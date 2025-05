SeaLife SportDiver S lahko sprejme telefone do 30 metrov

at 11: 18 am

SeaLife SportDiver S je novo podvodno ohišje, zasnovano za zaščito pametnih telefonov do standardne rekreativne potapljaške meje 30 m. Temelji na prejšnjem modelu SportDiver in naj bi bilo združljivo z vsemi telefoni iPhone (vključno z velikostmi Max) in večino telefonov Android.

Novost podjetja SeaLife sta tudi dve novi potapljaški luči (spodaj).

Ohišje SportDiver S, izdelano iz polikarbonata, nerjavečega jekla, trdo eloksiranega aluminija in optičnega stekla, tehta 641 g in ponuja skoraj nevtralno plovnost, ko je potopljeno, odvisno od telefona v notranjosti.

SportDiver S ima vzmet in gumijaste jezičke za varno pritrditev pametnih telefonov različnih velikosti in dodatno zaščito pred udarci. Ohišje se samodejno poveže s telefonom prek brezžične tehnologije Bluetooth Low Energy (LE) 5.

Upravljanje bi moralo biti enostavno tudi z rokavicami, pravi proizvajalec

Velika ročica sprožilca in zadnji kontrolni gumbi so bili zasnovani tako, da omogočajo enostavno upravljanje tudi pri nošenju potapljaških rokavic, pravi Scubapro, ki distribuira izdelke SeaLife v Združenem kraljestvu in Evropi. To omogoča nadzor nad nastavitvami fotoaparata, kot so fotografija/video, zoom, nastavitev osvetlitve, samodejno/ročno ostrenje, ravnovesje beline, izbira objektiva in način RAW/JPEG.

Notranjost naj bi zaščitila občutljive komponente in elektroniko pred poškodbami, če bi v notranjost vstopile kapljice vode, ko se vrata po potapljanju odprejo. Za preprečevanje rosenja se lahko uporabi kapsula SL911 Moisture Muncher.

Vgrajeni so senzorji za vodo in alarmi

Ohišje ima dva alarma za puščanje, ki kažeta notranjo vlago in spremljata notranji vakuumski tlak. Preizkus tlaka pred potopom prikazuje opozorilo na zaslonu, če je vodoodporno tesnjenje ogroženo.

Med potopom je mogoče po potrebi dodati ali odstraniti filter za korekcijo barv, na voljo pa so tudi dodatni objektivi in ​​bajonet za objektiv 52 mm/67 mm. Ohišje SportDiver S je opremljeno z aplikacijo za kamero SeaLife SportDiver za iOS in Android.

Postavitev je mogoče razširiti z uporabo podvodnega Sea Dragona fotografija-video luči in širokokotni/makro objektivi. SportDiver S ima nosilec za pritrditev dodatne opreme s tremi standardnimi nastavki za stojalo 1⁄4-20.

Pritrdilna letev

Novo ohišje naj bi ustrezalo večini pametnih telefonov (Tobias Friedrich)

SportDiver S napajata dve bateriji AAA, ki naj bi zagotavljali več kot 50 ur neprekinjene uporabe. Ohišje meri zunanje dimenzije 21.3 x 12.57 x 5.48 cm in notranje 16.5 x 8 x 0.97 cm, vendar je združljivost z modelom telefona mogoče preveriti z uporabo ... vodnik za prileganje na spletni strani SeaLife.

Za primerjavo z obstoječim večjim in težjim modelom SeaLife SportDiver Ultra ima ta model globinsko zmogljivost 130 m, vključuje rdeči filter in sedem dodatnih nosilcev. Cena Sealife SportDiverS je 249 funtov.

Mini luči SeaLife Sea Dragon

Potapljaška svetilka SeaLife Sea Dragon Mini 1600

Novost podjetja SeaLife sta tudi dve potapljaški luči, Sea Dragon Mini v različici Power Kit s 1600 in 1200 lumni.

Kompaktni Sea Dragon Mini 1600 ima globinsko oceno do 100 m in uporablja Luminus SFT-40 LED. Zasnovan je tako, da združuje svetlost z ozkim dolgim ​​​​snopom svetlobe (4.5° pod vodo), zaradi česar je primeren za opazovanje na dolge razdalje in opozarjanje drugih potapljačev na morsko življenje.

Lučka ima ohišje iz eloksiranega aluminija in je zasnovana za upravljanje z eno roko pri preklapljanju med petimi načini – polna moč, polovična moč, četrtinska moč, utripanje 1 sekunde in SOS.

Priložena sta litij-ionska baterija 18650 s kapaciteto 3500 mAh in polnilnik USB. Baterija naj bi zagotavljala 1 uro delovanja pri polni moči. Ima indikator napolnjenosti in varnostni ventil za sproščanje tlaka, ki sprosti nakopičen tlak v primeru poškodbe baterije. Mini 1600 stane 180 funtov.

Komplet Sea Dragon Mini 1200 Power Kit stane 160 funtov. Tudi ta uporablja Luminus SFT-40 LED in ponuja ozek, fokusiran žarek s podvodnim kotom 6°. Baterija je 18650 s kapaciteto 2600 mAh, vendar je z baterijo s kapaciteto 108 mAh mogoče doseči 3500 minut delovanja pri polni moči.

