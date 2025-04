Pregled fotoaparata Canon EOS R5 Mk II

Ta enota je prinesla znatne nadgradnje Canonovega paradnega modela, pravi NIRUPAM NIGAM, ki jo je preizkusil pod vodo in tukaj posnel vse fotografije. Nigam je glavni urednik revije Underwater Photography Guide s sedežem v ZDA in predsednik Bluewater Photo

V zadnjih štirih letih priljubljenost Canonovega R5 ni prenehala. Naslednik te revolucionarne kamere je Canon EOS R5 Mk II. V primerjavi z R1 štejemo R5 Mk II za Canonovega Res vodilni fotoaparat, zaradi hitrejših hitrosti branja, izboljšanega sistema samodejnega ostrenja in video posnetkov 8K/60p RAW.

Zdi se, da ima Canon R9 Mk II le globalni sistem zaklopa A5 III (skoraj) vse. Za podvodno fotografijo so te izboljšave prav razburljive. Navsezadnje je bil R5 II prvi brezzrcalni fotoaparat, ki smo ga uporabljali in je dosledno in uspešno sledil ribam, morskim levom in vsemu vmes.

Ali so te izboljšave dovolj pomembne, da upravičujejo nadgradnjo? Prehod na Canon R5 Mk II je očitna odločitev, če ste vztrajali pri svojem DSLR Canon 5D Mark IV. Če trenutno snemate pod vodo s Canon EOS R5, eno najbolj priljubljenih podvodnih kamer na svetu, boste morali pri nadgradnji na R5 Mk II upoštevati več.

Vse spremembe so videti super na papirju. Vendar pa je preizkušanje R5 Mk II z enim od podvodnih ohišij, ki se šele začenjajo pojavljati na trgu, edini način, da ugotovimo, ali so te nadgradnje tako izjemne na terenu ali ne.

R5 Mk II smo preizkusili v ohišju Ikelite v Port Hardyju v Britanski Kolumbiji med delavnico podvodne fotografije. Tudi v podpovprečnih pogojih potapljanja je zagotovil nekaj spektakularnih rezultatov. Bluewater Photo, Bluewater Travel in UB Diving so podprli ta pregled.

Golokraka s kapuco, fotografirana s Canon EOS R5 Mk II v ohišju Ikelite s Canonovim objektivom ribje oko 8-15 mm (f/22, 1/160, ISO 200))

Specifikacije Canon R5 Mark II

Novo tipalo CMOS polnega formata z osvetlitvijo od zadaj s 45 milijoni slikovnih pik

RF nastavek za objektiv

Procesor DIGIC X s koprocesorjem DIGIC Accelerator

Rafalno fotografiranje RAW s 30 sličicami na sekundo v načinu elektronskega zaklopa

Hitrost mehanske bliskavice 1/250, hitrost elektronske bliskavice 1/160

Način pred neprekinjenim fotografiranjem

Novo inteligentno samodejno ostrenje z dvojnimi slikovnimi pikami in načini samodejnega ostrenja: prioriteta dejanja, izboljšano samodejno ostrenje Canon Eye Control

Izboljšana stabilizacija slike v telesu

Snemanje videa 8K/60p in 4K/120p

Možnost snemanja RAW in C-Log2

Dvojne reže za kartice: CFexpress Type B in UHS-II

Elektronsko iskalo OLED s 5.76 milijoni pik

Baterija LP-E6P z izboljšano izhodno močjo

Dimenzije: 138.5 101.2 x x 93.5mm

Teža: 746g

Priporočena maloprodajna cena: 4,299 USD (3,300 GBP)

Klasičen prizor hladnovodnega grebena, fotografiran s Canonom R5 Mark II. Samodejno ostrenje je bilo izjemno – tudi pri šibki svetlobi (f/11, 1/50, ISO 400))

EOS R5 Mk II proti EOS R5

Na prvi pogled sta si Canonova fotoaparata razmeroma podobna, saj imata podobne dimenzije in krmiljenje ter tipalo 45 MP. Vendar so ohišja dovolj različna, da vsaka kamera zahteva unikat podvodno ohišje.

Če primerjamo obe kameri, ugotovimo, da njegove najbolj impresivne nadgradnje vključujejo nov sistem samodejnega ostrenja, samodejno ostrenje z nadzorom gibanja oči, nov zloženi senzor z zaporednim fotografiranjem in hitrejšimi hitrostmi odčitavanja, hitrejše število sličic video posnetkov 8K in snemanje C-Log2.

