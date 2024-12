Potapljanje Lifou, fosilni atol

PIERRE CONSTANT naveže najrazličnejše nepričakovane stike, ko se odpravi potapljat v malo znani del Nove Kaledonije

Bil je zgodnji jutranji odhod na Betico 2, namenjen na otok Lifou. Prijava je bila ob 6. uri zjutraj na trajektnem terminalu v Noumei, glavnem pristanišču Nove Kaledonije.

Največja dovoljena prtljaga je bila 15 kg plus 6 kg ročne prtljage, zato sem moral priti en dan prej, da sem prinesel svojih 42 kg odvečne prtljage kot tovor – to je mojo potapljaško in podvodno fotografsko opremo. Za potapljača ni bilo druge možnosti!

Letenje vas tudi omeji na 15 kg. Odvisno od razmer na morju prečkanje oceana do Lifouja na otokih Loyalty traja sedem ur. Trajekt pluje skozi otoke Mare, preden malo pred 2. uro pristane v Wéju na vzhodni obali Lifouja.

To je bil moj drugič v Novi Kaledoniji. Na svojem prvem potovanju, marca 2022, nisem imel časa, da bi si ogledal otoke zvestobe.

Pričakal me je visok, vitek, dolgolasi Francoz iz Britannyja, Pascal iz Wé Plongée, in z udrto staro, sivo Dacio Logan sva se preselila v njegovo podeželsko hišo. V tej kanaški deželi se zdi, da je večina avtomobilov utrpela takšno ali drugačno škodo. Lifou je bil moj dom več kot dva tedna.

Wé marina

Topografija

Otoki Loyalty se raztezajo več kot 500 km od severozahoda proti jugovzhodu. Od celine jih loči Koralno morje, široko 100 km in globoko 2 km. Z jugovzhoda so otoki Walpoles, Mare, vseh 1,115 kvadratnih kilometrov Lifou, Ouvea, Beautemps-Beaupré in potopljeni greben Astrolabe.

Otoki Loyalty so starodavni vulkanski lok, ki je nastal zaradi subdukcije avstralske plošče pod pacifiško ploščo. Atoli so nastali med pliocenom in pleistocenom s ponavljajočim se pogrezanjem.

Pred 25 milijoni let je bil Lifou vulkanski otok z obrobnim grebenom. Pred petimi milijoni let je kljub novim izbruhom vulkan erodiral, pred 300,000 leti pa je bila gladina morja 120 m višja kot je zdaj, atol pa je imel notranjo laguno. Nato se je ocean umaknil.

Med ledeno dobo Riss-Würm, pred 15,000 leti, je bila morska gladina 100 m nižja od današnje in nastale so jame in podzemne reke. Večina jam je danes poplavljenih. Pregradni greben, izdelan iz kompaktnega apnenca, leži 3 km od obale.

Fant, ki skače v srce Lifouja, plaža Peng

Središče otoka je ravno, stara laguna je polna kristaliziranega apnenca, peska in konglomeratov. Na severu je planota visoka 25 m, grebenska krona pa se dviga do 90 m. Na jugu je planota visoka 40 m, krona pa se dviga do 110 m.

Največje in najstarejše jame v Lifouju – Hnanawei, Wanaham in Inegoj – so nastale pred 190-130,000 leti. Površinskih rek ni; vse teče pod zemljo. Močno deževje se pojavi v sezoni februar/marec, pri čemer se del te vode shrani pod zemljo.

Pod kokosovimi palmami, plaža Peng

Kar zadeva človeško zgodovino, so Avstronezijci iz jugovzhodne Azije prispeli v Melanezijo leta 3000 pr. Prva selitev ljudi iz severne Melanezije (Admiralski otoki) v Novo Kaledonijo sega v leto 1700 pr. Lapita keramika, najdena v Koneju na zahodni obali Nove Kaledonije, je bila datirana v leto 1400 pr. Od 16. do zgodnjega 19. stoletja so se Tonganci in Samoanci preselili v Lifou, verjetno tudi iz Vanuatuja.

Če je kapitan James Cook res "odkril" Novo Kaledonijo 4. septembra 1774, sta šele v poznem 18. stoletju dve britanski ladji pristali v Lifouju. Otoki zvestobe so dobili ime po eni od teh ladij.

Kitolovci so jih obiskovali že od leta 1810, leta 1829 pa je francoski pomorščak in raziskovalec Dumont d'Urville »ponovno odkril« otoke Loyalty in sestavil dokončno morsko karto.

