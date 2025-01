Zakaj bi si morali potapljači vzeti k srcu raziskavo smrti

Dve tretjini žrtev v več kot 300 smrtnih primerih potapljanja z masko in prostega potapljanja v Avstraliji v tem stoletju je imelo prekomerno telesno težo ali debelost – in skoraj polovica jih je imela osnovne zdravstvene težave, zaradi katerih bi bile nagnjene k incidentom, povezanim s srčno aritmijo.

Ti in drugi zaskrbljujoči statistični podatki so izhajali iz morda največjega nabora podatkov o smrtih, povezanih s snorklanjem in potapljanjem na prostem, kar jih je bilo kdaj analiziranih, v novem pregledu 317 smrtnih žrtev, zabeleženih v Avstraliji med letoma 2000 in 2021.

Raziskavo, ki je bila zasnovana za natančnejšo identifikacijo vzrokov smrti in protiukrepov, je izvedel specialist za potapljaško medicino dr. John Lippmann, ustanovitelj DAN Asia-Pacific in nosilec nagrade Avstralskega reda za zasluge pri varnosti potapljanja, oživljanje in prva pomoč.

Pregled temelji na podatkih avstralske fundacije za varnost potapljanja, katere predsednik in izvršni direktor je Lippmann, ter nacionalnega koronalnega informacijskega sistema. V študijo sta bila vključena tudi oddelek za javno zdravje in preventivno medicino Univerze Monash ter Royal Life Saving Society.

Prejšnja poročila iz študije so že upoštevala podatke iz let 2001–2013 in 2014–2018, da bi določila trende v teh obdobjih.

Medtem ko po ocenah 88,000 Avstralcev, starih 15 let in več, vsako leto potaplja ali se potaplja na prostem, lokacije, kot sta Veliki koralni greben (GBR) in Ningaloo, pritegnejo tudi na stotisoče mednarodnih obiskovalcev. 56 % vseh smrti se je zgodilo v Queenslandu, ker je za mnoge čezmorske turiste srednjih let ali starejše »potapljanje z masko« na GBR nepogrešljivo početje.

Analiza zajema tudi na splošno bolj izkušene potapljače na prostem in podvodne ribiče, ki so umrli med tekmovalnimi podvodnimi športi ali vadbo zadrževanja diha.

Od vseh zabeleženih smrti je bilo 198 žrtev (62 %) verjetno pretežno potapljačev na vodi, medtem ko jih je 113 (36 %) izvajalo neko obliko potapljanja na dah.

Predvsem moški

Žrtve so bile večinoma moških – 88 % jih je bila povprečna starost 48 let. Ženske so bile običajno starejše s povprečno starostjo 60 let, medtem ko so bili moški, ki so se potapljali na prostem, povprečno stari 35 let, ženske pa 58 let.

Veliko smrtnih žrtev pri potapljanju z masko je bilo moških, starih 50 let ali več. Pogosto so bili predebeli, neizkušeni potapljači z dihalko in že obstoječimi zdravstvenimi težavami, ki bi lahko povzročile srčne aritmije (nereden srčni utrip).

Nasprotno pa so bili potapljači na prostem običajno razmeroma mladi, zdravi in ​​izkušeni, vendar s potencialom, da podležejo primarni utopitvi, ki je pogosto posledica apnoične hipoksije (nizka raven kisika v krvi).

44 % vseh žrtev so bili čezmorski turisti s povprečno starostjo 60 let; 8 % je bilo avstralskih turistov, preostali Avstralci pa so se potapljali lokalno. 15 % jih še nikoli ni potapljalo z masko, 24 % jih je bilo neizkušenih in 33 % naj bi jih bilo izkušenih (strokovnost pri drugih dogodkih ni bila navedena).

34 % žrtev se je potapljalo s komercialnimi operaterji (predvsem na GBR), 63 % si je ogledovalo znamenitosti, 20 % je lovilo podvodni ribolov in 11 % se je potapljalo, da bi nabralo školjke in/ali rake.

zdravstveno stanje

obdukcijo poročila o preiskavah so bila na voljo v 92 % primerov, indeks telesne mase (ITM) pa je bil zabeležen za 248 žrtev. Povprečni BMI je bil 27.5, pri čemer je bilo 41 % žrtev opredeljenih kot prekomerno telesno težo (ITM 25–29.9) in 26 % debelih (ITM nad 30).

Že obstoječa zdravstvena stanja, ki so bila ugotovljena pri skoraj polovici smrtnih žrtev, so vključevala ishemično srčno bolezen (IHD) in hipertrofijo levega prekata (LVH), pri čemer bi oba povzročila nagnjenost žrtve k incidentom s potapljanjem, povezanim z aritmijo.

Tretjina žrtev je bila verjetno onesposobljena zaradi srčnih aritmij in najmanj 137 smrti je bilo zaradi primarne utopitve, 34 od teh po apnoični hipoksiji.

IHD in LVH povzročata veliko starejših ljudi nagnjenost k smrti med snorklanjem, in bistveno Lippmann opaža, da bi to tveganje lahko "nekoliko ublažili" s ciljno usmerjenim zdravstvenim pregledom.

Do 11 % vseh žrtev se je utopilo zaradi apnoične hipoksije zaradi dolgotrajnega zadrževanja diha, osem v bazenih in šest z drugimi ljudmi v bližini, vendar jih niso pozorno spremljali. 32 % se jih je potapljalo na prosto in le 25 % jih je umrlo v prisotnosti druge osebe.

Poročilo pravi, da morajo potapljači na prostem za zmanjšanje tveganja vaditi v nadzorovanem okolju in se v večji meri osredotočiti na učinkovito prijateljstvo in boljši nadzor, zlasti če nimajo izkušenj.

