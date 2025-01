Potapljač ANZ, številka 77 je zdaj izšla

Kliknite tukaj za najnovejše Izdaja Scuba Diver ANZ

Zaokroževanje novic

Predstavljen največji vrtec morske trave na svetu, nova ladja Aggressor Adventures Red Sea, ki se pelje proti globokemu jugu, najstnika potapljača na dah ubije rekvizit za čoln na Maldivih, dve deski za reševanje žalostno zgoreta, medtem ko se tretja tragično potopi

v Egiptu.

Avstralija

Okoli prostrane avstralske obale boste našli nekaj najbolj vznemirljivih potapljaških izkušenj, osupljivih koralnih grebenov in edinstvenih morskih srečanj. Deborah Dickson-Smith zagotavlja 360-stopinjski vodnik, ki se začne na severovzhodni konici GBR in nadaljuje pot do Rowley Shoals, 4.000 km stran, ob severozahodni obali Zahodne Avstralije.

Polinezija

'Skala Polinezije' ponuja mešanico čiste kot gin vode, jam, brezen in bogatega morskega življenja.

Preusmeritvena mreža

Ko vstopamo v novo leto, ekipa DAN meni, da je to odlična priložnost za ponastavitev in dajanje prioritet načrtovanju in pripravljenosti, da zagotovimo varno leto potapljanja.

DAN Europe Medical Q&A

Strokovnjaki mreže Divers Alert Network odgovarjajo na vprašanja o plavalnem ušesu in kako se mu izogniti ter ali se je mogoče potapljati s herpesom.

Potapljanje z… Toddom Thimiosom

PT Hirschfield klepeta s pilotom podvodnih plovil, strokovnjakom za podvodno fotografijo in potapljaškim avtorjem Toddom Thimiosom o tem, kako mu je fotografiranje orke za vedno spremenilo življenje.

TEHNIKA: Salomonovi otoki

Po več kot 40 letih rekreativnega potapljanja se je Don Silcock podal na 'temno stran' in začel svojo pot v svet tehničnega potapljanja, kjer je na Salomonovih otokih nekaj svojih novih veščin uporabil v praksi.

Indonezija

Byron Conroy že drugič romal v morski park Bunaken in letovišče Siladen Resort and Spa ter je ponovno navdušen nad morskim življenjem, koralami, storitvami in lokacijo.

Podvodne nagrade Avstralazije

Za mnoge podvodne fotografe je ocean hkrati muza in platno, ki ponuja neomejen navdih. Za Gabriela Guzmana, čilenca, ki je našel poklic podvodnega fotografa, so to potovanje oblikovala leta potovanj, vse večja ljubezen do morskega življenja in nenehno iskanje popolne slike.

Kaj je novega

Ekipa Scuba Diver si ogleda nove izdelke, ki prihajajo na trg, vključno s skuterjem Sublue Vapor, serijo suhih oblek DynamicNord RS, majico 'Japanese Wave' podjetja XDEEP in sistemom osnovne plasti Bergen 2.0 Santi Diving.

Test Extra

Direktor uredništva Scuba Diver Mark Evans ocenjuje in ocenjuje tradicionalni Seac Smart BCD v slogu jakne.