Wé Plongée

S sedežem v marini Wé, blizu mesta, kjer je Betico 2 dokov, Wé Plongée deluje od leta 2018. Pascal je potapljaški center postavil v zabojnik, ki deluje tudi kot zasebna pekarna, saj vsak dan peče kruh!

Potapljaški center Wé Plongée je v zabojniku

Pascal iz Wé Plongée

Pascal, ki je francoski FFESSM ter inštruktor PADI in SSI, izvaja izkušnje Discover Scuba Diving, pa tudi usposabljanje potapljačev na različnih ravneh. Izleti v zalivu Chateaubriand se izvajajo z napihljivim plovilom, večina potapljaških mest pa ni oddaljena več kot pet minut.

Potapljači na krovu

Dovoljenje za potapljanje na katerem koli določenem območju morajo izdati plemenski carinski organi. Aktivnosti zunaj zaliva so rezervirane za tradicionalne klane. Kvalificirani potapljači se lahko odpravijo na dva potapljanja zjutraj, popoldan pa poteka DSD in potapljaško usposabljanje.

Provinca Good & Canyons

Prvi dan je bil plan potapljanja obisk precej podobnih Province Good and Canyons. Greben je ogromen, razrezan s številnimi kanjoni, plavalnimi kanali in tuneli, okoli njega pa so bele peščene lise.

Bilo je bolj atmosfersko doživetje, saj je bilo ribje življenje neopazno – brez velikih primerkov, brez jat, le običajne metuljnice, papige, morske ribe, občasno morski angeli in nenavadna jata zlatopikčaste orade (Gnathodentex aureolineatus).

Sklad listnih koral v provinci Good

Kolonije oranžnoplavutih anemonov (Amphiprion chrysopterus) z belimi repi so bile pogoste, tako kot Clarkove anemone (Clarkii). črnorepi šmar (Bodianus loxonotus) so bili pogost prizor. Ananasova morska kumara (Thelenota ananas) je bil viden na peščenem dnu in velikanske školjke (Tridacna squamosa) tudi.

Rožnata stebla spužve, Province Good

Namizna korala Acropora in druge vrste koral, provinca Good

modropegasti metulj (Chaetodon plebeius) in črni metulj (C flavirostris)

Orjaška školjka (Tridacna squamosa) v kanjonih

Staghorn korale in namizne korale v kanjonih

Tombant de la Marina

Drugi dan me je Pascal odpeljal na eno svojih najljubših strani, priljubljenih za usposabljanje. Tombant de la Marina je majhen spust z največjo globino 13 m z belim peskom in raztresenimi koralnimi bombami.

Ribje življenje je bilo bolj opazno, z zelenimi želvami, beloplavutimi grebenastimi morskimi psi, napoleonovim morskim morskim psom, modroplavutim jackom, koralno kirnjo (Cephalopolis miniata) in pavja kirnja (C argus), divje prašičje in pegatka napihovalka.

Zelena želva pri Tombant de la Marina

Naletel sem na več rdečih in črnih anemonov (Amphiprion melanopus), hudičeva škarpena (Scorpaenopsis diabolus) z rumenimi in rdečimi prsnimi plavutmi, ovalno pegasti metulj (Chaetodon speculum), rumenkasta papiga (Scarus schelgeli) in limonine lupine angelfish (Centropyge flavissimus) v rumeni barvi z modrim obročkom za oko.

»Pred dnevi smo med treningom videli manto in enkrat celo morskega psa kladivca,« je navdušeno trdil Pascal.

Patates de Hnassé

Metulj solza (Chaetodon unimaculatus) pri Patates de Hnassé

Izkazalo se je, da je Patates de Hnassé precej prijeten – zbirka velikih koral, raztresenih po peščenih ravninah, z zunanjim pobočjem, odprtim v modrino.

Med drugimi sem videl metulja solzico (Chaetodon unimaculatus), papuanska škarpena (Scorpaenpsis papuensis), metulj (C fascialis) in modri metulj (C plebej). Vrtne jegulje z dvema točkama (Heterokonger hassi) je ponekod okrasil peščeno dno.

Papuanska škarpena (Scorpaenopsis papuensis) pri Patates de Hnassé

V družini kirnje je bilo satje (Epinephelus merra), črna konica (E marginalis) z rdečo z belimi lisami in lunarnim repom Variola luti.

Širok zaplat Alveopora korale so se izkazale za vredne ogleda s svojimi majhnimi marjeticam podobnimi polipi ter modrimi in črnimi pikami (Neotrygon kuhlii), klovn triggerfish in sling-jaw wasse (Epibulus insidiator) nastopi.

