za ohranjanje so primer predanosti letovišča ustvarjanju pozitivnega vpliva na lokalno okolje in skupnost.