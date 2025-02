Potapljanje po vaših željah v Wakatobiju

Novinec, entuziast ali fanatik? Vodja, sledilec ali solist? Ne glede na vaš stil potapljanja, ste vabljeni, da se potopite v Wakatobi Dive Resort.

Potapljač uživa v lepotah enega od številnih potapljaških mest v Wakatobiju, Treasure Chest.

Zahvaljujoč kombinaciji raznolike podvodne pokrajine ter strokovne in ustrežljive potapljaške ekipe gostje nikoli niso podvrženi enolični potapljaški izkušnji in lahko ustvarijo podvodna doživetja, prilagojena njihovim osebnim interesom. To bi lahko pomenilo sproščujočo potapljanje z dihalko ob plaži, podaljšano opazovanje priljubljenega motiva fotografije, drift čez koralni greben ali nočni pohod na pokrajino, ki pod okriljem teme prevzame novo osebnost.

Tukaj je le nekaj načinov, kako lahko Wakatobijevi gostje potešijo svojo željo po potapljanju.

Vam na voljo

Potapljaški vodnik Wakatobi dela svoje čarovnije z gosti pri njihovem podvodnem fotografiranju.

Potapljaška ekipa Wakatobi je zelo ponosna na zagotavljanje potapljanja na ravni strežaja, tako da vsakemu potapljaču nudi ustrezno raven osebnih storitev. Osebje z veseljem poskrbi za vse podrobnosti namestitve, prenosa in skladiščenja opreme. Če pa raje sami skrbite za svojo opremo, ni problema.

Vodniki nudijo temeljita navodila pred potopom in so v vodi med vsakim potopom, da vodijo pot, opozarjajo na edinstvene najdbe, budno pazijo in nudijo pomoč, če je potrebno. Novinci v potapljanju cenijo dodatno pomoč in osebno pozornost naših vodnikov. Izkušenejšim potapljačem zaupajo, da sami prevzamejo svoje profile. Kljub temu se mnogi odločijo, da se bodo držali blizu vodnikov, da bi izkoristili njihovo lokalno poznavanje mesta in njihovo skoraj nenavadno sposobnost opazovanja izmuzljivega morskega življenja.

Naj bo večnivojsko

Potapljači v Wakatobiju lahko v celoti izkoristijo profile grebenov in sten, ki so jim na voljo, da kar najbolje izkoristijo vsak potop.

Potapljaški računalniki omogočajo uživanje v občutno daljših časih dna na mestih, kjer lahko začnete globlje in se nato med potopom počasi dvigujete proti površini. Malo krajev na svetu je tako primernih za večnivojske profile kot Wakatobi. Stene in strma pobočja, ki jih najdemo na mnogih lokacijah, se dvigajo do nekaj metrov nad površjem in segajo izven dosega rekreativnega potapljanja. Na teh mestih lahko računalniško opremljeni potapljači ustvarijo profile, ki segajo daleč čez uro in se končajo z daljšim ogledom grebena.

Sledi toku

Potapljači, ki križarijo vzdolž strmega vzpona.

Wakatobi vzdržuje privezne boje, da prepreči poškodbe sidra, vendar se številni priljubljeni profili potopov ne začnejo in končajo na isti točki in se namesto tega izvajajo kot viseči potopi. Kot ve vsak, ki je izvedel pravilno izveden drift potop, je to lahko zelo koristna izkušnja. Ni vam treba navigirati nazaj na začetno točko, izračunati zalog zraka ali plavati proti toku; preprosto stopiš čez krov in slediš vzdolž grebena.

Raziskujte z obale

Skočite na enega od Wakatobijevih prostornih potapljaških čolnov ali stopite z konca letoviškega pomola in se potopite na House Reef, izbira je vaša.

Z jutranjimi, dopoldanskimi in popoldanskimi odhodi čolna potapljačem v Wakatobiju ni treba dolgo čakati na svoj naslednji izlet. Vendar vam ni treba ujeti čolna, da bi uživali v izjemnem potopu.

Letoviški House Reef je znan kot eden najboljših obalnih potopov na svetu in ta legendarni pas podvodnih nepremičnin lahko odkrijete tako, da preprosto zabredete s plaže ali vstopite na koncu letoviškega pomola. Nekaj ​​najredkejših prosto živečih živali v regiji je bilo najdenih tik ob pomolu, vključno z duhovi in ​​okrašenimi morskimi cevkami, listnatimi škarpenami in mladicami sip.