Clarkova anemona (Amphiprion clarkii), Patates de Hnassé

Črnoperka kirnja (Epinephelus fasciatus), Patates de Hnassé

Modri ​​metulj (Chaetodon plebeius), Patates de Hnassé

Bouée Verte, ki leži med rdečimi in zelenimi bojami blizu vhoda v kanal, je sestavljen iz štirih poravnanih bombic z globokim pobočjem v levo do 25 m in več.

Videti je bilo tako zelene želve kot želve jastrebove želve in belousto mureno (Gymnothorax meleagris), bledo rjava z belimi pikami, polkrožna morska riba (Pomacanthus semicirculatus) in velikooki (Priacanthus hamrur) v škrlatni barvi s črnim očesom. Egipčanska morska zvezda (Gomophia egyptiaca) je prav tako padlo v oči.

Belousta murena, (Gymnothorax meleagris), Bouée Verte

Egipčanska morska zvezda (Gomophia egyptiaca), Bouée Verte

V jame

Na dan prost potapljanja priporočamo ogled severa ali celo celotnega Lifouja z najetim avtomobilom. Tarnasta cesta me je pripeljala do Hnathala, od koder se je pot do Tingetinga izkazala za precejšen izziv. To je zato, ker je mladostna zabava uničiti obstoječe table, kjer koli že obstajajo, kar zahteva nenehno spraševanje o poti.

Lesena rezbarija ob cesti

Na koncu sem našel Hudičevo jamo, kjer so starejši lastniki zemljišč zahtevali vstopnino v višini približno 14 funtov. 10-minutna gozdna pot je vodila do vznožja pečine, zunanjega apnenčastega venca atola.

Hudičeva jama, Tingeting

Znotraj kanibalske jame

Med plezanjem gor in dol sem našel močno razlomljeno jamo z odprto streho. Kup človeških kosti je ležal v votlini na levi, z nekaj lobanjami, ki se stoično režijo na skalni polici zgoraj. »Ostanki kanibalskih časov in grozljivih obredov,« so mi povedali.

Kanibalska lobanja

Število jam v Lifouju je impresivno, nekatere segajo tudi do 8 km. Ko sem prebral o prisotnosti vode v nekaterih od teh, sem se odločil potopiti v jamo Luengoni na jugovzhodni obali. Dovoljenje mora izdati lastnik zemljišča.

Atletskega videza Pascal Qazing, samooklicani zagovornik neodvisnosti Kanaka, je vodil izlete do jame in se strinjal, da me nekega jutra vzame s seboj. Prižgal je majhne svečke v jami in deloma okoli notranjega jezera, kjer so obiskovalci uživali v hladnem kopanju.

Vhod v jamo Luengoni

V jami Luengoni

Rezervoar na hrbtu, potopil sem se v čisti bazen. Temperatura je bila 21°C. Sledil sem ozkemu tunelu z nekaj stalaktiti in stalagmiti gor in dol, nič posebnega, dokler nisem dosegel halokline na 10 m globine.

Moja kupolasta leča se je nenadoma zameglila. Bila je samo kondenzacija iz toplejše slane vode, vendar sem se obrnil, jezen, bal, da sem zalil fotoaparat.

Pascal izstopa iz plavalne vode pri Trone De Fer

Pascal gre skozi žleb v grebenu pri Trone De Fer

Jama Luengoni

Pri iskanju Inegojeve jame sem našel 78-letnega posestnika, ki je sedel za svojo mizo in poslušal radio. Napotil me je na človeka v mestu, ki je upravljal s tem območjem, vendar mojega dovoljenja za obisk čez nekaj dni ni bilo, ker je bil edini možni vodnik sicer zaposlen na polji jam. Moral sem se odreči tistemu 500 m dolgemu tunelu, ki vodi do podzemnega jezera.

Greben Gorgones

Gorgonije na grebenu Gorgones

Rumenooka ribica (Canntherhies dumerilii) na grebenu Gorgones

Pascal mi je priporočil, naj stopim v stik s potapljaškim centrom v Easu na severozahodni obali Lifouja, ki ga vodi Bastien, robustnega videza, a prijazen plešast. Lagoon Safaris deluje od leta 2013 s 7.5-metrskim čolnom iz steklenih vlaken z izvenkrmnim motorjem 175 KM, ki bi lahko prepeljal osem potapljačev na približno 25 potapljaških mest severno od Baie de Jinek.

