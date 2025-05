Rork Media prevzame Scuba Show in California Diving News

Prevzem krepi globalno prisotnost podjetja Rork Media in mu vzpostavlja pomemben položaj na ameriškem trgu potapljaških storitev.

Independent publisher Rork Media, the powerhouse behind leading scuba diving media brands including Scuba Diver Revija, Divernet.comIn GO potapljaški šov, has announced the acquisition of the rights and assets of the well-established California Diving News and Potapljaški šov v Long Beachu, California.

Scuba Show, največji potapljaški sejem za potrošnike v državi, je že 38 let stalnica v koledarju potapljaške industrije v ZDA. Zdaj se bo pridružil globalnemu portfelju dogodkov Rork Media, ki vključuje zelo uspešen GO Diving Show UK in nedavno predstavljen GO Diving Show ANZ v Avstraliji. Ti trije dogodki skupaj sprejmejo več kot 25,000 potapljačev in predstavljajo več kot 500 razstavljavcev z vsega sveta, kar povezuje potapljaške skupnosti na vseh celinah.

Scuba Show je vodilni potapljaški dogodek za potrošnike v Severni Ameriki

V okviru pridobitve, California Potapljaške novice will be restructured to align its format with Rork Media’s other publications, but will continue to serve the California diving community – and the broader US market – with a dedicated, region-specific revije. Poleg tega, Potapljač Severna Amerika bo izkoristil uveljavljeno distribucijsko mrežo in naročniško bazo CDN, kar bo Rork Media omogočilo uvedbo dvotirnega oglaševalskega modela. Ta pristop odpira vrata podjetjem, ki so bila prej izključena iz oglaševanja v vodilni publikaciji na trgu.

California Diving News has been a constant source of inspiration and education for divers in the region for many years

Ross Arnold, direktor založništva pri Rork Media, je povedal: »V okviru prevzema z veseljem pozdravljamo Marka Younga v ekipi Rork Media. Mark je zadnje desetletje posvetil razvoju potapljaškega sejma Scuba Show v najpomembnejši dogodek za potapljače v ZDA in navdušeni smo, da bo to zapuščino nadaljeval z nami.«

»Njegove izkušnje bodo neprecenljive, ko bomo širili svojo prisotnost v Severni Ameriki in še naprej razvijali poslovanje Rork Media po vsem svetu.«

Mark Evans, uredniški direktor Rork Media, je komentiral: »Ko se je Mark Young prvič obrnil na nas, da bi se pogovoril o prihodnosti potapljaškega sejma, smo bili počaščeni, da nas je videl kot pravo ekipo za vodenje tega vodilnega potrošniškega sejma, ki praznuje 38. obletnico.«th obletnico leta 2025. Veselimo se sodelovanja, da bi dogodek dvignili na še višje ravni.«

Mark Young said: “Since starting Dive usposabljanje and Dive Centre Business magazines 34 years ago, I have been deep in the diving industry, and recently began thinking about whom to trust to continue Scuba Show and California Diving News. Ross Arnold and Mark Evans with Rork Media were a natural fit, with their global array of magazines, dive events, websites and YouTube Channel.

»Ko sem videl vizijo, ki stoji za vsem, kar počnejo, in ko so govorili o svojih načrtih za povečanje vrednosti za industrijo, sem bil prisiljen začeti dialog, ki je privedel do njihovega prevzema Scuba Show in California Diving News.«

»Ponosen bom, ko bom lahko opazoval, kako bodo Scuba Show in California Diving News širili onkraj trenutnega uspeha, in se veselim nadaljevanja poti z njimi.«

This strategic acquisition underscores Rork Media’s commitment to serving the global dive community with industry-leading content, events, and experiences across print, digitalni, and in-person platforms.