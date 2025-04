Fotografski natečaj Nautilus Scuba Club 2025

at 11: 36 am

Nautilus Scuba Club Cairns začenja svoj letni fotografski natečaj in razstavo od 1. maja

O Potapljaški klub Nautilus Cairns podpira lokalno potapljaško skupnost in promovira potapljanje na skrajnem severu Queenslanda. Klub ima okoli 400 članov, kar ga uvršča med največje rekreativne potapljaške klube v Avstraliji.

O Letni natečaj podvodne fotografije je glavni dogodek na koledarju kluba. Vključuje kategorije fotografij in videa, ocenjujejo pa ga priznani in neodvisni profesionalni fotografi. Tekmovanje in spremstvo razstava sponzorirajo lokalni in regionalni potapljaški operaterji in podporniki, vključno z nekaterimi največjimi imeni v avstralski potapljaški industriji. Leta 2024 je razstavo v Cairnsu obiskalo več kot 5,000 ljudi Center umetnosti Tanks, kjer je bilo na ogled več kot 500 kakovostnih fotografij in videoposnetkov.

Natečaj 2025 bo odprt za prijave članov finančnega kluba od 1. do 13. maja, pri čemer razstava ki bo potekalo na Center umetnosti Tanks za podaljšan čas od 18. julija do 10. avgusta. Vstop v umetniški center Tanks je brezplačen, razstava pa je priljubljena med domačini in obiskovalci.

Zmagovalci natečaja 2025 bodo razglašeni na večeru podelitve nagrad v dvorani Tanks v soboto, 2. avgusta.

Za več informacij in novosti o tekmovanju obiščite spletno stran kluba:

www.nautilus-scuba.net/whats-on/photo-competition/

2024 Razstava

Foto natečaj Nautilus Scuba Club 2025 2

Ključne informacije o dogodku:

Razstava: 18th Julij do 10th avgust 2025

Lokacija: Cairns Tanks Arts Center (Tank 4)

Odpiralni čas: delavniki: od 9 do 00

Vikendi: od 10 do 00

Noč nagrad: Sobotni 2nd avgust 2025

Lokacija: Cairns Tanks Arts Center (Tank 4)

Čas: 6:00

Kdo bo tam: člani in udeleženci Nautilusa

Sponzorji in predstavniki potapljaške industrije

mediji

Več informacij: David George

tajnica@nautilus-scuba.net

www.nautilus-scuba.net

Naslovna slika Libby Sterling