Bastien, direktor potapljanja Lagoon Safaris, Easo

Potapljanje je bilo v nasprotju s potapljanjem v zaprtih vodah Baie de Chateaubriand, s kobaltnimi vodami, čisto jasno vidljivostjo in številnimi ribami, ki so me sprejele na grebenu Gorgones. Odprto proti oceanu in oblito z običajnim tokom, ki teče proti severu, je mesto ponujalo bogastvo gorgonij in mehkih koral ter se izkazalo za zdrav, živahen greben.

Dva vrha sta se dvignila s 30m+ na belem pesku, temperatura vode pa je bila 27°C. Modroplavuti jack v kombinaciji z barcheek jackom (Carangoïdes plagiotaenia), opazen po ševronih na srebrnih straneh in črni črti na škržnem pokrovčku. Rdeči hlastač (Lutjan Bohar) v mešanici z veliko jato črnega hlastača (Macolor črni) blizu površine med vrhovi.

Beloplavi morski pes

Nekaj ​​velikega pasjega tuna (Gymnosarda unicolor) je križaril mimo v globinah in občasno so videli beloplavutega morskega psa počivati ​​na peščenem morskem dnu. Na vrhu vrha je gubarski oranž (Epibulus insidiator) s svojo rumeno in rjavo fazo je pritegnil mojo pozornost.

Modroplavuti jack, greben Gorgones

Mlada gubara (Epibulus insidiator), greben Gorgones

Oblak črnega hlastača (Macolor niger)

Streljaj stran je bil Arch, velikanski obok, okrašen z očarljivimi rdečimi in zlatimi gorgonijami. Na vrhu gomile so trije zadrti pompani (Trachinotus blochii), srebrna z rumenimi plavutmi, združena s jato precej sramežljivega veleokca.

Kamuflažna kirnja (Epinephelus polyphekadion) na arh

Gorgonije v oboku

Samorog (Naso vlamingii) na arh

Rumenooka ribica (Cantherhines dumerilii) se je radovedno pojavil. Povsod sta se sprehajala pav in koralna kirnja ter maskirna kirnja (Epinephelus polyphekadion) se je skril pod previs in me mirno gledal.

2 m dolg sivi grebenski morski pes je lagodno plaval v globini. Snubnose samorogi (Naso vlamingii) so bili vizualni užitek, modri filamenti so se pretakali na koncu repa.

Cap Martin

Cap Martin, severneje, je ponujal pogled na veliko koralno bombo stran od stene. Mesto je bilo polno gorgonij in mehkih koral. Ko sem raziskoval manjši bombi, zaščiten pred močnim tokom, je Bastien mrzlično pokazal na nekaj za mano.

Obrnil sem se ravno pravi čas, da sem se s strahospoštovanjem zazrl v bež morskega psa kladivca, ki je risal graciozno krivuljo čez moj hrbet. Bilo je tako presenečenje, da niti za fotko nisem imel časa!

Gorgonije in potapljači na Cap Martinu

Mehke korale (Dendronephthya sp) na Cap Martinu

Tomoko

Ladja Lagoon Safaris na pomolu Easo

V Tomoku je obala izrezljana z morskimi jamami, ena od njih je brlog vilorogega jastoga (Panilurus penicillatus). Bastien me je prepričal, da se mu pridružim na nočnem potopu. »Dobra priložnost za srečanje z nautilusom,« je zasijal. Ponudba je bila preveč mamljiva, da bi jo zavrnil.

Vilorogi jastogi (Panulirus penicillatus) v Tomoku

Tunel z gorgonijami in potapljači pri Tomoku

Od plaže v Easu smo začeli po temi in približno 10 minut plavali na dihalko, preden smo se potopili. Kmalu sem bil priča festivalu košarkarskih zvezd (Astroboa gola), popolnoma razporejen v položaju za hranjenje. Bastien je našel črnega Hancockovega ploščatega črva (Pseudobiceros hancockanus), z oranžnim in belim pasom.

Hancockov ploski črv (Pseudobiceros hancockanus) na nočnem potopu Easo

Čudil sem se roza velutinidu Coriocella sp s črnimi črtami, kar še nisem videl in domnevam, da gre za novo vrsto. Oranžna pegasta škatlasta rakovica (Calappa lophos) postavljen na skalo, in muren z rumenim robom (Gymnothorax flavimarginatus) se je prikazala pod koralo jelenjega roga.

Rožnati velutinid (Coriocella sp) pri Easo

Oranžno pegasti škampir (Calappa lophos) pri Easo

Za malo popestritve, velik morski krait s pasovi (Laticauda saintgironsi) iskali hrano na odprtem v peščenih ravninah, ne da bi se zavedali moje prisotnosti.

