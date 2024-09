'Kot tekila': globok potop potopi potapljačev zavarovalni zahtevek

Zahtevek proti polici potovalnega zavarovanja, ki krije potapljanje do 30 m v primeru dekompresijske bolezni (DCI), je ena stvar – toda kaj se zgodi, če ste globlji potop že varno opravili prej na dan, ko se je zgodil incident? Scenarij so nedavno preizkusili v Avstraliji.

Par je lani (10) sklenil skupno potovalno zavarovanje za 2023-dnevno potovanje na nedoločeno čezmorsko destinacijo. Politika je bila v imenu partnerice, pri čemer je bil upravičenec potapljač, ki je prestal DCI, imenovan samo kot JC. V skladu s pravilnikom je bilo dovoljeno potapljanje do globine največ 30 m.

17. oktobra je JC izvedel 39-metrski potop, zapustil enourni površinski interval in nato izvedel drugi potop do 29-metrske globine, po katerem se je slabo počutil in se je onesvestil.

Poklicali so zdravnika (dr. EG), ki je diagnosticiral DCI in predpisal zdravljenje, zaradi česar je JC-jev partner pozneje vložil zahtevek za znatne zdravstvene in dodatne potne stroške v tujini, ki so bili posledica tega.

Zavarovalnica Mitsui Sumitomo je zavrnila izplačilo z utemeljitvijo, da če JC ne bi izvedel prejšnjega potapljanja zunaj pogojev police, do DCI ne bi prišlo, in spor med strankama je šel pred avstralski organ za finančne pritožbe (AFCA) varuh človekovih pravic.

The policy-holder argued that because the DCI occurred only after the shallower permissible dive, that was the only one that should be taken into consideration in respect of the payout – but AFCA backed Mitsui Sumitomo in taking vprašanje with that interpretation.

"JC je sodeloval pri dejavnosti, ki je bila izključena s pogoji pravilnika, in se je zaradi tega slabo počutil," je odločil varuh človekovih pravic. "Bilo bi nepravično zahtevati od zavarovalnice, da plača odškodninski zahtevek v okoliščinah, ko se ni strinjala s kritjem tveganja, povezanega s to dejavnostjo."

3 ključni dejavniki tveganja

Poročilo dr. EG zavarovalnici po opravljenem zdravniškem pregledu je identificiralo tri ključne dejavnike tveganja, ki so prispevali k potapljačevemu DCI: globina, ponavljanje potopov in uporaba dekompresijskih postankov.

Z naraščanjem tlaka se povečuje tudi tveganje za nesreče, je dejal dr. EG in zaključil, da do DCI ni prišlo le zaradi 29-metrskega potopa, temveč zaradi kombinacije obeh potopov.

Drugi medicinski strokovnjak, dr. MN, je izjavil, da je tveganje za DCI močno povezano s tem, kako učinkovito je telo obvladovalo dekompresijski stres po nizu izpostavljenosti potapljanju, pri čemer "izpostavljenost" pomeni enodnevne potapljaške aktivnosti.

JC se je 15. in 16. oktobra udeležil dneva enega samega potapljanja, vendar bi njegovo izpostavljenost dvojnemu rezervoarju 17. lahko šteli za »zmerno provokativno« – zaradi česar bi bilo težko pripisati pojav simptomov samo zadnjemu potopu.

»Če potegnemo analogijo, tako kot zaužitje več merkov tekile postopoma vpliva na posameznikovo stanje, ne moremo določiti zadnjega pitja kot edinega vzroka za bolezen,« je dejal dr. MN.

Partnerjev argument, da ni prepričljivih dokazov, da je bil 39-metrski potop edini vzrok za DCI JC, je prevladal s presojo, da se je verjetno zgodil zaradi kumulativnega učinka potopov, opravljenih na dan – in morda tudi dni pred tem. .

39-metrski potop je razveljavil zahtevek in AFCA potrjeno odločitev zavarovalnice.

