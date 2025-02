Mlade ženske prednjačijo v vodnih športih na Fidžiju

Fidži je s svojimi kristalno čistimi vodami in osupljivimi koralnimi grebeni svetovnega razreda že dolgo zatočišče za ljubitelje potapljanja, ki iščejo biotsko raznovrstnost brez primere. Kar je danes vznemirljivo, je naraščajoče število mladih žensk z otokov, ki podirajo ovire in vodijo v skupnosti potapljanja in vodnih športov. Te vzhajajoče zvezde ne le premikajo meje svojega športa, temveč tudi navdihujejo prihodnje generacije deklet in mladih žensk, da se potopijo vanj. Naredite pljusk in se potopite v ocean.

Ekipa na Volivoli Beach Resort, Najbolj izkušeno in usposobljeno potapljaško letovišče na Fidžiju je namenjeno vzgoji mladih Fidžijk in kaže, da morje ni samo za fante. Športnice, kot so Asivina (pripravnica), Suliana (mojster potapljanja), Zara (mojster potapljač), Adi (pripravnik) in Kelera (mojster potapljanja), ustvarjajo valove na mednarodnem prizorišču in dokazujejo, da so ženske na Fidžiju prav tako spretne in drzne v vodi kot kjer koli drugje na svetu.

Te mlade ženske spreminjajo spolne norme na Fidžiju in spodbujajo več deklet, da vzamejo komplet plavuti in masko ter začnejo svoje potovanje v podvodni svet. Skupaj z 19 svojimi kolegi je teh 5 mladih žensk pred kratkim zaključilo tečaje za kapitane Restricted Master Engineer Class 6 (RME6) v okviru skupnega podjetja Volivoli Beach Resort, Ra Divers Fiji in Marine Safety Authority of Fidži (MSAF).

Poleg svoje fizične sposobnosti te ženske uporabljajo svoje platforme za zavzemanje za ohranjanje okolja. Kot skrbniki oceana so v ospredju spodbujanja trajnostnih praks in ozaveščanja o pomenu varovanja občutljivih morskih ekosistemov Fidžija.



Prihodnost Fidžija v vodnih športih je videti svetla, zahvaljujoč vse večjemu vplivu teh mladih žensk, ki so pionirke. Ker več deklet črpa navdih iz njihovih uspehov, lahko pričakujemo, da bomo pod valovi videli še večji porast potapljaških strokovnjakinj, ocean je njihov, da ga osvojijo, in to počnejo z močjo, spretnostjo in slogom.