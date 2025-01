Čarobni greben Ningaloo

Todd Thimios Raziskovalci Čarobni greben Ningaloo

Pred nekaj leti sem imel srečo, da sem letel v Exmouth in tam preživel nekaj časa, medtem ko sem raziskoval knjigo, ki sem jo napisal o najboljših potopih na svetu. Od mojega prejšnjega potovanja v Ningaloo je minilo že veliko let in, iskreno, pričakoval sem, da bo Exmouth do zdaj že veliko bolj poseljen.

Medtem ko se zdi, da je moj vir v družbenih omrežjih zdaj tok fotografij mladih fotografov, ki delajo na čolnih za pse kitovce, sta občina Exmouth in njen mali južni sosed, Coral Bay, še vedno tako malo preveč oddaljena, da bi večina ljudi razmislila o selitvi tja. Dodatna ovira omejene sezonske namestitve zavira tudi pretok bodočih stanovalcev.

Sledi urejen izvleček iz Ultimate Dive Sites Todda Thimiosa, ki ga je objavil Hardie Grant Explore – izšel 1. februarja 2025.

Zakaj je poseben

Vozite 13 ur severno od Pertha in prispeli boste do enega najbolj oddaljenih mest v Avstraliji, Exmoutha, prehoda na greben Ningaloo ali Nyinggulu v jeziku tradicionalnih lastnikov, ljudstva Baiyungu, Thalanyji in Yinigurdira. Tukaj na avstralski koralni obali, kjer se puščava sreča z grebenom, se vse dogajanje dogaja v morju. Čoln je na vsakem drugem dovozu (ko je veter močan) in mesto ima zelo malo trgovin.

Od marca do oktobra se to mesto s 3000 prebivalci podvoji, ko se popotniki spustijo na Ningaloo, da bi plavali z njegovim najbolj znanim letnim obiskovalcem. Tu se vsako leto zgodi največje dokumentirano zbiranje morskih psov kitovcev na svetu.

V Ningalooju sem videl svojega prvega morskega psa kitovca in nameravam svoje hčerke nekega dne pripeljati nazaj sem, da tudi oni vidijo svojega prvega. Prav tako je na selitveni poti več kot 40,000 grbcev letno in tukaj zunaj je dežela tako tiha, da lahko ponoči slišite njihovo dihanje z plaže.

