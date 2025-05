Podvodni pregled Nikona Z6III

Ta fotoaparat je vsestranski hibrid za podvodne fotografe in snemalce – in vrnitev k starim standardom za Nikon, poroča NIRUMPAM NIGAM, glavni urednik Podvodna fotografija Guide and president of Bluewater Photo, who took all the photos here

Nikonov fotoaparat polnega formata brez zrcala Z6III združuje napredno tehnologijo z dostopnimi funkcijami in ponuja zmogljivo, a uporabniku prijazno izkušnjo. Še posebej je primeren za uporabnike Nikonovih DSLR-jev, ki razmišljajo o prehodu na brezzrcalni fotoaparat, saj prinaša posodobitve pri samodejnem ostrenju, stabilizaciji slike in snemanju videoposnetkov – vse ključne izboljšave, podedovane od ... Nikonov Z9 in Z8 seriji.

Z6III se ponaša s tem, kar naj bi bil "prvi delno zložen CMOS senzor na svetu", zasnovan za povečanje hitrosti obdelave in zmanjšanje učinkov premikajočega se zaklopa.

Vendar pa nedavni testi senzorjev kažejo na rahlo zmanjšanje dinamičnega razpona pri nižjih vrednostih ISO v primerjavi z Z6II, kar bi lahko zaskrbelo nekatere fotografe. Podvodni fotografi, zlasti tisti, ki snemajo širokokotne prizore z visokim kontrastom (kot so »sončne krogle«), bi to lahko v skrajnih primerih opazili.

Med potapljanjem smo izvedli temeljito testiranje fotoaparata Z6III v podvodnem ohišju Ikelite Z6III. priljubljena lokalna potapljaška mesta na Južnem California, pushing the limits of dynamic range to demonstrate the camera’s performance in the area in which it has been most critiqued. Thank you to Dave at Diving Catalina for supporting this review – check out his new truck at the Avalon Dive Park!

Prizor z algami in gozdom z visokim dinamičnim razponom, posnet z Nikonom Z6III v ohišju Ikelite in objektivom Canon 8-15 mm ribje oko (f/16, 1/160, ISO 100))

Ključne specifikacije Nikona Z6 III

24.5-milijonski delno zložen CMOS senzor polnega formata

Petosna stabilizacija slike v ohišju (do osem stopenj zakasnitve)

Procesor EXPEED 7 za hitrejše delovanje

Nastavek za objektiv Z (združljiv z objektivi z nastavkom F in adapterjem FTZ)

14 sličic na sekundo v zaporednih posnetkih z mehanskim zaklopom in 20 sličic na sekundo z elektronskim zaklopom

Snemanje videoposnetkov z nadvzorčenjem 6K/30p, 5.4K/60p in 4K/60p

Snemanje v formatih N-Log, N-RAW in ProResRAW

Priključek HDMI 2.1 polne velikosti

Hitrost sinhronizacije 1/200 sekunde

Izboljšano samodejno ostrenje z zaznavanjem in sledenjem motiva

Občutljivost samodejnega ostrenja pri slabi svetlobi do -10 EV

10.46 stopenj dinamičnega razpona pri ISO 100

Dvojna reža za kartice: CFexpress tipa B in UHS-II

Dimenzije: 14 x 10 x 7.5cm

Teža: 670g

Podrobnejši pogled na novi senzor

With a similar resolution to its predecessors, the Z6III features Nikon’s first “partially stacked” sensor with 3.5 times faster read-out speeds than the Z6II. Rolling shutter is nearly eliminated, an advantage for shooting fast-moving subjects in action, wildlife and podvodna fotografija.

Pričakujte ostrejše slike delfinov, morskih psov ali jadrnic, saj njihova hitrost običajno ovira delovanje fotoaparata.

Naš test dinamičnega razpona je pokazal rahlo zmanjšanje dinamičnega razpona, vendar večina podvodnih fotografov tega ne bi opazila. Ta fotografija bi morala imeti nižjo osvetlitev, vendar smo uspeli iztisniti spodobno raven podrobnosti (f/13, 1/30th, ISO 100)

Ena slabost je Z6III zmanjšan dinamični razpon pri nižjih vrednostih ISO. V večini svetlobnih razmer fotografi tega verjetno ne bi opazili. Vendar pa številna podvodna okolja zahtevajo čim večji dinamični razpon.

