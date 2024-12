5 najboljših potapljaških mest na otoku Uepi

5 najboljših potapljaških mest na otoku Uepi in kako jih fotografirati

Otok Uepi, ki se nahaja na severnem koralnem grebenu osupljive lagune Marovo, je na idealnem položaju za dostop do najboljših potapljaških mest, ki jih ponuja to slavno območje. S hranili bogatimi tokovi New Georgia Sound na severu in biotsko raznolikimi vodami lagune na jugu so nekatera od teh neverjetnih krajev le pet minut vožnje z ladjo od letovišča!

Lokalno strokovno znanje in izkušnje so bistvenega pomena za absolutno najboljše potapljanje na teh lokacijah in z več kot 30-letnimi izkušnjami lastnika Uepi, Jill in Grant Kelly, skupaj s svojo predano potapljaško ekipo te lokacije poznajo kot lasten žep.

Imel sem srečo, da sta me osebno vodila tako Jill kot Grant na skoraj vseh spletnih mestih, in rad bi delil svojih pet najljubših – skupaj z nekaj nasveti, kako jih fotografirati!

Točka #1 Uepi

Točka Uepi, ki se nahaja na severozahodni konici prehoda Charapoana, med otokom Uepi in bližnjim otokom Charapoana, velja za značilno potapljaško mesto v tem delu lagune Marovo – in z dobrim razlogom.

"Točka" je ena od več lokacij vzdolž severnega pregradnega grebena, kjer so starodavne geološke prelomnice dvignile otoke in izklesale prehode v laguno. Edinstvena širina, globina in podvodna topografija prehoda Charapoana ustvarjajo idealno okolje za vode, bogate s hranili, iz globokih kotanj New Georgia Sound, ki tečejo skozi greben in ga negujejo.

Uepi Point, ki ga preplavljajo ti s hranili polni tokovi, ponuja vpogled v podvodni svet, kot si ga je zamislila mati narava. Naleteli boste na osupljive mehke korale, ogromne morske pahljače, ki filtrirajo bogato vodo, in osupljivo paleto morskega življenja, vključno z impresivnim številom sivih grebenskih morskih psov, ki patruljirajo v modrini.

Tukaj je toliko za videti, da se je lahko težko odločiti, na kaj se osredotočiti, toda zame je točka Uepi izjemen širokokotni potop. Resnično zasije med prihajajočo plimo zgodaj zjutraj ali pozno popoldne. V teh časih kombinacija čistejše vode iz New Georgia Sounda in mehke, nagnjene svetlobe oživi mesto.

Ko se potapljam na Uepi Point, se zanašam na svoj fotoaparat Nikon Z8 v kombinaciji z vsestranskim objektivom Z14-30 mm. S 14 mm je popoln za zajemanje velikih morskih pahljač in živahnih koralnih vrtov. Odličen razpon zooma objektiva in razmeroma tesna sposobnost ostrenja omogočata različne kompozicije, kar omogoča fotografiranje vrste motivov – vse v enem samem potopu!

#2 Uepi komolec

Uepi Elbow označuje najsevernejšo točko otoka, ki sega najdlje v New Georgia Sound in je zato najboljša možnost za opazovanje pelagikov, ki križarijo mimo, ki jih prenašajo oceanski tokovi.

Sam »komolec« ima nagnjeno steno, ki se potopi v globino Zvoka. To steno krasi osupljiva vrsta morskih pahljač, živahnih morskih bičev in veličastnih mehkih koral.

S fotografskega vidika je Uepi Elbow izjemen širokokotni potop. Obilje vpadljivih motivov na steni zahteva širokokotni objektiv, ki jim bo ustrezal, in zagotovo ne želite, da bi vas ujeli z makro objektivom, če se pojavi pelagična vrsta!

Kljub temu tistim, ki uživajo v makro fotografiji, bogat ekosistem stene ponuja nešteto priložnosti za odkrivanje manjših, očarljivih subjektov, ki se skrivajo med koralami.

Zame pa je Uepi Elbow najbolje raziskati s širokokotno nastavitvijo. Ponovno se obrnem na svoj objektiv Nikon Z14-30 mm, ki ujame ves sijaj živahnega življenja v steni, hkrati pa me pripravi na morebitna nepričakovana srečanja z mimoidočimi pelagiki.

#3 Charapoana Point

Točka Charapoana, ki se nahaja na konici otoka Charapoana, neposredno čez prehod od točke Uepi, je nekoliko manj dinamičen primerek njenega slavnega soseda.

