Trajnost v turizmu: lekcije iz 30 let izkušenj v Papui

V svetu hitrih rešitev in minljivih trendov je Papua Diving Resorts že tri desetletja dokazoval, da resnična trajnost zahteva čas – in korenine.

Živa zapuščina v Papui

Zgodba o trajnostnem turizmu v Papui se ne začne z modnimi besedami ali certifikati. Začne se z eno samo ladjo, nizozemskim raziskovalcem in oddaljeno otoško verigo, ki bo postala znana kot Raja Ampat.

Ko je Max Ammer prvič prispel v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, turizma skoraj ni bilo. Kar je videl, ni bila priložnost za dobiček – bil je klic k zaščiti.

Ta vizija je postavila temelje za potapljaška letovišča Papua, pionirje na področju trajnostnega turizma, ohranjanja narave in krepitve skupnosti v enem najbogatejših morskih ekosistemov na svetu.

Kaj je potrebno za izgradnjo trajnosti iz nič

Zgodnja leta so bila vse prej kot lahka. Ni bilo infrastrukture, nobenega modela za eko-letovišče v osrčju Dampierjeve ožine v Koralnem trikotniku.

Max in njegova ekipa sta imela potrpežljivost – in globoko prepričanje, da se trajnost začne s spoštovanjem do lokalnih papuanskih skupnosti.

Potapljaška letovišča Papua so že od samega začetka zavračala množični turizem. Poudarek je bil na razvoju majhnega obsega z uporabo lokalnih materialov, zmanjševanju škodljivega vpliva in učenju od ljudi, ki so na teh otokih živeli v harmoniji že generacije.

Trajnost: prepoznavanje težav in zagotavljanje rešitev

Trajnost v potapljaških letoviščih Papua nikoli ni pomenila manj škode – vedno je pomenila več dobrega.

Letovišča so se razvila v središča za obnovo in izobraževanje. Temelj tega poslanstva je raziskovalni in konservatorski center Raja Ampat (RARCC), neodvisna neprofitna organizacija, ustanovljena v partnerstvu z letoviščem.

RARCC opolnomoča prebivalce Raja Ampata, da vodijo prizadevanja za ohranjanje narave. Od obnove koral in priveznih boj do morske znanosti in izobraževanja mladih, financiranja turizma in rešitev, ki temeljijo na podatkih.

Čeprav RARCC leta 10 praznuje 2025 let, njegovo sporočilo ostaja: trajnost mora biti lokalna, sistemska in dolgoročna.

Kako skupnost ustvarja ohranjanje narave

V središču potapljaških letovišč Papua je zavezanost skupnosti. Max je že od samega začetka vztrajal pri zaposlovanju in usposabljanju papuanskega osebja – ne kot gesto, temveč kot temelj.

Mnogi izkušeni potapljaški vodniki, kapitani, inženirji in mentorji so začeli z malo formalne izobrazbe. Danes so samozavestni vodje, ki mentorirajo naslednjo generacijo.

Ena od vodilnih pobud je program potapljaškega usposabljanja, ki lokalne Papuance certificira kot potapljaške vodnike PADI. Z odpravo finančnih in dostopnih ovir letovišče ustvarja dolgoročne potapljaške kariere – s čimer zagotavlja, da so varuhi grebenov Raja Ampat tudi njegovi prebivalci.

Na kopnem legendarni vodnik Pak Niko – zgodnji partner z več kot 30-letnimi izkušnjami – vodi izlete za opazovanje ptic, da bi videli rajske ptice. Njegovo znanje in pripovedovanje kulturnih zgodb ohranjata tradicije in bogatita izkušnje gostov.

V Raja Ampatu je trajnost brez lokalnega vodstva le slogan. Ko pa temelji na namenu, postane gibanje.

Inovacija, rojena iz nuje

Delovanje v oddaljeni Papui je prineslo izzive: logistika, hrana, odpadki, energija. Vendar so ti izzivi postali iskra za inovacije.

Kayak4Conservation ponuja alternativo gliserjem z majhnim vplivom na okolje in povezuje goste z lokalnimi nastanitvami.

Sintropni agrogozdarski program si prizadeva za ponovno pogozditev poškodovanih travnikov, s čimer bi v okoliške vasi prinesel prehrano in trajnostne kmetijske metode.

Vrtovi z odpadno vodo naravno obdelajte sivo vodo in zaščitite grebene.

Center SEACAM pri zalivu Sorido zavije podvodna fotografija v zagovorništvo prek praktičnih delavnic.

Te rešitve niso bile uvožene – rodile so se iz potreb, preizkušenj in zavrnitve kompromisov glede etike.

Kaj industrija še vedno dela narobe

Ekoturizem je postal marketinška strategija. Papua Diving Resorts se zaveda, da je resnična trajnost počasna, draga in pogosto neprijetna.

In že od samega začetka je Max vedel, da tega ne more storiti sam. Papua Diving Resorts v sodelovanju z lokalnimi Papuanci prepoznava težave in ponuja zelene dolgoročne rešitve, ki bodo pomagale in opolnomočile lokalne skupnosti za prihodnje generacije.

Rezultati so jasni: cvetoči grebeni, opolnomočene skupnosti in gostje, ki odhajajo z občutkom odgovornosti.

Medtem ko se Raja Ampat sooča s podnebnimi spremembami in beljenjem koral, je trajnostni turizem pomembnejši kot kdaj koli prej. Podpira znanost, ustvarja delovna mesta zunaj ekstraktivnih industrij in vabi goste, da so del rešitve.

Ker brez zdravih grebenov ni turizma – in brez močnih skupnosti ni prihodnosti za ohranjanje narave.

Photo Avtorstvo: Don Silcock in Renee Capozzola