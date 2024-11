Majhno mesto Dauin na otoku Negros v regiji Visayas na Filipinih je že dolgo znano kot meka za opazovanje bitij in potapljanje v blatu, toda tisto, kar preseneti mnoge potapljače, ki obiščejo Dauin, je število nekaterih veliko večjih bitij, ki ustvarjajo to makro zatočišče njihov dom.

Medtem ko navdušeni fotografi brskajo po grebenih in peščenih območjih za drobnimi redkimi vrstami, se zelene želve (Chelonia mydas) veselo pasejo na obilni morski travici le malo stran. Z odraslimi, ki tehtajo med 240 in 420 funtov (110 – 190 kg), jih je zagotovo težko spregledati!

Opazovanje želv na bližnjem otoku Apo, ki je nacionalno zaščiteno morsko svetišče, je priljubljena ekoturistična dejavnost tako pri potapljačih kot pri potapljačih. Nekatere želve so se že tako navadile na plavalce in potapljače, da se zdijo popolnoma brezskrbne zaradi njihove prisotnosti. Raziskave, ki jih je leta 2016 izvedel Inštitut za velike morske vretenčarje na Filipinih (LAMAVE), so razkrile zdravo populacijo zelenih želv in precejšnje pleme kritično ogroženih želv Hawksbill (Eretmochelys imbricata).

Ne tako makro življenje Dauina 4

Po navdihu dela LAMAVE in ob podpori članov Negros Oriental Dive Association (NOrDA), kot so AivyMaes Divers Resort, Silver Reef Dive Resort, Azure Dive Resorts in Sea Explorers Dauin, se je letos začel projekt raziskovanja 13 km obale Dauin če želite izvedeti več o lokalni populaciji želv.

Projekt Pawikan (filipinščina za »morska želva«), ki ga financira PADI Aware s štipendijo skupnosti in vodi PADI 5-Star Resort Mike's Dauin Beach Resort, pripravlja katalog želv, kot srednješolski letopis, ki omogoča identifikacijo možnih posameznikov. S slikami, ki so jih predložili gostujoči potapljači in lokalni vodniki, ter številnimi namenskimi raziskavami začenjajo prihajati na dan neprijavljena življenja Dauinovih želv.

Želvji »obrazi« so pokriti z luskami, znanimi kot ščitniki, vzorci, ki jih tvorijo, pa niso samo edinstveni za vsako želvo, ampak ostajajo enaki skozi več desetletij, tako kot naši lastni prstni odtisi. Ta neinvazivna metoda identifikacije se je izkazala za uspešno pri sledenju številnim drugim morskim vrstam, kot so morski kitovi in ​​mante, brez potrebe po postopkih označevanja z ujemi in izpusti ali dragih satelitskih tehnologijah za sledenje. Uporaba programske opreme za ujemanje vzorcev prav tako pomaga pri identifikaciji, če želva ni takoj razvidna iz slik kataloga. Vsi zbrani podatki bodo vneseni v Nacionalni katalog želv, ki ga kurira LAMAVE, kar bo omogočilo združevanje podatkov o opažanjih z drugimi državami, kar bo pomagalo ustvariti slike migracijskih vzorcev na velikih razdaljah.

Ne tako makro življenje Dauina 5

Prek strani projekta v družabnem omrežju lahko vsak odda slike ali videoposnetke želv, ki jih sreča v Dauinu, in prejme hiter odgovor ekipe, s kom so pravkar preživeli čas v oceanu. Če, kot se je že večkrat zgodilo, želva ni v arhivu, lahko srečni potapljač svojemu novemu odkritju da ime (dobrodošla Otis in Alice!)

Če veste, katera želva je, pomaga določiti zemljevid njihove populacije, paziti na njihovo zdravje in opazovati njihovo vedenje. Morda je presenetljivo izvedeti na primer, da za žival, ki se seli na stotine, če ne na tisoče kilometrov do svojih plaž za parjenje in gnezdenje, zelene želve rade ostanejo na enem zelo določenem mestu več mesecev, če ne let. koncu, ki jih skoraj nikoli ni mogoče videti mešati s svojimi sosedi le nekaj sto metrov stran.