Medtem ko se originalni R5 ponaša z odličnim samodejnim ostrenjem, je Mk II morda najboljša možnost, če želite fotografirati z najboljšim sistemom na svetu. Če ste bolj navdušeni nad snemanjem videa in še ne uporabljate Canon EOS R5, razmislite o neverjetnih specifikacijah Mk II.

Morali bomo počakati, da ugotovimo, ali bodo nova podvodna ohišja za Mk II združljiva z oprijemom hladilne baterije, tako da bo do takrat R5 C za nekatere ostal bolj privlačen.

Ena največjih prednosti R5 Mk II v primerjavi z R5 je ta, da je manj verjetno, da bodo delci v vodi motili vaše neprekinjeno servo sledenje samodejnega ostrenja.

Ključne funkcije

Z robustnim naborom novih funkcij, ki izgledajo dobro na papirju, bomo razčlenili bistvene lastnosti Canon EOS R5 Mk II, vključno s tem, kaj so, kaj naj bi dosegli in ali gre za funkcionalne izboljšave v naših terenskih preizkusih podvodne fotografije.

Canon EOS R5 Mk II

Izboljšane hitrosti branja

Najnovejši trend v podvodni fotografiji je doseganje hitrejših hitrosti branja, ki so ga sprožile inovacije, kot je Sonyjev globalni zaklop s Sony a9 III.

Čeprav R5 Mk II nima globalnega zaklopa, to kompenzira s hitrim prenosom podatkov od senzorja do procesorja, zahvaljujoč soprocesorju DIGIC Accelerator. Pomemben sestavni del te hitrosti je njegov novi "naloženi" senzor s 45 milijoni slikovnih pik.

Ta napredni senzor občutno zmanjša učinek rolling shutter, kar ima za posledico ostrejše slike hitro premikajočih se subjektov pri uporabi elektronskega sprožilca in zmanjša popačenje videoposnetkov. V naših podvodnih testih je bil celo ročni video izjemno stabilen.

Druga prednost zloženega senzorja je impresivna zmožnost rafalnega fotografiranja fotoaparata – do 30 sličic na sekundo v RAW. Za kamero s 45 milijoni slikovnih pik je to izjemno.

Medtem ko podvodni fotografi, ki uporabljajo stroboskope, morda ne potrebujejo vedno tako visokih hitrosti, lahko Mk II sinhronizira s stroboskopi tudi v načinu elektronskega zaklopa (s hitrostjo sinhronizacije, omejeno na 1/160 s). Z uporabo stroboskopov s hitrim recikliranjem, kot sta Sea & Sea YS-D3 Duo ali Marelux Apollo III, je zajemanje hitrih motivov v temni vodi bolj dosegljivo, tudi pri nižji moči stroboskopov.

Vendar, tako kot pri drugih kamerah z zloženimi senzorji, kot sta Nikon Z8 ali Z6 III, lahko pride do rahlega kompromisa v dinamičnem razponu za dodano hitrost.

Petapixelovi začetni testi kažejo, da R5 Mk II kaže nekoliko več šuma v primerjavi z originalnim R5, čeprav je bila med našimi podvodnimi snemanji razlika komaj opazna. Večine fotografov to ne bo skrbelo, čeprav bodo tisti, ki pogosto fotografirajo prizore z visoko dinamičnim razponom (kot so širokokotni posnetki s sončnimi žarki), morda raje izbrali originalni R5.

Kljub temu se Mk II drži med drugimi vrhunskimi modeli, kot so Nikon Z8, Sony a9 III in Nikon Z6 III, tudi za sončne krogle.

Čeprav je senzor Canon R5 Mk II zložen, še vedno ustvarja odlično profesionalno kakovost slike. Ta slika prikazuje dinamični razpon, ki ga omogoča senzor (f/22, 1/250, ISO 200)

Najboljši sistem samodejnega ostrenja na svetu

EOS R5 Mk II je nedvomno predstavil najboljši sistem samodejnega ostrenja na trgu. Medtem ko je Canonovo samodejno ostrenje Dual Pixel že visoko ocenjeno – pogosto v primerjavi s Sonyjevim sledenjem samodejnega ostrenja z zaznavanjem predmeta – ta nova različica prinaša še več inovacij.

Najpomembnejša izboljšava za podvodne fotografe je zmožnost Mk II, da ignorira predmete, ki gredo pred sledilnim subjektom. To je neverjetno koristno pri fotografiranju več rib ali premikajočih se predmetov.

Med našimi potopi v motne vode pacifiškega severozahoda, kjer je bilo delcev v izobilju, je fotoaparat dosledno ostal zaklenjen na želenem motivu brez težav. Poleg tega, ko smo fotoaparat postavili v servo samodejnega ostrenja s širokim območjem samodejnega ostrenja, ni imel težav pri prepoznavanju in sledenju rib in morskih levov.