Dva potapljača se spuščata ob steno, da bi raziskala Wakatobijev hišni greben.

Wakatobijev hišni greben ugaja širokemu krogu potapljačev. Navdušenci nad daljšim dosegom lahko sledijo stenam in pobočjem ter odkrijejo črne korale v globinah; fotografi lahko napolnijo pomnilniške kartice z makro portreti ali izkoristijo ambientalno svetlobo za ustvarjanje osupljivih širokokotnih panoram. Potapljači začetniki in priložnostni potapljači se lahko zadržujejo blizu grebena, kjer so barve na vrhuncu, opazovanja, kot so ribe vetrnice in čistilne postaje, pa so običajna.

Za doživetje na pol poti med obalo in potopom s čolnom lahko gostje izkoristijo tudi storitve Wakatobijevih taksi čolnov, ki vas prepeljejo do bolj oddaljenih območij hišnega grebena na slikovit drift vzdolž stene nazaj do pomola.

Opustite tanke

Zjutraj, popoldne in celo zvečer lahko potapljanje z masko na plitvih grebenih v Wakatobiju nudi skoraj neskončno priložnost za opazovanje raznolikega morskega življenja, ne da bi pri tem vsrkali dodaten dušik.

S številnimi grebeni, ki se dvigajo do meter ali dva nad površjem, je Wakatobi glavna destinacija za snorkljanje. Večina lokacij, ki jih obiščejo potapljaški čolni letovišča, je enako primernih za potapljače, ki so vedno dobrodošli na ladjo in imajo vodnika za snorkljanje, ki jim pred vstopom nudi izčrpne informacije. To je še posebej privlačna možnost za pare, ki vključujejo enega potapljača in en potapljač, saj lahko delita veliko istih izkušenj v vodi. Potapljačem, ki preprosto ne morejo preživeti dovolj časa v vodi, je popoldanska dihalka lahko dodatna priložnost, da ostanejo z glavo pod vodo, ne da bi pri tem vsrkali dodatni dušik.

Nočne poteze

Ko se zmrači, grebeni Wakatobija postanejo še bolj aktivni, ko se živali, ki čez dan mirujejo ali skrite, pojavijo, da bi se hranile ali lovile. Hobotnice, lignji in jegulje zapustijo skrite razpoke, škarpene postanejo bolj aktivne, ploski črvi pa pridejo iz skritih izposojenk.

Tisti, ki se šele potapljate ponoči, lahko začnete z večernimi potopitvami takoj po sončnem zahodu in na znanih območjih hišnega grebena. To omogoča čas, da se navadite na vse manjšo svetlobo v okolju in se počutite udobno z okolico, preden nastopi popolna tema. Vodniki so vedno na voljo, da vam pomagajo osvetliti pot, dobrodošli pa so tudi potapljači, da House Reef raziskujejo sami.

Čudni obrazi v temi so lahko v različnih oblikah, kot lahko vidimo tukaj pri tej jati črtastih somov.

Nekajkrat na teden ponuja letovišče tudi nočne potope s čolnom do nekaterih najbolj priljubljenih krajev na tem območju. Za še bolj razkrit pogled na to, kar leži spodaj, se lahko gostje prijavijo na Fluo-dive izkušnjo. To vključuje uporabo posebnih UV potapljaških luči, ki razkrijejo določene korale in živali v žarečih fluorescenčnih tonih, kar je podvodni ekvivalent plakata s črno svetlobo.

Malo potapljaških letovišč lahko to reče, vendar je Wakatobi popolnoma funkcionalno potapljaško letovišče, ki je primerno za rebreather, skupaj s kisikom, sorbom, jeklenkami za O2, Dil in bailout ter helijem na zahtevo.

Ne glede na to, ali se odločite raziskovati Wakatobijeve grebene – plitve ali globoke, podnevi ali ponoči, ostati na mestu ali lebdeti vzdolž stene – je edina stvar gotova, da vam ne bo zmanjkalo stvari za videti ali početi. In morda je to eden od mnogih razlogov, zakaj se toliko gostov vedno znova vrača.

Povprašajte o izletu v Wakatobi >tukaj ali jih kontaktirajte neposredno na office@wakatobi.com.