Potapljaško letovišče Premier Dive Resort na Fidžiju začenja leto 2025 v stilu: Zaveza k odličnosti na področju pomorske varnosti in usposabljanja



Ob zori leta 2025 se najboljša potapljaška destinacija na Fidžiju, letovišče Volivoli Beach, leto začenja z udarcem. V vznemirljivem in pomembnem prikazu zavezanosti tako razvoju osebja kot pomorski varnosti je štiriindvajset (24) letoviške posadke in pripravnikov, vključno s člani varnostnih in mehaničnih ekip, uspešno opravilo prestižni Fidžijski organ za pomorsko varnost (MSAF). ) Tečaj za poveljnika čolna in omejenega poveljnika inženirja razreda 6 (RME6). Ta strog, praktični program usposabljanja je zaznamoval pomemben mejnik na njuni poklicni poti in poudarja predanost Volivoli Beach Resorta nenehnemu izobraževanju in odličnosti v sektorju potapljanja in vodnih športov.

Poglobljena, praktična izkušnja



Usposabljanje, ki je mešanica teorije v razredu in praktičnih delavnic, je zagotovilo, da so bili udeleženci na vsakem koraku zavzeti in izzivani. Teme, obravnavane med tečajem, so bile obsežne in ključne za vsakega pomorskega strokovnjaka. Ta so vključevala ključna področja, kot so dolžnost poveljnika, uporaba varnostne opreme, načrtovanje potovanja, vremenska napoved in postopki v sili. Učenci so se naučili tudi praktičnih veščin upravljanja s čolnom – postopkov privezovanja, odvezovanja, sidranja in še veliko več.



Morda je bil eden najdragocenejših vidikov tečaja praktična izkušnja, pridobljena s številnimi praktičnimi izpiti, ki so bili opravljeni tako na kopnem kot na morju. To je zagotovilo, da je lahko vsak udeleženec uporabil teoretično znanje v realnih razmerah, kar je še dodatno okrepilo pomen varnosti, strokovnosti in timskega dela v morskem okolju.

Ponosen dosežek



Vodja prodaje in trženja letovišča Volivoli Beach, Simon Doughty, je s ponosom govoril o nenehnem prizadevanju letovišča za vlaganje v ljudi in lokalno skupnost. "Sledeč etosu nenehnega izboljševanja, nenehnega izobraževanja in vlaganja v lokalno skupnost, smo ponosni, da smo priznani ne samo kot najbolj usposobljen in izkušen operater potapljanja in vodnih športov na Fidžiju, ampak tudi kot eden od vodilnih svetovnih potapljaških operacij," Simon v skupni rabi.



Pobuda za usposabljanje ponazarja predanost letovišča strokovni odličnosti. Z opolnomočenjem svoje ekipe z veščinami in certifikati, potrebnimi za varno in učinkovito delovanje, Volivoli Beach Resort zagotavlja, da ima vsak gost vrhunsko izkušnjo v zdravih, živahnih vodah, ki obkrožajo Fidži.

Prikaz lokalne podpore



Zaključek tečaja je zaznamovala uradna podelitev diplom in podelitev, kjer so udeležence počastili s svojo prisotnostjo Tu Ko Navitilevu Ratu Emori Bolobolo. Njegova udeležba je poudarila pomen vlaganja v lokalne skupnosti in pomemben vpliv, ki ga imajo takšne pobude tako na letovišče kot na državo Fidžija kot celoto.



»Vinaka vakalevu« (iskrena hvala) je bil podeljen Upravi za pomorsko varnost Fidžija za njihovo vodenje in strokovno znanje med tečajem. To sodelovanje ni samo izboljšalo znanja udeležencev, temveč je spodbudilo tudi globlji odnos med letoviščem in organi za pomorsko varnost Fidžija.



Kot eno izmed vodilnih potapljaških letovišč na Fidžiju, Volivoli Beach Resort še naprej postavlja visoko lestvico, ko gre za varnost, storitve in razvoj skupnosti. Zaključek tečaja MSAF Boat Master in RME6 je le eden od mnogih korakov, ki jih je Volivoli Beach Resort naredil, da bi zagotovil, da njegova ekipa ostane v ospredju industrije potapljanja in vodnih športov ter gostom zagotavlja izkušnjo, ki je hkrati varna in nepozabna.



V panogi, kjer je strokovnost najpomembnejša, Volivoli Beach Resort znova in znova dokazuje, da ne gre le za ponujanje vrhunskih potapljaških izkušenj – gre za nenehno vlaganje v ljudi, usposabljanje in varnost, da zagotovimo, da vode ostanejo nedotaknjene in varne kot lepi so.

Looking Ahead



Ker letovišče gleda v prihodnost, ostaja zavezano ohranjanju svojega ugleda enega najbolj usposobljenih potapljaških obratov na svetu. Z močnim poudarkom na lokalnem razvoju, ohranjanju morja in vodilnih standardih v panogi bo leto 2025 še eno leto uspeha, rasti in izjemnih dosežkov za Volivoli Beach Resort in njegovo neverjetno ekipo.



Za tiste, ki se želijo potopiti v nepozabno pustolovščino, medtem ko vedo, da so varnost, strokovnost in skrb za okolje najpomembnejše, Volivoli Beach Resort obljublja izkušnjo kot nobena druga – tisto, ki temelji na spretnostih, izobraževanju in duhu skupnosti.

O Volivoli Beach Resort:



Volivoli Beach Resort je glavno potapljaško letovišče na Fidžiju, ki se nahaja v osupljivi regiji Suncoast tik ob vodi Bligh, ki je najboljša potapljaška regija na Fidžiju. Letovišče Volivoli Beach, znano po svojih strokovnih potapljaških vodnikih, dih jemajočih podvodnih pokrajinah in predanosti trajnosti, tako začetnikom kot izkušenim potapljačem ponuja neprimerljiv dostop do nekaterih najbolj živahnih morskih ekosistemov na svetu.



Svojo ekipo kadar koli obrnite na res@volivoli.com – ali pa si jih oglejte na www.volivoli.com – morda je to vaša najboljša odločitev v letu 2025