Canonovo samodejno ostrenje za nadzor oči, ki se je prvič pojavilo v R3, je prisotno tudi v R5 Mk II. Ta funkcija vam omogoča, da premaknete točko ostrenja preprosto tako, da pogledate predmet. Na žalost ta tehnologija ne deluje dovolj dobro pri uporabi potapljaške maske ali povečanega iskala, da bi bila uporabna za podvodne fotografe.

R5 Mk II ni imel težav z ostrenjem s temi hitrimi zvezdnimi morskimi levi (f/13, 1/250, ISO 320)

Izboljšave videa 8K in zmožnost snemanja

Canon je z izdajo originalnega R8 uvedel snemanje videa 5K v brezzrcalni kameri. Zdaj je to tehnologijo nadgradil tako, da ponuja 8K video s hitrostjo do 60 sličic na sekundo na Mk II, s čimer se izenačuje z modeli, kot sta Nikon Z8 in Z9.

Mk II ponuja tudi izboljšano stabilizacijo slike v ohišju, zaradi česar je podvodni video iz roke veliko bolj tekoč, kot je razvidno iz videoposnetkov, posnetih med našim testiranjem.

Snemanje videa v ločljivosti 8K zagotavlja dodatno prilagodljivost, zlasti za tiste, ki snemajo makro, ki lahko obrežejo na 4K za tesnejše kadriranje ali dodaten b-roll. Mk II lahko tudi snema s hitrostjo do 120 sličic na sekundo v 4K, kar je popolno za počasne posnetke in dodatno stabilizacijo.

Poleg tega podpira snemanje videa RAW in nov profil C-Log2. Profili dnevnika zajamejo več podrobnosti v svetlih in senčnih delih ter ponujajo večji dinamični razpon in prilagodljivost pri urejanju. Medtem ko je videoposnetek RAW običajno rezerviran za snemanje vrhunske produkcije, bo profil C-Log2 dragoceno orodje za številne videografe.

Zaskrbljenost zaradi pregrevanja

Izraženi so bili pomisleki glede nagnjenosti izvirnega Canona R5 k pregrevanju pri snemanju pri visoki ločljivosti in hitrosti sličic. V naših začetnih testih je lahko R5 zdržal le približno 20 minut pri snemanju videa 8K ali 4K/120p. Posodobitev vdelane programske opreme je to pozneje izboljšala in Canon R5C je bil zasnovan z izboljšanim hlajenjem, da odpravi te težave.

Mk II ima izbirni ročaj za hlajenje, čeprav ni jasno, ali ga bodo podvodna ohišja podpirala. Medtem ko med tem pregledom nismo izvedli popolnega preizkusa pregrevanja, se Mk II med snemanjem videa 4K/60p pri nobenem od naših potopov ni pregreval.

Podvodna ohišja

Kot je bilo pričakovano ob izdaji tako priljubljene kamere, vrhunski proizvajalci ponujajo podvodna ohišja. Nauticamova enota iz anodiziranega aluminija, kot tudi Marelux in Ikelite R5 Mk II polikarbonatno ohišje, so na voljo pri Bluewater Photo, več ohišij pa zagotovo pride kmalu.

Podvodno ohišje Ikelite Canon R5 Mk II

Podvodne leče

Teme podvodne fotografije so tako raznolike kot fotografi, ki jih posnamejo, zato je treba izbrati objektive. Ne glede na to, ali ste navdušeni nad makro in supermakro fotografijo, raje zajemate večje živali in pokrajine ali želite svojim slikam dati bolj umetniški pridih, boste našli popoln objektiv za kombinacijo z vašim EOS R5 Mk II.

Makro

Zajemanje slik majhnih – ali celo mikroskopskih – bitij pod vodo zahteva makro objektiv. Canonovi navdušenci, ki se odpravljajo na enega od top destinacije za makro fotografijo bodo želeli z R5 Mk II priložiti enega od Canonovih združljivih makro objektivov:

Canon RF 100 mm f/2.8L Macro IS USM: najboljši za fotografiranje sramežljivih bitji, saj omogoča daljšo delovno razdaljo. Za fotografiranje supermakro slik lahko dodate tudi makro dioptrijo. Povečava je večja pri RF v primerjavi z EF, kar vam omogoča zajemanje fotografij v impresivnem razmerju 1.4:1. Upoštevajte, da obroč za nadzor sferične aberacije Canon RF 100 mm ni priporočljiv za podvodno fotografijo.

