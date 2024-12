Drstenje koral na Velikem koralnem grebenu

Drstenje koral: vsi na krovu za baby boom Velikega koralnega grebena

Turistični operaterji in lokalna industrija Reef so delali vso noč med najbolj izjemnim dogodkom drstenja na planetu in se učili najsodobnejših tehnik obnove koral, da bi povečali število zdravih koral.

Vsakoletni dogodek drstenja koral, ki ga sproži novembrska polna luna, kaže, da veličastne korale Velikega koralnega grebena oživijo v podvodni 'snežni nevihti', tako da v vodo sprostijo trilijone jajčec in semenčic v pojavu množičnega razmnoževanja, ki ga opisuje Sir David Attenborough kot "enega največjih naravnih spektaklov".

Ta dogodek je tudi najpomembnejši dan v letu za koraliste, saj raziskujejo inovativne metode za povečanje obnove grebena, da bi zaščitili to naravno ikono pred naraščajočimi vplivi podnebnih sprememb.

Da bi povečali število koralnih mladičev, proizvedenih med letošnjim drstenjem, ekipa avstralskega inštituta za pomorske znanosti (AIMS) prvič usposablja pomorsko industrijo Cairnsa in Port Douglasa – vključno s turizmom – o tem, kako uporabljati inovativno sajenje ličink koral. tehniko Coral IVF. Namen te nočne misije zajemanja milijonov koralnih jajčec in semenčic v posebej zasnovanih plavajočih bazenih ličink, postavljenih na dveh različnih lokacijah v regiji, je podpreti naravni proces regeneracije grebena.

Občutljivi snopi zaroda ostanejo v vrtcih do enega tedna, ko se razvijejo v koralne mladiče. Ko bodo pripravljene, jih bodo postavili na grebene, ki vključujejo lokacije, ki so jih prizadeli nedavni dogodki beljenja, kjer lahko zrastejo v zdrave mlade korale in pomagajo prinesti novo življenje Velikemu koralnemu grebenu.

Znanstveniki ocenjujejo, da Coral IVF poveča stopnjo uspešne oploditve koral za 100-krat – s to inovativno tehniko poveča možnosti z enega proti milijonu v naravnih okoljih na enega proti 10,000.

Generalna direktorica fundacije Great Barrier Reef Anna Marsden je dejala: »Lansko poletje je naš Veliki koralni greben doživel še en uničujoč dogodek beljenja, kar je ponovno poudarilo, da so koralni grebeni na prvi črti podnebnih sprememb. Ključnega pomena je razviti nabor orodij rešitev, ki nam bodo pomagale obnoviti izgubljeno in zaščititi tisto, kar je ostalo, pred vplivi podnebnih sprememb.

»To sodelovanje med znanstveniki in turističnimi operaterji, znano kot Boats4Corals, je bilo uspešno pilotno uvedeno na praznik Whitsundays prek naše pobude Reef Islands Initiative in rešuje eno največjih ozkih grl pri obnovi grebenov – obseg. Na podlagi tega uspeha, s podporo Qantasa, uporabljamo enak pristop tudi za druga področja Reefa. Z opolnomočenjem željnih turističnih operaterjev in domačinov, da dodajo to tehniko svojemu trenutnemu naboru orodij za ohranjanje, upamo, da bomo razširili lokalno gibanje za obnovo grebenov, ki temelji na znanosti in je razširljivo.

»Z združevanjem vodstva turistične in pomorske industrije, plovil, lokalnega strokovnega znanja in moči ljudi želimo doseči obnovo grebena v veliko večjem obsegu, kot bi lahko dosegli raziskovalci sami. To je resnično močno partnerstvo.«

Novi podatki ta teden raziskav AIMS o Velikem koralnem grebenu na severu kažejo, da je dogodek množičnega beljenja koral leta 2024 povzročil največje letno zmanjšanje pokrovnosti trdih koral na območju Lizard Islanda od začetka raziskav pred 39 leti. Začetni rezultati spremljanja raziskav v vodi med otokom Lizard in Cairnsom kažejo, da je več kot tretjina trdih koral izgubljena zaradi beljenja. Znanstveniki še naprej preiskujejo območja po Velikem koralnem grebenu in popolna ocena bo objavljena leta 2025.