Naše testiranje je pokazalo, da je na pravilno osvetljeni fotografiji težko opaziti izgubo dinamičnega razpona; vendar pa na preveč osvetljeni fotografiji (nad), je bilo okrevanje nekoliko težje kot pri Nikonu Z6 ali Z6II. Po našem mnenju to spodbuja pravilne fotografske tehnike in ne pomeni slabosti fotoaparata.

Nikon Z6 III je v tem prizoru ujel tako svetlobne žarke kot podrobnosti v sencah pod gosto krošnjo alg. Posneto z ohišjem Ikelite Z6III (f / 13, 1/30 sekunde, ISO 100)

Izboljšano samodejno ostrenje

Ena najpomembnejših izboljšav fotoaparata Z6III je samodejno ostrenje. Čeprav sta imela Z6 in Z6II solidne sisteme samodejnega ostrenja, sta pogosto zaostajala za konkurenco, kot sta Sony in Canon. Ker ima Z6III enak sistem samodejnega ostrenja kot Nikonova vodilna fotoaparata Z8 in Z9, sta sledenje in zaznavanje motiva veliko hitrejša in natančnejša.

During underwater testing, focusing on small or fast-moving subjects such as a pyrosome floating in the odprta voda (spodaj) was quick and reliable, making it a game-changer for underwater macro and action fotografija.

Ne morem dovolj poudariti, kako velik napredek je sistem samodejnega ostrenja v primerjavi s tistim pri Nikonu Z6 II. Celo škatla za samodejno ostrenje je manjša in natančnejša kot pri Z6 II.

Nikonov Z6III bo ustvaril slike višje kakovosti pri fotografiranju v težkih pogojih, kot so potapljanje v črni vodiZaradi te ravni natančnosti se Nikon spet kosa z drugimi. Sonyjev a7 IV in Canonov R6 Mark II v cenovnem razredu 2,500 dolarjev (1,911 funtov).

Samodejno ostrenje fotoaparata Nikon Z6 III je hitro in natančno – kar je velika izboljšava v primerjavi z originalnima fotoaparatoma Nikon Z6 in Nikon Z 6II. Makro objektiv Nikon 105 mm Z, uporabljen na tej fotografiji, je počasnejši od različice z bajonetom F, vendar je bilo samodejno ostrenje pri fotoaparatu Z6III več kot sprejemljivo (f/16, 1/160 sekunde, ISO 100)

Vgrajena stabilizacija slike (IBIS)

Petosni IBIS na fotoaparatu Z6III, ki ponuja do osem stopenj korekcije, je še ena pomembna prednost. Fotografom omogoča fotografiranje z daljšimi časi zaklopa brez zamegljenosti zaradi tresenja fotoaparata.

To je še posebej uporabno za podvodne fotografe, ki snemajo pri šibki svetlobi, kjer so potrebni višji ISO-ji, ali v pogojih, kjer lahko počasnejši časi zaklopa pomagajo zajeti več svetlobe iz okolice za dramatične širokokotne posnetke.

Med našimi testi v gozdovih alg Catalina Island, smo lahko posneli ostre in nezamegljene slike pri 1/30 sekunde – kar priča o zmogljivosti IBIS fotoaparata Z6III. Za podvodne snemalce ta stabilizacija omogoča veliko bolj gladko snemanje iz roke in zagotavlja visokokakovostne kinematografske posnetke.

Pod krošnjami alg ni veliko svetlobe iz okolice. Izboljšana stabilizacija slike v ohišju fotoaparata Z6III mi je omogočila, da sem zmanjšal čas zaklopa na 1/30 sekunde brez zamegljenosti zaradi tresenja fotoaparata (f/13, 1/30, ISO 100).)

Pogled na zadnjo stran kamere

Vodilne video funkcije v kategoriji

Nikonov Z6III blesti tudi na področju videa. Podpira snemanje videoposnetkov v ločljivosti 6K/30p in 4K/60p z možnostmi za formate N-Log, N_RAW in ProRes RAW. Ta prilagodljivost je idealna za vrhunsko video produkcijo, možnost snemanja v ločljivosti 4K/60p brez obrezovanja pa ga uvršča med konkurenčne fotoaparate srednjega razreda s polnim formatom.

Čeprav se je Nikon v preteklosti težko znašel pri ročni nastavitvi beline v globljih podvodnih pogojih, smo med potopom dosegli solidne rezultate do globine 18 m. Čeprav se barve še vedno ne ujemajo povsem z barvami fotoaparatov Sony ali Canon, se je Nikon na tem področju znatno izboljšal.

Nedvomno se Nikon po prevzemu podjetja RED v bližnji prihodnosti namerava osredotočiti na inovacije v video industriji.

