Naslednja generacija spletnega dnevnika potapljanja

Medtem ko so nekateri še vedno zadovoljni s tem, da prebrskajo staromoden papirnati dnevnik in se po potopu usedejo, da načečkajo podrobnosti svojega zadnjega potopa, se vse več potapljačev obrača na naprednejše in bolj interaktivne metode vodenja evidence. njihovih potopov – in novi spletni dnevnik potopov od Divelogs.com se ponaša z obilico inovativnih funkcij.

Različica 3 spletnega dnevnika potapljanja je v celoti integrirana v obsežno bazo zemljevidov sveta s potapljaškimi lokacijami in uporabniku omogoča enostavno sledenje svoji opremi, potopom in potovanjem – in ker je vse to na spletu, lahko dostopate do svojih podatkov od koder koli na svetu preprosto tako, da se prijavite.

Jedro tega za uporabo enostavnega izdelka – ki je zasnovan za delovanje na pametnih telefonih in velikih namiznih računalnikih – je napreden mrežni dnevnik potapljanja, ki ga je mogoče v celoti urejati in je bil od samega začetka zasnovan tako, da vam prihrani čas in trud ter vaš vnos podatkov učinkovitejši. Vključuje vrhunsko filtriranje po meri in urejanje kopiraj in prilepi v več potopih hkrati – tako kot Excel.

Dnevnik potopov je veliko več kot le preprost zapis vaših potopov. Poln je inovativnih funkcij, kot je možnost iskanja potapljaškega mesta iz obsežne knjižnice lokacij, pridobitev dostopa do vrhunske baze podatkov DiveLog Fish ID ali upravljanje uporabljene opreme.

Spletni dnevnik potopov ima možnost uvoza iz več različnih formatov datotek in aplikacij, vse svoje podatke pa lahko izvozite v standardnem formatu datoteke UDDF.

Urejanje mrež, podobno kot Excel

DiveLogs Mike Fenney je dejal: »Toliko časa, denarja in truda porabimo za potapljanje! Spletni dnevnik potopov je prava priložnost, da presežem osnove o tem, kdaj, kje in kaj sem počel med potopom. Moral bi biti več kot le zapis – moral bi nam pomagati podoživeti te potope v naših spominih, videti splošne trende v tem, kako se lahko (in smo!) izboljšali, in pridobiti občutek, koliko tega velikega modrega planeta imamo raziskal. In mora biti enostaven in hiter za uporabo.

»To je bil vedno cilj divelogs.com. Veliki modri planet, ki smo ga naredili pred mnogimi leti z našimi čudovitimi ploščicami osnovnega zemljevida (videti, da teče na monitorju v polnem merilu, je nekaj posebnega). Hiter in enostaven za uporabo je prišel v različici 3 s prvim spletnim mrežnim dnevnikom potopov, ki ga je mogoče v celoti urejati in se obnaša kot Excel.

»Zdaj so najnovejše funkcije različice 3.1 našega spletnega dnevnika potopov osredotočene na drugi dve: spomine (ogled fotografij in videoposnetkov, vdelanih v vaše potope) in trende velike slike z novim analitičnim modulom (vseh grafikonov, ki smo jih ustvarili, ko pri testiranju analitičnega modula je bila zmožnost videti razmerje med stopnjo SAC in preneseno težo tista, ki je pokazala raven razpoložljivih vpogledov.)«

Vaši podatki so varno shranjeni in varnostno kopirani na lastnem namenskem strežniku DiveLogs v podatkovnem središču v Združenem kraljestvu, ta objekt pa je okolju prijazen in uporablja 100-odstotno obnovljivo energijo.

Standardni spletni dnevnik potopov je bogat s funkcijami, brez omejitev glede števila vnesenih potopov, vendar so na voljo vrhunske funkcije – kot je dostop do baze podatkov Fish ID (kot je omenjeno zgoraj) in napredna orodja za urejanje fotografij – za letno naročnino, ki stane 20 GBP (ali enakovreden znesek, če je na voljo v vaši lokalni valuti).

Dostopate lahko do vseh vrst analitičnih podatkov, vključno s porabo plina, največjo globino, stopnjo SAC in več.

Ponovno definiranje dnevnika potopov

V središču različice 3 je sam spletni dnevnik potopov, ki je shranjen v napredni mreži z veliko načini za hitro urejanje in uvažanje potopov ter vključuje interaktivne grafikone profilov ter tesno integracijo s seznamom vaše opreme in osnovni zemljevid, ki vam nudi množico informacij o tem, kateri komplet ste uporabljali in kje ste se potapljali – vse na dosegu roke.

Dodate, uvozite in izbrišete lahko potope v spletni dnevnik, vnesete svoje profile potapljaškega računalnika, dodajate komentarje, fotografije in videoposnetke ter prikazujete opozorila in menjavo plina, upravljate svoje prijatelje v dnevniku potopov, urejate potapljaško opremo, ki ste jo uporabljali pri potopih, in vse to povežite z bazo podatkov potapljaškega mesta.

Z DiveLogs lahko preprosto upravljate svoje fotografije in videoposnetke

Spoznajte svojo opremo

Se ne morete spomniti, katero opremo ste uporabljali pri zadnjem potopu? Se trudite spomniti, katere uteži potrebujete? Ločena mreža opreme vsebuje vso vašo lastno potapljaško opremo in morebitne predmete za najem, kar vam omogoča ustvarjanje skupin opreme, dodajanje in urejanje seznamov potapljaške opreme ter ogled zgodovine uporabe vaše opreme.

Dostopate lahko do baze podatkov Fish ID in izveste, kje so bile določene vrste opažene

Raziščite naš vodni svet

Glavna značilnost različice 3 spletnega dnevnika potapljanja je lepo oblikovana in zelo interaktivna podatkovna zbirka zemljevidov sveta. Popolnoma se integrira z dnevnikom potopov in doda povsem novo dimenzijo, ko se vrnete na pretekle potope. Vendar pa je veliko več kot le način označevanja, kje ste se potapljali. Je tudi obsežen in rastoč vir, ki vam lahko pomaga pri iskanju naslednjega mesta za potapljanje – drugim uporabnikom dnevnika potapljanja pa lahko pomagate tako, da pustite ocene, da se lahko odločijo, ali je določeno potapljaško mesto zanje.