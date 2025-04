Scuba Show se vrača na Long Beach – rezervirajte vstopnice zdaj

Potapljaški šov, zdaj že 38th leta, se leta 2025 vrača v svoj duhovni dom Long Beach in obljublja množico zanimivih govorcev, množico zabavnih dejavnosti in zanimivosti ter širok nabor razstavljavcev, ki bodo pomagali navdihniti in izobraževati obiskovalce

Konec tedna, 31. maja/1. junija, se Scuba Show – največja potrošniška potapljaška razstava v Ameriki – vrača v Long Beach, California, in vsak, ki ga zanima potapljanje ali življenje v oceanih, bo našel veliko užitka.

V dveh dneh postane kongresni center Long Beach dom na stotine eksponatov z novo in revolucionarno potapljaško opremo, California potapljaški čolni, otoške vlade, potapljaška letovišča in jadralne deske z vsega sveta (mnogi ponujajo odlične razstavne ponudbe in ponudbe), fotografija in video profesionalci, umetnost na temo oceana, nakit in oblačila, neprofitne organizacije, povezane z morjem, poskusni potapljaški bazen, zabavne atrakcije, otroški kotiček in še veliko, veliko več.

Kongresni center Long Beach je konferenčni objekt svetovnega razreda, ki se nahaja v čudovitem pristanišču, le kratek sprehod do restavracij ob obali, zabavišča, akvarija Pacifik in s pogledom na znamenito kraljico Mary. V kongresnem centru in na bližnjih parkiriščih je veliko plačljivih parkirišč.

Na zaslonu

Podvodni digitalni umetnik in strokovnjak za velike slike Jim Hellemn, ustvarjalec 125-metrske steklene stene CaliforniaVodni gozdovi v Aquarium of the Pacific bodo prikazali ogromne galerijske odtise, ki prikazujejo spektakularne barve koralnih grebenov po vsem svetu, in slike v super ločljivosti Californiagozdovi alg.

Vedno priljubljena predstavitev novih izdelkov bo osvetlila nekatere najnovejše izdelke, ki so bili pred kratkim izdani ali bodo kmalu na trgu.

Šerifova potapljaška ekipa skupaj z dvojnim izvenkrmnim čolnom in tovornjakom bo ponovno v dvorani.

Pridite in si oglejte množico nove opreme

Zabavne atrakcije so v roki

Zgrabite svoje prijatelje in posnemite nekaj zabavnih fotografij v 'kletki velikega belega morskega psa' ali pa se ustavite pri enem od fotografija postaje – skupaj z vrsto rekvizitov, povezanih s potapljanjem in morjem – za zajemanje nekaj edinstvenih spominov.

Obdajte se lahko z očarljivim morskim življenjem v gledališču Kelp Dome, ali če želite malo več razburjenja, preverite, kako dolgo lahko zdržite v ropotajočem rodeo morskem psu!

Ustavite se pri Scuba Show Art Booth in ustvarite svoje lastne nalepke in 3D skulpture, ki jih navdihuje ocean. California Umetniška direktorica Diving News Doreen Hann bo prav tako povabila otroke (in umetnike vseh starosti), da udejanjajo svoje umetniške spretnosti na platnu, ki ga navdihuje kalifornijska morska pokrajina – končana morska pokrajina bo prodana, izkupiček pa bo namenjen dobrodelnim organizacijam na morsko temo.

Kletka za morske pse je odlična fotografija Prop

Razstavljavci

Obiskovalce Scuba Showa čakajo številne stojnice, kot so turistične skupnosti, organizatorji potovanj, potapljaška letovišča, čarterski čolni, deske, trening agencije, proizvajalci opreme, oblačilna podjetja, podjetja za nakit in drugi predstavljajo svojo ponudbo. Bodite navdihnjeni za vašo naslednjo potapljaško pustolovščino, vaš naslednji nakup ali dokončanje naslednjega certificiranja ali samo izvajanje maloprodajne terapije!

seminarji

Izbirajte med več kot 70 zabavnimi in izobraževalnimi seminarji. Med strokovnjaki za potapljanje, ki govorijo s tlemi, so Alex Brylske, Dan Orr, Marty Snyderman, Mark Strickland, Jim in Pat Stayer, Gretchen Ashton, Jeffrey Bozanic, Louis Casa, Brett Eldridge, Shelli Hendricks, Jean Henry, Karl Huggins, stotnik John Kades, Andy in Allison Sallmon ter Dale in Kim Sheckler. Teme vključujejo vedenje živali, najboljše potope na plaži v Kaliforniji, skrivnosti koralnega grebena, Nemove podvodne vrtove, formulo za fitnes za potapljače, raziskovalno potapljanje, napake, ki jih delajo potapljači, navodila fotografija in video ure, potapljanje po požarih, varnostna vprašanja za starejše potapljače, človeški dejavniki pri potapljanju, seminarji o destinacijah in izdelkih, delavnice za strokovnjake in drugo. Obisk www.scubashow.com za popoln seznam seminarjev, opise, ure, številke sob, biografije govorcev in posodobitve. Opomba: Seminarji se lahko spremenijo.

Poglejte, kako dolgo lahko zdržite na rodeu morskega psa

Več kot 50,000 $ v nagradah za vrata

Med oddajo bodo žrebanja potekala neprekinjeno, da boste imeli priložnost osvojiti popolnoma novo potapljaško opremo, izlete na potapljaške destinacije po vsem svetu, umetnost in zabavne stvari. Nagradna prijava na vratih je vključena v kupljeno vstopnico na spletu ali na razstavi – in za zmago vam ni treba biti prisoten. Nagradne ponudbe si boste lahko ogledali na www.scubashow.com

Sobotna večerna zabava

Ko se razstavna dvorana čez noč zapre, se pridružite ekipi Scuba Showa na neformalnem druženju z živo glasbo, bari in tovornjaki s hrano ter se sprostite s kolegi potapljači. Sodelujte v žrebanju in osvojite odlične nagrade, z izkupičkom v dobrodelne namene na temo oceana. Za vse obiskovalce Scuba Showa je vstop prost. Preverite www.scubashow.com za najave zabave bližje datumu dogodka.

Spoznajte se in se zabavajte s kolegi potapljači

Scuba Show 2025 – zagotovite si vstopnice v predprodaji!

Potapljaška razstava poteka v soboto, 31. maja in nedeljo, 1. junija, v dvorani C v kongresnem centru Long Beach. Scuba Radio bo oba dni med 9.15 in 10 gostil 'ogrevanje' pred oddajo – pričakujte zabavo in igre ter nekaj fantastičnih daril.

Odpiralni čas

Sobota, 31. maj – od 10. do 6. ure

Nedelja, 1. junij – od 10. do 5. ure

Vstopnice so že na voljo

Rezervirajte vstopnice vnaprej tukaj in se izogibajte vrsti, ko se udeležite.

Fotografije z dovoljenjem Scuba Showa