Glavni sistemski inženir in programski direktor AIMS dr. Mark Gibbs je dejal: »Super je sinoči trenirati z novimi lokalnimi industrijami na vodi in deliti informacije o grebenih v regiji Cairns in Port Douglas.

»Imeli smo zelo uspešne dejavnosti drstenja in bazeni so zdaj polni razvijajočih se ličink koral. Kljub izgubam, ki so jih grebeni v tej regiji utrpeli od poletja, smo navdušeni nad stopnjo drstenja, ki smo jo videli na tem območju.

»Pristopi, ki jih uporabljamo, so bili razviti v okviru skupnega programa za obnovo in prilagajanje grebenov. Medtem ko se še naprej izpopolnjujejo, naša ekipa uporablja moč lokalnega prebivalstva, plovila in spretnosti ter jih postavlja skozi njihov korak, da zagotovi, da jih je mogoče prevesti iz raziskav v resničnost.

»V zadnjih tednih smo sodelovali s temi lokalnimi ekipami in vsaka od različnih industrij prinaša svoje edinstvene prednosti in zmožnosti, ki jih skupaj izkoriščamo.

»Medtem ko je zbiranje mrestov morda končano, še naprej usposabljamo lokalne operaterje za spremljanje razvijajočih se koral in jih razdelimo na lokalne grebene, ko so pripravljeni. V prihodnjih tednih nas torej čaka še veliko usposabljanja in sodelovanja.”

Veliki koralni greben je največja in najdragocenejša naravna ikona Avstralije Deloittova raziskavaki kažejo, da Veliki koralni greben prispeva 6.4 milijarde dolarjev k avstralskemu gospodarstvu in ohranja več kot 64,000 delovnih mest, od katerih jih večina ustvarja v turizmu.

Vodja za okolje in skladnost skupine Quicksilver Phil Coulthard je dejal: »Programi skrbništva nad lokacijami, ki skrbijo za naše lokalne grebene, so bili zgodovinsko osrednji poudarek skupine Quicksilver, vendar so za povečanje odpornosti proti prihodnjim okoljskim obremenitvam potrebni ukrepi sodelovanja znotraj industrijo pomorskega turizma in prek partnerstev z drugimi industrijami, vlado, tradicionalnimi lastniki in seveda našo znanstveno skupnostjo.

»Takšni projekti so odličen primer. Zadnjih nekaj tednov je bilo neverjetna priložnost za našo ekipo, da sodeluje z drugimi operaterji v industriji in Avstralskim inštitutom za pomorsko znanost, da bi izvedeli več o tehnikah poseganja v korale, za katere upamo, da ne bodo koristile le lokalnim grebenom, ampak bodo postale tudi platforma za širitvene projekte tako tukaj na GBR kot za grebene po vsem svetu.«

»Toda vrhunec je bila seveda priložnost, da smo ponovno bili priča največjemu sinhroniziranemu drstenju na svetu na grebenu Agincourt pri Port Douglasu. Sam obseg dogodka je bil osupljiv in je dokaz odpornosti in lepote našega Velikega koralnega grebena. Biti priča milijardam posameznih živali, ki sočasno uspejo izpustiti smrdljiva jajčeca in spermo, ni le čudež narave, ampak tudi krepi občutljivo ravnovesje naših morskih ekosistemov in njihovo odvisnost od okoljske predvidljivosti.«

Vodja GBR za biologijo dr. Eric Fisher je dejal: »Vzpostavljanje partnerstev med zasebno industrijo, raziskovalci in tradicionalnimi lastniki je ključnega pomena za pomoč pri odpornosti naravnega koralnega grebena in za prihodnost Velikega koralnega grebena. GBR Biology se zavzema za podporo programu Coral IVF. Popolnoma se ujema z našimi obstoječimi programi za obnovo grebenov, ki jih podpira lokacija, kot so nadzor koralnih plenilcev, mešanje vode in stabilizacija koralnega ruševina.«

To preizkušanje financirata avstralski vladni sklad Reef Trust in avstralski inštitut za pomorske znanosti, s podporo Qantasa prek njegovega 10-letnega partnerstva v vrednosti 10 milijonov dolarjev s fundacijo Great Barrier Reef.