Predispozicijski dejavniki pri potapljačih na prostem so slaba telesna pripravljenost, obstoječa zdravstvena stanja, neizkušenost, neugodne razmere na morju, neustrezen nadzor in lov ali nabiranje morske hrane na območjih, ki jih obiskujejo veliki plenilci.

Od bolezni do krokodilov

Prejšnja zdravstvena stanja, za katera se domneva, da so prispevala k 48 % vseh smrti, so bila najpogosteje srčna (112), zlasti zmerna do huda KVČB, LVH in/ali povečano srce (kardiomegalija) (73). 56 žrtev je imelo znatno KVČB in LVH/kardiomegalijo.

Vsaj 101 od smrtnih žrtev je že prejela zdravniško oskrbo zaradi identificiranega ali povezanega stanja. 33 jih je bilo zdravljenih zaradi hipertenzije (24 od teh se je izkazalo, da ima LVH in/ali kardiomegalijo), osem zaradi astme, osem zaradi sladkorne bolezni in šest zaradi napadov. Alkohol ali mamila so prispevali ali povzročili pet smrti.

Slabo načrtovanje – predvsem odločitev za potapljanje z dihalko sama, potepanje stran od prijatelja ali odhod v neugodnih razmerah na morju – je verjetno prispevalo k 43 % smrti. Slabe spretnosti in neizkušenost so verjetno prispevale k vsaj 26 %, medtem ko so dejavnosti z večjim tveganjem, kot je podaljšana apneja brez ustreznega nadzora, povzročile 15 %.

En prosti potapljač je utrpel cerebralno arterijsko plinsko embolijo po potapljanju in dihanju iz prijateljeve potapljaške enote pred vzponom (brez ustreznega izdiha).

Smrti zaradi travm so bile posledica srečanj z morskimi psi (9), trkov s čolni (5), srečanj s krokodili (3), poškodb z žarki (1) in v enem primeru udarca v skale v razburkanem morju.

Utopitev in aritmija

Utopitev je bila tradicionalno zabeležena kot privzeti vzrok smrti, ko se nekdo dvigne iz vode z nespecifičnimi učinki na pljuča in brez drugega očitnega vzroka.

Razlika med 61 % potapljačev, pri katerih je bila kot vzrok smrti navedena utopitev, in 43 %, pri katerih je bila navedena asfiksija, bi lahko odražala število primerov, v katerih je bila utopitev sekundarna posledica srčne aritmije, glede na poročilo.

Pri potapljačih na vodi je bila večja verjetnost, da bodo invalidi zaradi srčnega dogodka kot pri potapljačih na prostem (50/15 %) in manjša verjetnost, da bodo invalidi zaradi primarne utopitve (41/61 %).

Morda se zdi presenetljivo, da je bilo ob vseh razpravah o potopnem pljučnem edemu (IPO) ali »utopitvi od znotraj« v zadnjih letih to ugotovljeno kot vzrok smrti le v štirih incidentih. Vendar pa je stanje tako težko ločiti od utopitve, da je v mnogih primerih verjetno neidentificirano, kot priznava Lippmann.

Srčne aritmije je mogoče sprožiti preprosto s potopitvijo ali potopitvijo, pojasnjuje pregled. Ker vzgon nasprotuje učinkom gravitacije, spodbuja prerazporeditev venske krvi iz okončin v prsni koš, kar povzroči znatno povečanje obremenitve srca.

To obremenitev lahko nato dodatno povečajo dejavniki, vključno z vadbo, anksioznostjo, vazokonstrikcijo (zoženjem krvnih žil), ki jo povzroča mraz, dihalni upor in povišan srčni utrip.

Zadrževanje diha lahko povzroči tudi aritmije, zlasti v hladnejših vodah, ne glede na to, ali je posameznik mlad in zdrav, vendar ni dokončnega posmrtno test za ugotavljanje, ali se je to zgodilo, pravi Lippman.

Njegova študija nakazuje, da so bile "srčne aritmije verjeten povzročitelj mnogih od teh pogosto tihih smrti", zato, pravi, se potapljačem, starim 45 let ali več, svetuje, da opravijo potapljaški zdravniški pregled s poudarkom na oceni kardiovaskularnega sistema.

»Ker so številni zgoraj opisani morebitni srčni sprožilci skupni potapljačem in potapljačem, se zdi preudarno, da bi se tudi starejši aktivni ali potencialni potapljači o svojem srčnem zdravju pogovorili s svojim zdravnikom,« zaključuje poročilo.

Okrepljen nadzor

Lippmann nadalje predlaga, da če se potapljači, ki vedo, da imajo ustrezno zdravstveno stanje, nameravajo pridružiti komercialnemu potapljaškemu izletu, morajo prijaviti svoje zdravstveno stanje, tako da lahko operater ponudi varnostne ukrepe, kot je okrepljen nadzor, barvna oznaka na dihalki ali pripomoček za plavanje. .

Glede na to, da so številni potapljači na dah z masko šibki plavalci, pravi, da bi jim pomagalo, če bi se naučili držati sistema prijateljev, zlasti ob upoštevanju, da se od imenovanih opazovalcev včasih pričakuje, da nadzorujejo več potapljačev naenkrat, kot je praktično.

Upravljavci komercialnih dihalk bi morali imeti pri sebi tudi ustrezno opremo za prvo pomoč, vključno s kisikom in defibrilatorji, osebje pa mora biti usposobljeno za njihovo uporabo.

"Kljub velikim možnostim potapljanje z masko ni benigna dejavnost in ljudje bi se morali zavedati možnih izzivov in neugodnih predispozicij ter jih ustrezno obvladati," je povedal Lippmann. Divernet. Njegova ocena je bila objavljena v Mednarodna revija za raziskave okolja in javno zdravje.