Podvodna ohišja

Zaradi priljubljenosti Nikonovih fotoaparatov serije Z je več vodilnih blagovnih znamk že izdalo ohišja za Z6III, vključno z ohišjem iz eloksiranega aluminija. Podvodno ohišje Nauticam Nikon Z6III in polikarbonat Podvodno ohišje Ikelite Nikon Z6III.

Ohišje Ikelite, ki smo ga uporabili za naše teste, je še posebej omembe vredno zaradi uporabniku prijaznih krmilnih elementov, posodobljene zasnove številčnic za lažje upravljanje z rokavicami ter vgrajenega priključka za polnjenje in prenos podatkov. Pričakujemo tudi prihodnje izdaje drugih večjih proizvajalcev, kot so Marelux, Isotta in Aquatica.

Podvodno ohišje Ikelite Nikon Z6III na polju na otoku Catalina

Priporočeni podvodni objektivi

Vsestranskost fotoaparata Z6III se razteza tudi na združljivost z objektivi z bajonetom Z in F (prek Nikonov adapter FTZ) se izjemno dobro obnese pod vodo. Tukaj je nekaj najboljših izbir:

Makro objektivi:

Nikon Z 105 mm f/2.8 makro: One of the sharpest macro lenses available, although slightly slower than the F-mount version. Its enhanced autofocus makes it my top pick for macro fotografija.

Nikon F 105 mm f/2.8 makro (z adapterjem FTZ): F 105 mm je hitrejši od bajoneta Z, vendar ne tako oster, zato je zaradi večje delovne razdalje idealen za prikrito fotografiranje sramežljivih makro subjektov.

Nikon F 60mm f/2.8 macro (with FTZ adapter): Closer focus makes it my favourite choice for blackwater fotografija. You can also get a 154° field of view when paired with the Širokokotni konverterski objektiv Kraken KRL-09s.

Teksture ust vetrnice, posnete z makro objektivom Nikon Z 105 mm in fotoaparatom Nikon Z6III (f/16, 1/160, ISO 100))

Širokokotni objektivi:

Objektiv ribje oko Nikon F 8-15 mm (z adapterjem FTZ): Moj najljubši objektiv ribje oko, ki ponuja vrsto zornih kotov za bližnje posnetke grebenov in širokokotne prizore. Popoln za zajemanje barvitih podrobnosti grebenskih motivov.

Nikon Z 14-30 mm pravokotni širokokotni objektivIdealno za motive na večji razdalji, kot so delfini in morski psi, saj ustvarja ostre robove. Pri uporabi z objektivom se spremeni v objektiv ribjega očesa. Nauticam FCP-1.

Širokokotni prizor, posnet z objektivom ribje oko Nikon 8-15 mm in adapterjem FTZ na fotoaparatu Nikon Z6III (f/14, 1/100, ISO 100))

Zaključek: Nikonova vrnitev v formo

Nikon Z6III pomeni pomemben korak naprej na poti Nikonovega razvoja brezzrcalnih fotoaparatov, saj ponuja odlično ravnovesje med funkcijami za fotografiranje in snemanje videoposnetkov. Zaradi izboljšanega samodejnega ostrenja, vgrajene stabilizacije slike in zmogljivosti snemanja videoposnetkov je močan tekmec s Sonyjevimi in Canonovimi modeli v istem cenovnem razredu.

Podvodnim fotografom in snemalcem ponuja orodja, potrebna za zajemanje visokokakovostnih, profesionalnih slik in posnetkov, tudi v zahtevnih pogojih.

While the reduction in dynamic range has raised some concerns na spletu, our tests show that it’s not a deal-breaker for most underwater scenarios. As long as you expose your images properly, the Z6 delivers impressive results, making it one of the best mid-range full-frame cameras on the market today.

GOrganski mehki koralni greben, posnet z Nikonom Z6III (f/14, 1/100, ISO 100))

Recenzent Podvodni pregled Nikona Z6III 12 Underwater photographer and fisheries scientist Nirupam Nigam grew up in Los Angeles and pursued podvodna fotografija in the local Channel Islands. He received degrees in aquatic & fisheries science and general biology and a minor in Arctic Studies at the University of Washington. After working as a fisheries observer on Bering Sea and North Pacific boats, he became editor-in-chief of the Vodnik za podvodno fotografijo in predsednik prodajalca podvodnih fotografij in videoposnetkov Fotografija Bluewater. See his fotografija at www.photosfromthesea.com

