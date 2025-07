Zakaj bi se morali tudi profesionalni potapljači paziti CESA-jev

Nova raziskava o fiziološkem vplivu izvajanja CESA (nadzorovanih vzponov v sili) na potapljače med vadbo je pokazala, da lahko te vaje povzročijo obremenitev pljuč, čeprav morda ni zunanjih znakov tega.

CESA so standardni postopek za varnost pri potapljanju za preprečevanje poškodb zaradi prekomernega raztezanja pljuč med pomanjkanjem plina. Vendar pa so bila pljučna tveganja, povezana s to vadbo, v preteklosti slabo dokumentirana, ugotavlja raziskovalna skupina s sedežem v Franciji.

Piše, da so se zapleti v primerih, povezanih s CESA, gibali od blagih simptomov, kot sta kašelj in hemoptiza (izkašljevanje krvi), do hudih izidov, kot so pnevmotoraks, pnevmomediastinum (zrak ali plin med pljuči) in plinska embolija možganske arterije.

Navdušenci nad treningi CESA trdijo, da so poškodbe, kjer so se zgodile, izvirale predvsem iz nepravilne tehnike, zlasti nezadostnega izdiha, in poudarjajo potrebo po nenehnem spremljanju inštruktorjev med celotnim vzponom.

Pod nadzorom

Avtorji študije, potapljaški medicinski specialisti Olivier Castagna, Vianney Hamar, Bruno Schmid in Arnaud Druelle, trdijo, da so se incidenti zgodili tudi pod strogim nadzorom, kar kaže na to, da bi lahko k pljučnemu stresu prispevali tudi mehanski dejavniki, ki presegajo tehniko izdiha.

Njihova študija je bila izvedena v dveh fazah, v kateri so sodelovale ločene skupine izkušenih vojaških potapljačev v francoski vojaški potapljaški šoli v Saint-Mandrieru na jugu Francije. Z odprtim krogom potapljanja v morski vodi s temperaturo 18 °C in oblečenimi v neoprenske obleke so dihali nitrox 40.

V prvi fazi je bilo sedem potapljačev pozvanih, naj opravijo dva potopa v odprti vodi do globine 10 m. Eden je bil kontrolni potop, pri katerem so normalno dihali skozi regulator, drugi pa potop CESA, ki vključuje neprekinjeno izdihovanje brez ustnika med dvigom.

Pred in po vsakem potopu so raziskovalci posneli "ultrazvočne pljučne komete" ali ULC, ki prikazujejo povečano ekstravaskularno pljučno vodo, kot se to zgodi v primerih pljučnega edema ali intersticijske pljučne bolezni.

V drugi fazi so štirje potapljači izvajali CESA na globini 5 in 10 metrov, da bi zabeležili svojo »kinetiko ventilacije« – hitrost in učinkovitost, s katero telo prilagaja hitrost in globino dihanja, da bi zadostilo spreminjajočim se potrebam po kisiku pri telesni aktivnosti.

Stres na pljučih

Čeprav nobeden od potapljačev ni kazal nobenih simptomov, so se njihove ULC po potopih CESA znatno povečale – ne pa tudi po kontrolnih potopih. To je nakazovalo, da so CESA povzročale subklinični pljučni stres, pri čemer je analiza pokazala izrazito variabilnost med posameznimi potapljači.

Zmerno kopičenje ekstravaskularne pljučne vode, ki so ga odkrili ULC-ji, je bilo verjetno povezano s spremembami tlaka in volumna med vzponom.

»Te ugotovitve kažejo, da niti usposobljeni potapljači ne usklajujejo izdihovalnega napora dosledno z ekspanzijo plina, kar lahko poveča mehansko obremenitev pljuč,« navaja ekipa. »Usposabljanje CESA lahko zato zdrave posameznike izpostavi tihemu alveolarnemu stresu, kar poudarja potrebo po izboljšanih orodjih za spremljanje in individualizirani oceni ventilacije med usposabljanjem za dvig.«

Raziskovalci zdaj želijo ugotoviti, ali bi ponavljajoča se izpostavljenost takim kratkotrajnim stresorjem, kot se lahko pojavi pri profesionalnih potapljačih, lahko povzročila dolgotrajno poškodbo alveolov ali nagnila posameznike k kasnejšim pljučnim težavam.

»Te ugotovitve izpodbijajo predpostavko, da odsotnost simptomov pomeni odsotnost poškodb,« pravijo. »Podpirajo nastajajoči koncept 'tihe alveolarne poškodbe', ki se lahko razširi onkraj fiziologije potapljanja na širša klinična okolja.«

Študijo si lahko preberete v Journal of Applied Physiology

Tudi na Divernetu: ZAKAJ BI MORALI POTOPALCI Z DISALKO VZETI K SRCU PREISKAVO SMRTNIH SLUČAJEV, PREŽIVELIM IPO 'MOČNO SVETUJEMO', DA ONEHAJO POTAPLJANJE, SUM DCI? TUKAJ JE OPIS, KAKO IZVAJATE NEVRO PREGLEDE