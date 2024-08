5 najboljših potapljaških mest v Raja Ampat: vpogledi Joja, vodje potapljanja Meridian Adventure

Raja Ampat, otočje v indonezijski provinci Zahodna Papua, je znano po dih jemajočih podvodnih pokrajinah in neprimerljivi biotski raznovrstnosti. Jo, izkušena vodja potapljanja pri Meridian Adventure Dive, deli svojih pet najboljših potapljaških mest, ki jih morate obiskati v tem podvodnem raju.

Jo ljubi lokalno kulturo in fantastično osebje v MAD. Že sedem let vodi potapljaško logistiko in vodi administracijo resorta. Poleg tople dobrodošlice za goste jim želi med potapljanjem pokazati najboljše podvodne točke v Raja Ampat.

1. Pomol Sawandarek: Turtle City

5 najboljših potapljaških mest v Raja Ampat 6

Pomol Sawandarek, ljubkovalno imenovan »mesto želv«, je uresničitev sanj potapljača. Ta stran se ponaša z raznolikim morskim življenjem, zato jo mora obiskati vsak podvodni navdušenec. Ko se boste spustili v čisto vodo, vas bodo pozdravile številne prijazne želve, ki jih pogosto najdemo elegantno plavajoče ali počivajoče na živahnih koralah. Številčnost želv je dokaz zdravega ekosistema mesta. Poleg teh veličastnih bitij lahko potapljači naletijo na grebenske morske pse, orjaške školjke in številne pisane ribe, ki vse uspevajo v tem podvodnem zatočju.

2. Cape Kri: Svetovni rekord v štetju rib

5 najboljših potapljaških mest v Raja Ampat 7

Rt Kri ni samo znan v Raja Ampat, ampak ima tudi svetovni rekord za največje število vrst rib, preštetih na en sam potop – osupljivih 367 vrst! To potapljaško mesto je živ dokaz neverjetne biotske raznovrstnosti Raje Ampat. Podvodna pokrajina je živahna tapiserija barv in življenja, ki vključuje vse od majhnih grebenskih rib do velikih pelagikov. Potapljači tukaj lahko pričakujejo vznemirljiva srečanja s črnoplavutimi morskimi psi, sivimi morskimi psi in osupljivo raznolikostjo ribjih jat, ki ustvarjajo dinamičen podvodni spektakel.

3. Mioskon: raj za šolanje hlastačev

5 najboljših potapljaških mest v Raja Ampat 8

Mioskon je znan po svojih velikih družabnih šolah hlastačev, ki ustvarjajo očarljive podvodne predstave. Ko plujete po tem živahnem grebenu, se boste znašli obdani z modrimi črtastimi hlastači, ki se premikajo usklajeno in ustvarjajo živ, vrtinčen ples barv. Zdrave koralne formacije na tem mestu so odlično ozadje za fotografija, morda pa boste opazili tudi igrive pasate morske kače, ki se vijejo skozi korale. Zaradi bogate biotske raznovrstnosti in dinamičnega morskega življenja je Mioskon priljubljen med potapljači, ki iščejo avanturo in tišino.

4. Modra magija: spektakel Manta Ray

Screenshot

Blue Magic je osupljivo vrhunsko potapljaško mesto, ki upravičuje svoje ime, zlasti v sezoni mant. Močni tokovi mesta privabljajo veličastne mante, ki brez težav drsijo po vodi in potapljačem nudijo osupljiva bližnja srečanja. Poleg mant se Blue Magic ponaša z živahnimi grebeni, polnimi življenja, vključno z jatami barakud, jatkov in različnih grebenskih rib. Dramatična topografija mesta in bogato morsko življenje omogočata vznemirljiv potop, ki ponuja nepozabna podvodna doživetja.

5. Melissin vrt: Fotografove sanje

Screenshot

Melisin vrt je prava podvodna čudežna dežela in raj za podvodne fotografe. To potapljaško mesto je znano po svojih obsežnih in neokrnjenih vrtovih koralnih jelenov, kjer živijo milijoni pisanih rib Anthiinae. Videti te živahne ribe, ki plešejo med koralami, je vizualna pojedina, ki ustvarja nezemeljski prizor, ki očara potapljače. Zaradi bogate biotske raznovrstnosti in osupljivih koralnih formacij je Melissin vrt obvezen obisk za vsakogar, ki želi ujeti bistvo podvodne lepote Raje Ampat.

Potapljaška mesta Raja Ampat ponujajo izjemno morsko življenje, živahne koralne grebene in nepozabna podvodna doživetja. Po besedah ​​Joja, vodje potapljanja Meridian Adventure, teh pet najboljših potapljaških mest – Sawandarek Jetty, Cape Kri, Mioskon, Blue Magic in Melissa's Garden – vsako ponuja edinstven in osupljiv vpogled v podvodna čudesa tega indonezijskega raja. Ne glede na to, ali ste navdušen potapljač ali začetnik, ta spletna mesta obljubljajo dogodivščine, ki vas bodo očarale in boste hrepeneli po več.

Poglej na video on Facebook in Instagram

O meni Meridian Adventure Dive:

Nahaja se v osupljivem Raja Ampat, Indonezija, Meridian Adventure Dive je PADI 5-Star Eco Resort in ponosni dobitnik prestižne nagrade PADI Green Star. Naš potapljanje storitve, ki slovijo po svoji strokovnosti in kakovosti, so postale sinonim za PADI in Meridian avantura imena, ki zagotavljajo samozavestno in prijetno potapljaško izkušnjo za vse.