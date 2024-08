Meridian Adventure Dive vam prinaša mesečno serijo funkcij Raja Ampat Creature: Octopus

Raja Ampat's reefs are home to many stunning and mysterious creatures. The hobotnica stands out among these captivating divers and snorkellers with its intelligence, camouflage abilities, and unique behaviour.

Raja Ampat Creature Feature Octopus 2

Temeljito smo raziskali deset vidikov hobotnic, da bi naši gostje bolje razumeli veličastno izkušnjo opazovanja teh bitij pod vodo.

What Predators Does Octopus Imate?

Sharks: Dogfish sharks, Whitetip reef sharks and nurse sharks. Dolphins: they shake and toss the hobotnica on the water’s surface and sometimes grasp it with their teeth before slapping it down. Seals and otters. Moray Eels: their snake-shaped body can invade the holes and small openings octopuses use as hideouts. Birds: Diving sea and shore birds such as gulls or penguins. Fish: like cod, barracudas, or scorpion fishes. Rays: hides in the sand until the hobotnica approaches close enough, and then, suddenly, the ray strikes.

Kako se hobotnice kamuflirajo s svojo okolico?

Lahko spremenijo svojo barvo in teksturo, da se zlijejo z njihovim naravnim okoljem.

Spremembo barve dosežejo celice, znane kot kromatoforji, ki se nahajajo pod njihovo kožo in vsebujejo vrečko, polno pisanih pigmentov. S krčenjem in širjenjem te vrečke lahko hobotnica spremeni odtenek svoje barve in njeno intenzivnost.

Hobotnice lahko spremenijo teksturo svoje kože tako, da spremenijo velikost papil na koži. Da bi bili videti bolj zastrašujoči, lahko hobotnice posnemajo konice, izbokline in grebene. V nekaj sekundah lahko spremenijo svoj videz, tako da sploh niso več podobni tej vrsti.

Zakaj se skrivajo pred ljudmi?

Glavni razlog, zakaj se hobotnica skriva pred ljudmi, je njihova varnost in zaščita. Hobotnice so briljantne živali. Če se človek preveč približa, lahko hitro pobegne tako, da se izstreli naprej, tako da izžene vodo iz mišične cevi, imenovane sifon.

Kaj jedo hobotnice?

Hobotnice so mesojede živali, kar pomeni, da se prehranjujejo predvsem z mesom. Ko so mladi, uživajo majhna bitja, kot so kopepodi, ličinke rakov in morske zvezde. Kot odrasli plenijo rake, školjke, polže in majhne ribe, pri čemer imajo raje rakovice, kozice in jastoge. Hobotnice imajo zelo občutljive sesalce

ki jim pomagajo pri okušanju tega, česar se dotaknejo. Ponoči lovijo tako, da planejo na svoj plen in ga zavijejo v mrežo med rokami. Njihova prednost je v izjemni sposobnosti, da dobro vidijo v temnih in motnih vodah.

Kako in iz katerega dela telesa se hobotnice prehranjujejo?

Hobotnice so znane po svojih taktikah zasede. Spustijo se na plen, ga objamejo z rokami in z močnim kljunom potegnejo v usta. Njihova prehrana pogosto vključuje plen z lupinami, do katerega lahko pridejo tako, da raztapljajo povezovalna tkiva s toksinom iz telesa.

Ko imajo opravka z različnim plenom, imajo hobotnice preračunljiv pristop in po potrebi vbrizgajo toksin v eno ali dve luknji. To kaže na instinktivno razumevanje, kako učinkovito izkoristiti svoj obrok.

Kakšen je habitat hobotnice?

Hobotnice različnih vrst živijo v oceanih po vsem svetu, le v slani vodi. So

prilagodljivi in ​​živijo v vsem, od majhnih vodnih bazenov do globin do 2000 m. Večina je pelagičnih, kar pomeni, da živijo blizu vodnih površin v školjkah in koralnih grebenih. Nekatere druge vrste hobotnic živijo na oceanskem dnu in si domujejo v jamah.

Zakaj hobotnice umrejo, potem ko naredijo otroke?

Hobotnice so polparne živali, kar pomeni, da se enkrat razmnožijo in nato umrejo. Moški starš po parjenju umre, samica pa preživi, ​​dokler se njena jajčeca ne izležejo.

Samice običajno odložijo od 200,000 do 400,000 jajčec, kar se razlikuje glede na vrsto. Varuje jajca, dokler se ne izležejo. Celo neha jesti. Ko se jajčeca izležejo, se njeno telo obrne proti njej. Gre skozi celični samomor, ki para njena tkiva in organe, dokler ne umre. Samec je medtem odplaval in bil čez nekaj mesecev pokončan.

Zakaj hobotnice brizgajo črnilo?

Hobotnice svoje črnilo uporabljajo kot obrambni mehanizem, da se izognejo plenilcem.

Ko so ogroženi, s svojim sifonom v vodo izpustijo znatne količine črnila, da dezorientirajo agresorja. To črnilo ustvari gost oblak, ki plenilcu ovira pogled in hobotnici omogoči hiter pobeg.

Ali so hobotnice prijazne?

Hobotnice so znane po svoji igrivi in ​​radovedni naravi. Nekatere vrste se ljubkljajo, medtem ko druge tvorijo vezi z ljudmi. Veljajo za najbolj razvite nevretenčarje in mnogi biologi verjamejo, da imajo inteligenco. S kompleksnim živčnim sistemom se lahko hobotnice učijo in izkazujejo spomin.

Hobotnice uživajo v igranju z igračami, razkazovanju igralnega vedenja in reševanju preprostih labirintov. Sposobni so prepoznati človeške obraze v laboratoriju in oceanu. Če so imeli predhodno pozitivno interakcijo z ljudmi, je malo verjetno, da bodo brizgali črnilo.

Kako dolgo lahko živi hobotnica?

Tipična življenjska doba v naravnih habitatih se giblje od 1 do 5 let, odvisno od vrste.

Hobotnica je dokaz čudes morskega življenja. Zaradi njegove inteligence, prilagodljivosti in edinstvenega vedenja je fascinanten predmet preučevanja in vrhunec za potapljače, ki raziskujejo te živahne grebene. Ko vedno več izvemo o teh skrivnostnih bitjih, postaja vse bolj jasno, kako pomembno je zaščititi in ohraniti njihove naravne habitate, da grebeni Raja Ampat ostanejo zatočišče za hobotnice in nešteto drugih vrst.

O meni Meridian Adventure Dive:

Nahaja se v osupljivem Raja Ampat, Indonezija, Meridian Adventure Dive je PADI 5-Star Eco Resort in ponosni dobitnik prestižne nagrade PADI Green Star. Naš potapljanje storitve, ki slovijo po svoji strokovnosti in kakovosti, so postale sinonim za PADI in Meridian avantura imena, ki zagotavljajo samozavestno in prijetno potapljaško izkušnjo za vse.