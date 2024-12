Kiti lahko živijo veliko dlje, kot so mislili znanstveniki

Potencialna življenjska doba kitov je dvakrat večja od prejšnjih ocen, pravita GREG BREED z univerze Fairbanks na Aljaski in PETER CORKERON z univerze Griffith.

Južni desni kiti imajo življenjsko dobo, ki sega precej čez 100 let, 10 % pa lahko živi več kot 130 let, glede na našo novo objavljeno raziskavo v reviji Znanost Predplačila. Nekateri od teh kitov lahko živijo do 150 let. Ta življenjska doba je skoraj dvakrat daljša od 70-80 let, za katere se običajno verjame, da živijo.

Severnoatlantski desni kiti naj bi imele tudi največjo življenjsko dobo približno 70 let. Ugotovili pa smo, da to kritično ogrožena Trenutna povprečna življenjska doba vrste je le 22 let in le redko živijo več kot 50.

Ti dve vrsti sta zelo tesno povezani – samo pred 25 leti sta veljali za eno vrsto – zato bi pričakovali, da bosta imeli podobno dolgo življenjsko dobo.

Ogromno razliko v dolgoživosti severnoatlantskih desničarskih kitov pripisujemo umrljivosti, ki jo povzroči človek, večinoma zaradi zapletov v ribiško orodje in trkov ladij.

Krivulje preživetja kažejo, da samice desnih kitov lahko doživijo zelo visoko starost, vendar ljudje povzročajo, da severnoatlantski desni kiti umrejo precej manj od svojega potenciala. Za primerjavo je prikazana ameriška krivulja preživetja za ženske, kot jo je ocenila uprava za socialno varnost (Greg Breed).

Naredili smo te nove ocene starosti z uporabo fotografske identifikacije posameznih kitovih samic v več desetletjih. Posamezne kite je vsako leto mogoče prepoznati na fotografijah.

Ko poginejo, jih fotografsko ne »vidijo« več in izginejo. Z uporabo teh fotografij smo razvili tisto, kar znanstveniki imenujejo "krivulje preživetja", tako da smo ocenili verjetnost, da bi kiti izginili iz fotografskega zapisa, ko bi se starali. Iz teh krivulj preživetja bi lahko ocenili največjo potencialno življenjsko dobo.

Pred petindvajsetimi leti so znanstveniki, ki so sodelovali z domorodnimi lovci na kite na Arktiki, pokazali, da grenlandski kiti lahko živijo in tudi več kot 200 let.

Njihovi dokazi so vključevali najdbo kamnitih harpunskih konic, ki niso bile uporabljene od sredine 1800. stoletja, vdelanih v maščobo kitov, ki so jih pred kratkim ubili tradicionalni kitolovci.

Živali z dolgo življenjsko dobo se ponavadi zelo počasi razmnožujejo – severnoatlantski desni kiti (National Marine Sanctuaries / GRNMS)

Analiza beljakovin iz oči ulovljenih kitov je zagotovila dodatne dokaze o njihovi dolgi življenjski dobi. Tako kot desni kiti so pred to analizo raziskovalci menili, da grenlandski kiti živijo približno 80 let in da so ljudje sesalci, ki živijo najdlje.

V letih po tem poročilu so znanstveniki poskušali ugotoviti, kaj je edinstvenega pri grenlandskih kitih, da so lahko živeli tako dolgo. Toda naša nova analiza dolgoživosti dveh bližnjih sorodnikov grenlandskih kitov kaže, da imajo tudi druge vrste kitov potencialno izjemno dolgo življenje.

Zakaj je pomembno

Razumevanje, kako dolgo živijo divje živali, ima velike posledice za to, kako jih najbolje zaščititi. Živali z zelo dolgo življenjsko dobo navadno zelo počasi razmnožujejo in lahko mine več let med rojstvi.

Življenjska zgodovina usatih kitov – zlasti starost, ko se samice začnejo pariti, in interval med mladiči – je močno odvisna od njihove potencialne življenjske dobe. Strategije ohranjanja in upravljanja, ki niso ustrezno načrtovane, bodo imele večjo možnost neuspeha.

To je še posebej pomembno glede na pričakovane vplive podnebnih motenj.

Mati in mladič južnega desnega kita (Martin Etsebeth)

Kaj še ni znano

Obstaja veliko drugih velikih kitov, vključno z modrimi kiti, kiti plavuti, sei, kiti grbavci, sivi kiti in kiti senati. Tako kot grenlandski in desni kit so bili tudi ti kitolov skoraj iztrebil.

Znanstveniki trenutno domnevajo, da živijo približno 80 ali 90 let, vendar smo tako verjeli glede grenlandskih in desnih kitov, dokler podatki niso dokazali, da lahko živijo veliko dlje.

Kako dolgo lahko živijo te druge vrste kitov? Industrijski kitolov, ki se je končal šele v šestdesetih letih 1960. stoletja, je odstranil stare kite iz svetovne populacije kitov. Čeprav se številne populacije kitov številčno obnavljajo, ni bilo dovolj časa, da bi se kiti, rojeni po koncu industrijskega kitolova, postarali.

Možno je, celo verjetno, da se bo izkazalo, da imajo tudi številne druge vrste kitov dolgo življenjsko dobo.

Katere druge raziskave se izvajajo

Druge raziskave ugotavljajo, da izguba starejših oseb iz populacij je pojav, ki se pojavlja pri večini velikih živalskih vrst.

Zmanjšuje reproduktivni potencial številnih vrst. Raziskovalci prav tako trdijo, da to predstavlja resnično izgubo kulture in modrosti pri živalih, kar zmanjšuje njihov potencial za preživetje v soočanju s spreminjajočimi se razmerami.

Kaj je naslednje

Želimo bolje razumeti, kako je kitolov vplival na število starih posameznikov v trenutni populaciji kitov, in napovedati, kdaj se bo število starih posameznikov povrnilo na raven pred kitolovom.

Preliminarni rezultati kažejo, da bo morda minilo še 100 let, preden si bo populacija kitov zares opomogla, tudi za vrste, katerih populacije zdaj štejejo toliko, kot jih je bilo pred kitolovom.

Za severnoatlantske desničarske kite naše raziskave kažejo, da tudi ko se je populacija povečevala, sprejeti ukrepi upravljanja niso bili zadostni, da bi preprečili, da bi ti kiti umrli veliko premladi.

