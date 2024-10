Nigel Marsh, ki sodeluje z založbo New Holland Publishers, je pravkar izdal nov vodnik – Jedrnat vodnik po morskih ribah v Avstraliji. Knjiga je odličen uvod v avstralske morske ribe, saj je v vodniku vključenih 121 družin in 193 vrst.

Avstralija ima največje število in raznolikost morskih rib med vsemi državami na svetu, saj je zabeleženih več kot 4000 vrst. To je predvsem zato, ker je velika obala države blagoslovljena z ogromno različnih habitatov za morske ribe. Na severu so tople tropske vode Avstralije polne pisanih grebenskih rib. Večino teh tropskih rib si delijo z drugimi indo-pacifiškimi narodi. Medtem ko so na jugu hladne zmerne vode države poseljene z večinoma endemičnimi ribami, vrstami, ki jih ne vidimo nikjer drugje na planetu.

Morske ribe najdemo v velikem številu v vseh morskih okoljih po Avstraliji – v mangrovah, koralnih grebenih, gozdovih alg, peščenih zalivih, estuarijih in v globokih temnih vodah ob epikontinentalnem pasu. Nekateri imajo tudi pomembno vlogo v industriji morske hrane.

Z več kot 4000 morskimi ribami, ki jih najdemo po Avstraliji, vsako leto jih odkrijejo več, Jedrnat vodnik po morskih ribah v Avstraliji je čudovit uvod v ta fascinantna morska bitja. Družine rib, predstavljene v tem vodniku, so najpogostejše in najzanimivejše, s katerimi se srečujejo potapljači, potapljači in ribiči.

Ta knjiga je del niza jedrnatih vodnikov po avstralskih divjih živalih, drugi pa vključujejo knjige o pticah in plazilcih. Nigela so prosili, naj napiše knjigo, potem ko se je zadnjih štirideset let potapljal po Avstraliji in fotografiral njene številne vrste rib.

Nigel Marsh je bralcem Scuba Diver dobro znan, saj je pisal za revije odkar se je začelo. Nigel je avstralski podvodni fotograf in fotoreporter, čigar dela so bila objavljena v številnih revijah, časopisih in knjigah, tako v Avstraliji kot v tujini. Nigel se je veliko potapljal po Avstraliji in po vsej Aziji, Tihem oceanu, Indijskem oceanu in Karibih.

Njegove podvodne fotografije so zmagale na več mednarodnih fotografskih natečajih. V preteklih letih je Nigel napisal tudi več kot ducat knjig, vključno z Underwater Australia, Coral Wonderful, Diving with Sharks in potapljanje, izdal tudi New Holland.

Jedrnat vodnik po morskih ribah v Avstraliji je zdaj na voljo v knjigarnah in na spletu za 16.99 USD in je odlično božično darilo za potapljače ali potapljače, ki želijo izvedeti več o ribah, ki jih srečajo.