Trakasti morski krait (Laticauda saintgironsi) na nočnem potopu Easo

Moray rumenega roba (Gymnothorax flavimarginatus) na Easo

Tigrasti kauri (Cypraea tigris), Easo

Labyrinth

Pacifiški metulj z dvojnim sedlom (Chaetodon ulietensis), labirint

Črni metulj (Chaetodon flavirostris), Labirint

Pred mojim odhodom je Pascal vztrajal, da me odpelje v Labirint, eno izmed njegovih izbranih mest. Bil je pravi labirint kanjonov, kopališč in tunelov, skozi katere se prebija kot podgana. To je bila moja priložnost, da sem spoznal izmuzljivega pisanega morskega oklja harlekina (Choerodon fasciatus), rdeče z belimi in sivimi pasovi, ki se skrivajo v temi.

Krožna cesta vodi okoli severnega dela otoka do Hnathala, letališča Wanaham, Jokina in Xepeneheja. Drugo obkroža zahodno (Drehu), južno (Mu) in vzhodno obalo (Traput).

Plaža in novokaledonski borovci pri Mu

Lifou ponuja veliko možnih izletov in vodenih pohodov do jam ali slikovitih razglednih točk, kot so pečine Jokin ali Marmites du Cap des Pins, kjer na dvignjenih terasah grebenov najdemo ogromne bazene s plimovanjem. To je povabilo na kopel z razgledom.

Če imate radi idilične plaže, lahko izbirate med Chateaubriandom, Luengonijem in Pengom. Za zelenim koščkom avtohtonega gozda pa je osamljena plaža Kiki pravi dragulj za ljubitelje narave ob vznožju pečine južno od mesta Xepenehe. Severno od Easa Baie de Jinek ponuja vznemirljivo podvodno pot za potapljače, ki lahko tam samostojno plavajo, pot pa označujejo majhne boje z zastavicami.

Za optimalno potapljaško izkušnjo priporočam teden dni na Lifouju, ki si ga delijo Wé Plongée na vzhodni obali, ki mu sledijo Lagoon Safari na severozahodni obali. Če vam čas dopušča, lahko raziščete tudi druge otoke zvestobe, kot sta Mare ali Ouvea.

Nautilusove školjke, ki jih je naplavilo na plažo Mu

Zadnji dan me je sestanek s Hamanom ob 6. uri pripeljal na skrito mesto za letališčem Wanaham. Nameraval sem obiskati slabo poznano jamo Fetra He. »V nedeljo ne obdelujem jamovih polj, to je Gospodov dan,« je zaupal Haman.

Kot je zahtevala navada, sva nekaj časa sedela in klepetala na njegovem vrtu, da bi razumel moj namen. Skrita v gozdu za njegovo hišo se je prikazala majhna veranda jame. Morali smo počepniti, da smo vstopili, jamski strmoglavci so letali naokoli in se naključno zaleteli v moj obraz. »Tukaj je varuh jame,« je zašepetal in pokazal na desno.

Pogled mi je padel na lobanjo v niši. Z naglavno svetilko sva se plazila po vseh štirih in prodirala skozi temne, tesne prehode, umazane z netopirskim gvanom. Okoli je ležalo nekaj zdrobljenih človeških kosti. Po 100 m umazanega napredovanja so bile moje roke in kolena sajasto črna.

Odprla se je prostorna dvorana s temnimi stalagmiti in stalaktiti. Na moje presenečenje so bile stene prekrite z ročnimi šablonami v črni, včasih rdeči barvi. »Arheologi so prišli sem pred več kot 30 leti in jih datirali. Stari so 3,000 let in pripadajo ljudstvu Lapita,« so mi povedali.

V temni hodnik jame Fetra He

Haman, obrnjen proti steni šablonskih rok pri Fetra He

Odtisi rok izpred tisočletij

Ti zgodnji pomorščaki iz jugovzhodne Azije so pustili sledi svoje selitve s priznanimi lončarji po vsem Pacifiku. Lifoujevi predniki so prišli iz severne Melanezije, z Admiralskih otokov v Papui Novi Gvineji, kjer sem nekoč živel.

Vse se je postavilo na svoje mesto. Moja intuicija je bila, da sem že nekaj let na poti ljudi Lapita. Kot da bi bil v prejšnjem življenju eden izmed njih.

Onkraj zaslona gotovosti um deluje na skrivnostne načine ...