Wakatobi razširja zaščito koralnega grebena

Potapljaško letovišče Wakatobi je razširil svojo dolgoletno zavezanost zaščiti in obnovi koralnih grebenov z novim programom za ocenjevanje zdravja grebenov in vključitvijo lastne morske biologinje Julie Mellers.

Julia se je pridružila družini Wakatobi, da bi začela tekoči projekt za merjenje, spremljanje in ocenjevanje zdravja koralnega grebena v zasebnem morskem rezervatu letovišča.

Nova interna morska biologinja potapljaškega letovišča Wakatobi, Julia Mellers, fotografira mehke korale za program ocenjevanja zdravja grebenov. Photo avtorja Adrienne Gittus

Program Reef Health Assessment uporablja prilagojen nabor sodobnih tehnik za slikanje in analizo podatkov, ki zagotavljajo celovit prikaz stanja ekosistema grebena. “Uporabljamo najnovejšo ekološko teorijo, tehnologijo in umetno inteligenco za razvoj novega paketa za učinkovito in robustno merjenje zdravja grebenov,« pravi Julia. “To nam bo omogočilo, da spremljamo, kako grebeni Wakatobi grebeni na celotnem zavarovanem območju, ne da bi bistveno preusmerili vire od zaščite grebenov."

Postopek združuje dokumentacijo v vodi z analizo podatkov z uporabo modelov strojnega učenja za merjenje zdravja grebenov. Ko ni na otoku, bo raziskovala nove pristope in ideje za ocenjevanje koralnega grebena ter pomagala širiti glas o Wakatobijevi znanstveni pobudi.

Julia in potapljaška ekipa so prav tako začeli raziskavo eDNK grebenov. ”To vključuje odvzem vzorcev morske vode v bližini grebena na različnih globinah in njihovo filtriranje, da se ujame okoljska DNK (eDNK), ki jo organizmi vržejo v vodo.,« pojasnjuje Julia. “Vzorci so zdaj v laboratoriju, kjer je DNK označen s pomočjo sond in sekvenciran, da se ugotovi, katere vrste so v bližini. S to tehniko bi morali biti sposobni zaznati na stotine vrst iz samo enega litra morske vode. To je zelo kul proces! "

Julia je diplomirala iz biologije na Univerzi v Oxfordu in opravila magistrsko delo v sodelovanju z Avstralskim inštitutom za pomorske znanosti. Vse življenje je jadralka in navdušena potapljačica. “Začel sem se ukvarjati z morsko biologijo, ker to raziskavo vidim kot močno orodje za povezovanje ljudi s planetom,« pravi. “Delo v tako dinamični ekipi je pomenilo, da smo hitro napredovali. Ekipa Wakatobi se je prav tako izkazala za neprecenljiv vir znanja o lokalnem ekosistemu.

Julia še dodaja, »Možnost iti od knjižnice do prenosnega računalnika do grebena, vse v razmaku sto metrov, je popoln recept za ustvarjanje novih idej in njihovo preizkušanje. Tako vznemirljivo je delati z odprtimi inovatorji, ki želijo preizkušati nove pristope in gledati na stvari z različnih zornih kotov."

Kadar je mogoče, Wakatobijevi vodniki Juliji pomagajo tudi pri zbiranju vzorcev vode eDNA na grebenih Wakatob, kjer so trde korale še posebej robustne. Photo avtorja Adrienne Gittus

Wakatobijev Collaborative Reef Conservation Program je splošno priznan kot pionirska pobuda na področju samozadostne zaščite virov, ki temelji na skupnosti. To pobudo so razvili ustanovitelji letovišča Wakatobi, da bi zagotovili proaktivno sredstvo za zaščito grebenov in morskih virov. Del prihodkov, ustvarjenih od gostov letovišča, se deli z lokalno skupnostjo za vzdrževanje in podporo trajnostnega življenjskega sloga, ki spodbuja skrbništvo in spoštovanje ekosistema koralnega grebena.

Julia Mellers, nova interna morska biologinja Wakatobi Dive Resorta. Photo avtorja Adrienne Gittus

Julia prav tako išče načine, kako bi v potapljaško izkušnjo Wakatobi vključila več znanosti. “Več kot veš, bolj opaziš," pravi, "in kje je boljši kraj za učenje o biotski raznovrstnosti grebenov in skrbništvu kot v Wakatobiju.” V svojem prvem mesecu v letovišču je Julia predstavila program o uporabi umetne inteligence pri spremljanju morja; ustvarila je tudi prilagojen tečaj morske biologije in ohranjanja Wakatobi za mlade in najstnike, ki želijo sodelovati med svojim bivanjem.

Wakatobi Resort se nahaja na majhnem otoku v jugovzhodnem Sulawesiju v Indoneziji. Gostje uživajo v storitvah potapljanja in potapljanja z masko na strežaju z ekskluzivnim dostopom do več kot 40 lokacij znotraj zaščitenega morskega rezervata, v kombinaciji s storitvijo s petimi zvezdicami, vrhunskimi restavracijami, zdraviliškimi storitvami in neposrednimi čarterskimi leti za goste z Balija.

Izvedite več na strani Wakatobi's Marine Life https://www.wakatobi.com/scuba-diving/marine-life/ kot tudi njihovo spletno mesto Wakatobi Flow/ https://blog.wakatobi.com/category/research-and-conservation/

Za vprašanja o letovišču pošljite e-pošto office@wakatobi.com ali pojdi sem https://www.wakatobi.com/prices-booking/booking-trip-enquiry/)