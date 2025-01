Preživelim IPO 'močno svetujemo', naj prenehajo s potapljanjem

Mednarodni potapljaški medicinski strokovnjaki so pripravili skupno izjavo o temi potopnega pljučnega edema (IPO), stanja, ki je začelo skrbeti tako potapljače, kot tudi potapljače in druge površinske plavalce.

In ključna ugotovitev je, da skupina strokovnjakov močno svetuje potapljačem s predhodnim domnevnim ali potrjenim IPO, naj dobro premislijo, preden nadaljujejo z nadaljnjim potapljanjem s stisnjenim plinom.

Pravijo, da se morajo takšni potapljači posvetovati z zdravnikom ali kardiologom, ki je dobro seznanjen s potapljaško medicino, preden se odločijo za nadaljevanje svojih dejavnosti v vodi – ker preživetje enega incidenta ne pomeni, da bodo preživeli naslednjega.

Strokovnjaki pravijo, da je treba tudi potapljače, ki so doživeli IPO, temeljito raziskati, da bi ugotovili morebitno bolezen, zaradi katere so bili nagnjeni k temu stanju, saj bi to lahko imelo posledice, ki niso povezane s prihodnjim potapljanjem. Ugotovljeno je bilo, da se IPO med drugimi boleznimi pojavlja pri potapljačih s pomembno koronarno boleznijo, boleznijo srčnih zaklopk, kardiomiopatijo in stenozo ledvične arterije.

Medicinski strokovnjaki, ki pripadajo vplivnemu društvu južnopacifiške podvodne medicine (SPUMI) Neil Banham, David Smart in Simon J Mitchell so pripravili poročilo po posvetovanju z britanskim potapljaškim medicinskim odborom (UKDMC) člani Peter Wilmshurst, Mark S Turner in Philip Bryson.

Vsi so se udeležili delavnice, ki je potekala na 52. letnem znanstvenem srečanju SPUMS na Fidžiju maja, da bi razpravljali o tej temi.

Namen izjave je zdravnikom zagotoviti smernice glede IPO in potapljanja ter zlasti glede upravljanja v nujnih primerih in priporočljivosti vrnitve potapljačev k športu po epizodi, v kateri je bil IPO bodisi diagnosticiran ali obstaja močan sum.

Dejavniki tveganja IPO

IPO je kopičenje tekočine v pljučih, ki vpliva na poškodovančevo sposobnost dihanja in je lahko smrtno. Ker kisik ne pride v kri in telo ne more izločiti ogljikovega dioksida, se stanje pojavi tudi pri površinskih plavalcih in potapljačih, ki jih lahko poslabša njihov dihalni aparat.

Doslej ugotovljeni osebni dejavniki tveganja za IPO vključujejo predhodno izkušnjo; biti ženska; starost; in trpijo zaradi hipertenzije in/ali že obstoječe bolezni srca in ožilja, v skladu z izjavo.

Zunanji dejavniki vključujejo hladnejše vode; regulatorji, ki povzročajo čezmerne negativne inspiratorne tlake; rebreatherji; močan napor in prekomerna hidracija. Vzponi so lahko tudi problematični, zlasti na odprtem krogu, saj se simptomi, povezani s hipoksijo, pojavijo ali poslabšajo med vzponom in/ali po dvigu na površje kot delni tlak kisika (PO 2 ) zmanjša.

Če se potapljači, ki so preživeli epizodo IPO, kljub zdravniškemu nasvetu odločijo za ponovni potop, naj to storijo šele po zadovoljivem zdravljenju ali razrešitvi katere koli povezane bolezni ali ugotovljenih dejavnikov tveganja, pravijo strokovnjaki.

Zavedati se morajo tudi potencialnih strategij za zmanjšanje tveganja, kot je uporaba samo visokokakovostne, dobro prilagojene toplotne zaščite, in izogibanja težkim naporom pod vodo, okolju nad glavo ali dekompresijskemu potapljanju.

Potapljajo naj se samo, če so prepričani, da bo kisik za nujne primere takoj na voljo, in naj se izogibajo prekomerni hidraciji pred potopom, medtem ko se potapljači s CCR izogibajo uporabi hrbtno nameščenih protipljuč.

Omejevanje globin potapljanja ni sprejemljiva strategija za zmanjšanje tveganja IPO, se strinjajo strokovnjaki, ki poudarjajo, da ni znane povezave med IPO in dekompresijsko boleznijo (DCI).

Če potapljač med globokim potopom razvije IPO, bo trajalo dlje, da se povzpne na površje in izstopi iz vode. Prav tako predstavlja dodatna tveganja, zlasti pri odprtem krogu, kot PO 2 se zmanjša in položaj glave v vodi povzroči dihanje pod negativnim tlakom.

Ker je ugotovljena povezava med izkušnjo IPO in kasnejšim razvojem hipertenzije, je treba potapljačem, ki so preživeli IPO, redno preverjati krvni tlak vse življenje.

Znaki in simptomi

Simptomi IPO lahko vključujejo kašelj; zasoplost; penast včasih rožnat izpljunek; vlažno ali ropotajoče dihanje in piskajoče dihanje; tiščanje v prsih; cianoza in hipoksemija (nizka raven kisika v krvi); zmedenost; vznemirjenost; nezavest in zastoj srca in dihanja.

Potapljači se morajo zavedati znakov, na katere morajo biti pozorni tako pri sebi kot pri prijatelju: tiste, ki so našteti zgoraj, kot tudi hitro dihanje, ki je razvidno iz izdihanih mehurčkov na odprtem krogu ali hitro padajočega merilnika tlaka; zmotno prepričanje, da vam je zmanjkalo dihalnega plina ali da imate nedelujočo dihalno opremo; panika in prisila k vzponu.

V primeru domnevnega incidenta IPO potapljači svetujejo, naj takoj končajo potop in čim prej zapustijo vodo.

Medtem ko je treba vzpone izvajati varno, lahko varnostne postanke po potrebi opustimo, prav tako kot obvezne dekompresijske postanke v hujših primerih, v katerih je treba čim prej dati kisik. BC-ji ne smejo biti preveč napihnjeni na površini in o tem je treba takoj obvestiti reševalne službe.

Ponesrečenčev prsni koš je treba podpreti pokonci zaradi učinkovitosti dihanja ter odstraniti tesno potapljaško opremo in neoprensko obleko, čeprav mora biti potapljač na toplem.

Dodatne klinične smernice o nujnem zdravljenju in oceni za prihodnje potapljanje so na voljo za medicinsko osebje v skupno izjavo o stališču, ki ga je nedavno izdal SPUMS v Potapljanje in hiperbarična medicina, letnik 54.

