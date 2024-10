Kaj smo počeli v Raja Ampat za teden AWARE

Med tednom AWARE 2024 se je ekipa Meridian Adventure Dive Resort aktivno vključila v različna prizadevanja za ohranjanje morskega okolja v Raja Ampat. V ponedeljek, 16. septembra, se je teden začel z dogodkom Dive Against Debris na izbrani potapljaški lokaciji Saonek Monde. Potapljači in osebje letovišča so se zbrali, da bi odstranili morske odpadke iz voda. Zbrani podatki so bili natančno zabeleženi v aplikaciji Dive Against Debris, kar je zagotovilo dragocen vpogled v vpliv onesnaževanja pod površjem.

Naslednji dan, 17. septembra, se je ekipa osredotočila na odstranjevanje morske zvezde Crown of Thorns s koralnih grebenov. Populacija Trnove krone, znana po svojem uničujočem prehranjevanju s koralnimi polipi, je postajala grožnja za občutljive ekosisteme grebenov. Ekipa, opremljena s specializiranimi orodji, je marljivo delala, da bi te plenilske morske zvezde izvlekla iz grebenov, s čimer je zagotovila, da lahko korale uspevajo brez nadaljnje škode. Oglejte si več tukaj – https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/videos/1460269657991130

18. septembra so se osebje letovišča in njihove družine zbrali na čiščenju mangrov. Ker je skupina razumela ključno vlogo, ki jo imajo mangrove pri ohranjanju obalnih ekosistemov, je skupina eno uro delala, da je z območja očistila naplavine. Poudarjen je bil pomen mangrov kot »dreves življenja«, saj Indonezija gosti pomemben del svetovnih gozdov mangrov, zaradi česar je to prizadevanje ključnega pomena za zdravje lokalnega okolja. Oglejte si več tukaj – https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/posts/pfbid025xKhZTbtw9HYMPXFqXM5DfLvc4QjjPXtRr7GHDczGo8e7qfC7fSPv1RojvJeE5Rwl

V četrtek, 19. septembra, je potekalo čiščenje plaže, ki je vključevalo osebje letovišča in goste. Skupina se je odpravila na plaže, da bi pobrala odpadke in ostanke, ki so jih prinesli tokovi ožine Dampier. Ta dejavnost je poudarila pomen ohranjanja nedotaknjene obale Raja Ampat, glede na njen edinstven položaj središča morske biotske raznovrstnosti. Oglejte si več tukaj – https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/posts/pfbid02Q6TRYcCMipnjJAm9ksCYwHJE7uiwDKbyiV9adacqxuu7adgLnZzbL3Xt8mFXMGSwl

Teden AWARE smo zaključili s predstavitvijo v soboto, 21. septembra, ki sta jo vodila inštruktorja Cullen in Kayra. Udeležence so seznanili s pomenom boja proti onesnaževanju morja in ponudili praktične rešitve ter vse spodbudili, da sodelujejo pri lokalnih čistilnih prizadevanjih in zmanjšajo svojo osebno uporabo plastike. Predstavitev je udeležence opolnomočila, da so dosegli otipljive spremembe pri ohranjanju lepote in biotske raznovrstnosti Raja Ampat za prihodnje generacije.

