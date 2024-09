Kako je Mike zbral 20,000 funtov za Sea-Changers

Mike's Dive Store, največji londonski maloprodajni center za potapljaško opremo, se je leta 2015 prijavil kot eden prvih partnerjev britanske pomorske dobrodelne organizacije Sea-Changers – in njeni vztrajni finančni prispevki v teh devetih letih so pravkar dosegli mejo 20,000 GBP.

Ne samo, da trgovina naloži delež svojega dobička v Spremenilci morja redno, vendar aktivno spodbuja svoje stranke, da prispevajo tudi lastne individualne donacije.

»Izbrali smo Sea-Changers kot dobrodelno organizacijo izključno na podlagi navdušenja Helen in Rachel,« pravi Mikov direktor Steve Brown, pri čemer se nanaša na energični soustanoviteljici Sea-Changers Helen Webb in Rachel Lopata.

Potapljača sta leta 2010 prišla na idejo o dobrodelni organizaciji, ki bi usmerjala donacije potapljačev in drugih uporabnikov morja v vredne namene za ohranjanje morja. Mike's, ki ima sedež v Chiswicku v zahodnem Londonu, je postal eden od Sea-Changerjev prvi partnerji v industriji – in je ostal pri tem.

Helen Webb (levo) in Rachel Lopata z obalnim vodnim vodnjakom, enim od mnogih, ki jih je omogočilo njuno delo.

"Današnje dobrodelne ustanove prepogosto zapravijo velik del denarja in dejansko ne dosežejo predvidenega namena ali ljudi," pravi Brown. »Mike je želel izbrati tisto, pri kateri smo čutili, da so ljudje resnično vpleteni, zainteresirani in so poskrbeli, da bo denar prišel za predvideni namen.

»S Helen in Rachel smo čutili, da je vsekakor tako. Morali bi biti ponosni na to, kar so storili, zlasti ko opravljajo druge službe.

Vsestranska predanost

»Začelo se je kot 1 % dobička, a smo ga, če morda ni dovolj dobička, spremenili v letno naročninain zdaj lahko ljudje dejansko donirajo na spletna stran. Torej od določenih zbirk damo odstotek, ljudje pa se lahko odločijo, ali želijo dodati tudi donacijo.«

Mike's je ohranil vsestransko zavezanost okolju, kar se odraža v njegovi izbiri embalaže pri pošiljanju potapljaške opreme strankam.

»Bili smo eno prvih podjetij v panogi, ki je uporabljalo popolnoma okolju prijazno embalažo,« pravi Brown. »Vsa naša naročila gredo v papir torbe, čeprav nas običajno stane dvakrat ali trikrat več kot plastika torbe bi. To zamenjavo smo naredili že pred leti.«

Mike je zgodaj začel zamenjati plastično embalažo s papirjem

Eden od glavnih ciljev Sea-Changers je bil "omogočiti podjetjem, ki jim je mar za morsko okolje, da naredijo razliko", njegov cilj pa je bil olajšati koncernam, kot je Mikeov, usmerjanje sredstev v namene, ki si najbolj zaslužijo pomoč.

Od leta 2011 Sea-Changers pravi, da je financiral več kot 320 domačih projektov ohranjanja morja v Združenem kraljestvu, ki zajemajo raziskave, neposredno ukrepanje in izobraževanje v vrednosti skoraj 400,000 GBP.

Prejemniki lahko segajo od majhnih skupin do dobro znanih nacionalnih dobrodelnih organizacij, čeprav je prednostna naloga Sea-Changers opolnomočenje množičnih in skupnostnih skupin, da sprejmejo lokalne ukrepe, ki ponujajo »odskočno desko za njihovo rast«.

Kako je Mike zbral 20,000 funtov za Sea-Changers 7 Kako je Mike zbral 20,000 funtov za Sea-Changers 8

Projekti morajo obravnavati temeljne vzroke groženj in izzivov za ohranjanje morja v Združenem kraljestvu, preprečiti ali zmanjšati negativne vplive na obalna in morska okolja in/ali vrste ter povečati znanje o izzivih.

En primer je Projekt Seagrass, ki je začela delovati leta 2013. Naslednje leto je Sea-Changers prva organizacija, ki ji je dodelila nepovratna sredstva. Tistih 500 funtov za financiranje a trening-pack ji je omogočil diverzifikacijo svojih izobraževalnih gradiv – in do leta 2022 je imela več kot 800,000 GBP prihodkov in se je širila po vsem svetu.

Hitro plačati poklon

Na lanskem prvem rojstnem seznamu kralja Charlesa III sta bila Webb in Lopata imenovana za MBE zaradi svojih zaslug pri ohranjanju morja. Hitro so se poklonili svojim predanim prostovoljcem, partnerjem, kot je Mikeov, ki jih je zdaj 11, in vsem drugim donatorjem.

»Ne bi mogli doseči nobenega od rezultatov ohranjanja morja, ki smo jih dosegli brez podjetij, kot je Mike, ki nam pomagajo,« pravi Lopata.

Znotraj Mike's

Mike's Dive Store je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja ustanovil pokojni Mike Calder. Steve Brown, ki je svojo potapljaško kariero začel v Rdečem morju in delal z njim, je po Calderjevi smrti leta 1990 kupil podjetje od družine in še naprej prodaja opremo za potapljanje, prosto potapljanje in potapljanje z masko vseh večjih blagovnih znamk. Operacija vključuje tudi Mikeove potapljaške kamere.

Mike's Dive Store

Mikeovo sporočilo strankam o Sea-Changers je, naj se »potopijo, podprejo projekt ali preprosto razširijo novico – vsako najmanjše dejanje pomaga zaščititi oceane, ki jih vsi cenimo«.

Informacije o zadnjem krogu projektov, ki jih financira Sea-Changers, lahko najdete na dobrodelnih ustanovah spletna stran. Neposredne donacije podjetju Sea-Changers lahko naredite tukaj.

Tudi na Divernetu: MBES ZA POTAPLJAČE, KI SPREMINJAJO MORJE, SEA-CHANGERS PODPIRA DRUŽBENE PROJEKTE "WIN-WIN"., MIKE'S ZBERE VEČ KOT 10K £, POTAPLJAČI POMAGAJO ZBIRATI DENAR ZA PROJEKTE V UK