Canon EF 100 mm f/2.8L Macro IS (z adapterjem EF-EOS R): Še ena odlična možnost za zajemanje majhnih, sramežljivih motivov z večjo delovno razdaljo. V kombinaciji z makro dioptrijo je tudi bistveno orodje za supermakro fotografijo.

Makro objektiv Canon RF 85 mm f/2.8: čeprav se to morda zdi dobra izbira po ugodni ceni, je njegovo samodejno ostrenje praktično neuporabno pod vodo zaradi presenetljivo počasnega ostrenja.

Preobleka Seastar, posneta s Canon R5 Mk II z makro objektivom EOS 100 mm

Priporočena mokra dioptrija

Nauticam Super Macro Converter: ena najostrejših in najmočnejših dioptrij na trgu vam bo pomagala pri zajemanju ostrih makro in supermakro fotografij. Za supermakro ga uporabite z makro objektivom Canon 100 mm f/2.8.

Kraken +13 dioptrije in Weefine +13 dioptrije: Odlični možnosti s spektakularno povečavo, ti dve dioptriji nudita enako kakovost kot Nauticam po dostopnejši ceni.

Dioptrija Bluewater +7: priporočljiva za začetnike, Bluewater +7 ima morda manjšo povečavo, vendar je primerna za uporabo z lečami srednjega razreda in zagotavlja dodatno povečavo 100 mm makro objektivu Canon. Preberite naš celoten vodnik za podvodne makro leče za mokro fotografiranje.

Širokokotne leče ribje oko

Zajemite izjemno široka vidna polja s širokokotnim objektivom ribje oko, popolnim za fotografiranje najbolj spektakularnih koralnih grebenov na svetu. Slike, posnete z objektivom ribje oko, so pogosto povezane z popačenjem okoli vogalov fotografij; vendar se to popačenje pod vodo naravno zmanjša zaradi loma svetlobe.

Canon EF 8-15 mm f/4L krožno ribje oko (z adapterjem EF-EOS R): najboljša možnost za objektiv ribje oko polnega formata z izbirnimi vinjetami. Pričakujte kul, umetniške vinjete pri 8 mm in slike brez vinjet pri povečavi na 15 mm.

Te agregirane anemone so bile fotografirane s Canon EOS R5 Mk II in Canon 8-15 mm objektivom ribje oko

Pravokotne širokokotne leče

Izberite pravokotni širokokotni objektiv za zajemanje očarljive topografije ali velikih živali brez popačenja, ki ga ustvari ribje oko. Pravokotni širokokotni objektivi so popolni za potapljanje z morskimi psi, plavanje s kiti ali zajemanje predmetov na daljavo.

Canon RF 14-35 mm f/4 L IS USM: To je naš najboljši izbor za združevanje širokokotnega objektiva z EOS R5, zahvaljujoč neverjetni kotni ostrini. Proizvaja vinjete pri 14 mm, zato ga uporabite kot 16-35 mm.

Objektiv Canon EF 16-35 f/2.8 III Ultra-Wide Zoom (z adapterjem EF-EOS R): Če nimate proračuna, je to odlična izbira.

Širokokotni objektiv Canon EF 16–35 mm f/2.8L II (z adapterjem EF-EOS R): ta objektiv, ki je že leta najbolj prodajan za Canonove polne okvirje, ponuja kotno ostrino, hitrost in razumno ceno.

Ultraširokokotni objektiv Canon EF 11–24 mm f/4L (z adapterjem EF-EOS R): najširši objektiv na trgu, hkrati pa je večji in dražji, zagotavlja perspektivo za snemanje ogromnih razbitin in obsežnih grebenov.

Je Canon R5 Mk II pravi za vas?

Če bi vaši fotografiji koristil vrhunski sistem za sledenje s samodejnim ostrenjem, je Canon R5 Mk II najboljši na trgu, saj vam omogoča fotografiranje motiva, ne da bi pri tem ignorirali kakršne koli motnje v pogledu.

Rdeči irski lord, fotografiran s Canon EOS R5 Mk II v ohišju Ikelite (f/11, 1/50, ISO 400))

Videografi, ki iščejo spektakularno ločljivost z videoposnetki 8k in 60 sličicami na sekundo, bodo našli EOS R5 Mk II popolno prileganje (ob predpostavki, da zdrži teste pregrevanja).

Bistvo? Če iščete najboljši fotoaparat Canon, ki ga lahko kupite za podvodno fotografijo, je to to. Poiščite prvotni pregled v vodniku za podvodno fotografijo.