Severna stran Charapoana Pointa ponuja veliko za raziskovanje, saj je morsko življenje gosto zgoščeno okoli točke, kjer tokovi zavijejo za vogalom. Najbolj nepozabne izkušnje pa so bile mimo točke in naprej v kanal, kjer so vode bolj zaščitene.

Presenetljivo je, da to mirnejše območje pogosto razkriva bogastvo fascinantnih motivov, tako velikih kot majhnih.

Fotografsko je Charapoana Point vsestranski in ponuja možnosti za širokokotno in makro fotografijo. Osebno se tu najraje potapljam opremljen za širokokotni makro posnetek, moja izbira pa je Nikon 8–15 mm zoom objektiv ribje oko v kombinaciji z majhnim kupolastim priključkom.

Ta objektiv, ki je bil prvotno zasnovan za Nikonove fotoaparate DSLR, brezhibno deluje na mojem brezzrcalnem fotoaparatu Nikon Z8, če ga uporabljam z adapterjem FTZ. Pri 8 mm objektiv ustvari krožni učinek ribjega očesa, pri 15 mm pa deluje kot standardno ribje oko – nobeno od teh ni idealno za širokokotni makro.

Za prilagajanje uporabljam telekonverter Kenko 1.4, ki premakne goriščno območje na učinkovito povečavo 14–22 mm, ko je združen z majhnimi kupolastimi vrati in ponuja odlično vsestranskost za širokokotno makro fotografijo.

Objektiv, ki omogoča izostritev na zelo blizu, vam omogoča, da se približate sodelujočim motivom in jih posnamete skupaj z okolico, da ustvarite edinstvene, privlačne slike. Zaščiteno območje na začetku kanala je še posebej koristno mesto za iskanje teh subjektov, zaradi česar je moje najljubše območje za raziskovanje in fotografiranje.

#4 Uepi Welcome Jetty

Noben obisk Uepija ne bi bil popoln brez srečanja z rezidenčno jato sivih grebenskih morskih psov Marovo Lagoon na Welcome Jettyju.

Pomol, ki leži na robu glavnega kanala, se je najbolje potopiti ob prihajajoči plimi. Ključ do nepozabnega doživetja je, da se postavite tik pred pomol na približno 5 metrih in potrpežljivo počakate. Morski psi, navajeni potapljačev in po naravi radovedni, se bodo pogosto približali, da bi raziskali.

Jill in Grant Kelly se potapljata in snorklata z morskimi psi Marova že več kot 30 let in pravita, da se zaradi njih nikoli nista počutila ogrožena. Pravzaprav, kot je opisala Jill, so morski psi v bližini potapljačev udobni in radovedni, ker jih nikoli niso ogrožali!

Fotografsko gledano so morski psi izjemni subjekti. Njihova radovednost jih pogosto pripelje dovolj blizu za osupljive širokokotne posnetke. Priporočam uporabo objektiva Nikon Z14-30 mm za klasične širokokotne kompozicije ali Nikonovega ribjega očesa 8-15 mm v kombinaciji s širokokotno makro nastavitvijo za zajemanje osupljivih slik z bližnjo izostritvijo, ki prikazujejo tako morske pse kot njihovo okolico.

#5 Deku Dekuru

Nazadnje, a zagotovo ne najmanj pomembno, je osupljivo fotogenični Deku Dekuru, čudovit niz jam in plavalnih odprtin, ki se nahaja približno 25 minut od letovišča Uepi.

Te jame je najbolje raziskati pozno zjutraj ali zgodaj popoldne, ko je sonce visoko na nebu in sončna svetloba teče skozi odprtine zgoraj ter meče žarke svetlobe, ki osvetljujejo podvodno pokrajino na skoraj eterični način.

Vstop v jame je popolnoma varen, vendar je za navigacijo po njih potreben izkušen vodnik, da boste lahko izkusili najboljše poti in razglede.

Deku Dekuru je najpomembnejši širokokotni potop, zato ne pozabite prinesti svojega najširšega objektiva, da ujamete jame in prepletanje svetlobe in sence.

Don Silcock

Don je višji urednik potovanj Scuba Diverja in živi na Baliju v Indoneziji. Njegovo spletno mesto www.indopacificimages.com ima obsežne vodnike po lokacijah, članke in slike o nekaterih najboljših potapljaških lokacijah v indo-pacifiški regiji in izkušnjah z "velikimi živalmi" po vsem svetu.

