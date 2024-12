Tedenski fotografski natečaj Meridian Adventure Dive

V Meridian Adventure Dive Resortu vsak dan prinaša edinstveno avanturo, dih jemajočo pokrajino in nepozabna doživetja. Od trenutka, ko sonce pokuka čez obzorje, do živahnega morskega življenja pod valovi, je naše letovišče platno naravne lepote. Da bi to proslavili, smo sprejeli ustvarjalno tradicijo: Weekly Staff Photo Tekmovanje.

Vsak teden naši nadarjeni člani ekipe obrnejo svoje fotoaparate in pametne telefone proti svetu okoli sebe ter ujamejo minljive trenutke, zaradi katerih sta naše letovišče in njegova okolica tako čarobna. Od osupljivih sončnih vzhodov do odkritih posnetkov morskega življenja in iskrenih povezav z lokalnimi skupnostmi, te fotografije pripovedujejo zgodbe o odkritjih, lepoti in prijateljstvu.

Tedensko osebje Photo Tekmovanje je več kot le tekmovanje. Spodbuja ustvarjalnost, krepi timsko delo in nas vse opominja, naj se ustavimo in cenimo neverjeten svet, del katerega imamo čast biti. To je tudi način, da te čarobne trenutke delimo z našimi gosti in podporniki ter jih povabimo, da vidijo Raja Ampat skozi oči tistih, ki to najbolje poznajo.

Navdušeni smo, da lahko predstavimo te osupljive fotografije na naših platformah družbenih medijev, tako da lahko gostje in sledilci uživajo v lepoti Raje Ampat, kjer koli že so. Vsaka slika je dokaz predanosti in strasti naše ekipe, ki zagotavlja izjemno storitev in uteleša duh raziskovanja in čudenja.

Spremljajte prispevke naslednji teden in odkrijte zgodbe, ki čakajo, da se odvijejo v Meridian Adventure Dive Resort!

O Meridian Adventure Dive Resort:

Meridian Adventure Dive je ekološko letovišče PADI s 5 zvezdicami, ki se nahaja v osupljivem Raja Ampat v Indoneziji. Obiščite našo spletno stran: https://raja.meridianadventuredive.com/?utm_source=scubanews&utm_medium=photocompetition&utm_id=divernet