To olajša identifikacijo, saj je število želv, katalogiziranih do danes, že v stotinah. Prikazuje tudi, kje so stabilne koncentracije želv, kar pomaga pri lokalnem okoljskem načrtovanju, poleg tega pa lahko potapljače, potapljače na prostem in potapljače usmeri na najboljša mesta za druženje s temi nežnimi velikani.

Ne tako makro življenje Dauina 6

Tudi njihove osebnosti postanejo očitne, ko jih pogosteje obiskujete. Nekateri največji odrasli primerki so precej ohlajeni, kar jim omogoča blizu, v enem primeru pa možnost, da odstranijo majhen ribiški trnek, vdelan v njihovo plavutko. Drugi pobegnejo takoj, ko vas zagledajo, in so precej hitri, tudi če imate mini DPV, ki ga poskušate slediti!

Projekt Pawikan že vzbuja zanimanje za odkrivanje več o populacijah želv drugje na Filipinih. Zamboangita, Dauinovo sosednje mesto, je opazovalo gnezdenje želv na ustrezno poimenovanem Turtle Islandu, ki je redek na tem delu obale, in bližnje potapljaško mesto Moalboal se loteva lastnega projekta želv Citizen Science. Več kot bomo izvedeli o tem, kje te vrste zvončkov počivajo, se hranijo in gnezdijo, bolj bomo lahko zaščitili njihove življenjske prostore in še naprej uživali v čarobnih srečanjih s temi ljubljenimi bitji.

Dobra novica za vse, ki se potapljate Dauin je, da so želve tam 365 dni na leto in se zdi, da niso sezonske. Torej v redki priložnosti, ko ne boste mogli najti tistega posebnega bitja, ki ste ga želeli videti, se lahko zanesete na enega ali več teh domačinov, da se bodo pojavili – čeprav jih morda ne boste mogli umestiti v okvir s svojim makro objektiv!

Potapljaško letovišče Silver Reef

Srebrni greben ponuja storitve fotografa, ki jih nudijo specializirani opazovalci, ki poznajo opremo fotoaparata in njegovo uporabo pred in med potopi. Cilj je, da se skupaj potopimo na površje, včasih pa uporabimo podvodne skuterje kot taksi storitev, ki jo »samo zgrabimo« za fotografe, ki se soočajo s tokovi in ​​drugimi izzivi.

Potapljaško letovišče AivyMaes

Potapljaško letovišče AivyMaes se nahaja na edinstveni lokaciji v osrčju plaže Dauin z absolutnim potapljaškim dostopom do treh najboljših potapljaških mest v Dauinu, ki so dosledno uvrščena med deset najboljših mest za potapljanje na svetu. Naši strokovno usposobljeni opazovalci vam bodo pomagali najti popoln makro ali širokokotni posnetek. S samo 35-minutno vožnjo z ladjo do otoka Apo nudimo vrhunsko potapljaško izkušnjo.

Raziskovalci morja

Sea Explorers, ustanovljen leta 1989, je pionirsko potapljaško središče v Visayah. Nudimo vrhunsko potapljanje z razkošnimi sipami, mimičnimi hobotnicami, ambonsko škarpeno in izmuzljivimi morskimi psi mlatiteljicami v Malapascui. Raziščite Dauin in Sipalay za še več neverjetnega morskega življenja. Naši veterani filipinski Divemasterji zagotavljajo nepozabne potope. Odkrijte Filipine – potapljajte se z nasmehom.

Azure Dive Resort

O Azure Dive Resort's vizija je zagotoviti storitve svetovnega razreda in na koncu doseči odličnost v potapljaški industriji. Azure je bistvo filipinskega duha – topel kot vabljiva modra voda njegove zasebne plaže; milostna kot palmovi listi, ki se upogibajo v vetriču. Letovišče je živa zaveza predanosti Dauinu kot destinaciji, ki bi izpolnila sanjske potope.

Mike's Beach Resort