Vršilka dolžnosti glavne direktorice za trajnost Qantas Fiona Messent je dejala: »Povezovanje strank, od blizu in daleč, z našo neverjetno naravno pokrajino je v središču našega početja. Ponosni smo, da podpiramo razširitev sodelovanja Boats4Coral prek našega partnerstva s Fundacijo Great Barrier Reef, tako da lahko turistični operaterji in znanstveniki sodelujejo s ciljem povečati obnovo grebena in pomagati zaščititi naravno ikono Avstralije.”

Projekt uporablja inovacije, razvite v okviru programa za obnovo in prilagajanje grebena, ki ga financira partnerstvo med avstralskim vladnim skladom Reef Trust in fundacijo Great Barrier Reef, podpira pa ga tudi Qantas.

Izvršni direktor programa za obnovo in prilagajanje grebenov dr. Cedric Robillot je dejal: »Hitrost, s katero se vplivi podnebnih sprememb odvijajo na koralnih grebenih po vsem svetu, je zaskrbljujoča. Ta izmenjava znanja in sodelovanje v regiji Cairns in Port Douglas predstavlja ključni korak za pretvorbo znanstvenih inovacij, ki jih je uvedel Program za obnovo in prilagajanje grebenov, v nabor orodij rešitev na terenu.

»To bomo dosegli z večletnim in obsežnejšim pilotnim uvajanjem za vzpostavitev prihodnje industrije obnove in prilagajanja grebenov, ki bi lahko videla, da skupnosti grebenov, industrije, tradicionalni lastniki in upravitelji na greben vsak dan namestijo milijone koral z višjo toplotno toleranco. leto.”

O fundaciji Great Barrier Reef

Fundacija Velikega koralnega grebena ustvarja prihodnost za svetovne koralne grebene z obnavljanjem grebenov in obalnih habitatov ter jim pomaga pri prilagajanju na vplive podnebnih sprememb. Zgradili smo sodelovalno organizacijo za zbiranje sredstev, vlaganje v inovativne zamisli in oblikovanje realnih, razširljivih programov ohranjanja, ki prinašajo preboje pri obnovi morja in kopnega. V koraku z ljudmi iz Prvih narodov in prvimi skupnostmi Fundacija hitro sledi in uvaja rešitve po vsem svetu.

Zakaj je drstenje koral pomembno?

Nihče tega ne pojasni bolje kot sir David Attenborough:

Nobeden od prebivalcev Reefa ne bi bil tukaj brez enega zares izjemnega dogodka. Pojavi se le enkrat na leto in je eden največjih naravnih spektaklov. Šele v osemdesetih letih prejšnjega stoletja so ga znanstveniki odkrili tukaj na Veliki koralni greben. Nekaj ​​noči v letu, ko so razmere ravno pravšnje, po vsej dolžini Grebena nenadoma izbruhnejo korale različnih vrst. To je velik dogodek drstenja in je eno od čudes naravnega sveta. To je enkrat v letu, ko korale same ne rastejo samo z razvejanjem, ampak se spolno razmnožujejo in ključnega je pomena za preživetje grebena.

Reef Magic Pontoon

Kaj je drstenje koral?

Drstenje koral je čas, ko se na grebenu začne novo življenje. Pojavi se enkrat letno v očarljivem naravnem pojavu, ki je bil opisan kot podvodna snežna nevihta. Pozno spomladi korale na Velikem koralnem grebenu sproščajo jajčeca in spermo, ki pridejo ven kot majhne kroglice, ki v počasnem posnetku priplavajo na gladino oceana. Drsti se le ponoči, ko grebenske ribe, ki se prehranjujejo s planktonom, spijo, kar zmanjša tveganje zaužitja iker.

Na površini ustvari rožnato-rjav madež, kjer se bo mrest srečal z združljivim jajčecem in proizvedel ličinke, ki potrebujejo približno deset dni, da popolnoma dozorijo v koralni polip. Mnogi od teh drobnih snopov bodo postali mlade korale, ki bodo zagotovile upanje za prihodnost našega Velikega koralnega grebena.

Drstenje koral je bilo odkrito šele leta 1982 na otoku Magnetic. Obalni grebeni se navadno drstijo mesec dni pred zunanjim grebenom, kjer je drst bolj spektakularen. Običajno se pojavi na zunanjih grebenih ob Cairnsu in Port Douglasu dve do šest noči po novembrski polni luni, ko so temperature vode 27-28C.

Avtorstvo fotografije: Fundacija Great Barrier Reef