16 u/w posnetkov od blizu: katerega bi izbrali?

Nič manj kot 25 sodnikov sestavlja komisijo, ki je zmanjševala vnose na letnem tekmovanju Close-up Photographer of the Year (CUPOTY) za divje živali, in zdaj je mogoče razkriti 16 slik, ki se potegujejo za nagrade v podvodni kategoriji.

Med sodniki so profesionalni fotografi, uredniki revij, naravovarstveniki in avtorji. Potrebovali smo približno 20 ur klicev Zoom, da smo se dogovorili, katera od 11,681 fotografij od blizu, makro in mikro fotografij, prijavljenih v 11 kategorij, naj napreduje v ožji izbor tekmovanja leta 2024.

100 najboljših slik ter zmagovalci v kategoriji in skupni zmagovalci bodo izbrani šele januarja. 16 podvodnih slik je prikazanih tukaj po abecednem vrstnem redu fotografa.

Nautilus (Luis Arpa)

Radovedni mladič morske krave (Remuna Beca)

Modri ​​trak (Pietro Cremone)

Kardinal (Laszlo Foldi)

Make Love Not War (Jurij Ivanov)

Vse je v redu (Gabriel Jensen)

Čas počitka (Kyungshin Kim)

Drži se (Ofek Liepaz)

Tekma (Ferenc Lorincz)

Goby Eggs (Saeed Rashid)

Steklenica hobotnice (Saeed Rashid)

Obrok (Domenico Roscigno)

Nudiji s kapuco (Brian Skjerven)

Symbiosis In Sea Sponge (Jenny Slack)

Trebušasti morski konjiček (Daniel Sly)

Teh 10 kategorij poleg podvodnih živali je še živali, pajki, metulji in kačji pastirji, glive, žuželke, intimna pokrajina, portret nevretenčarjev, rastline, studijska umetnost in za mlajše od 18 let mladi. Nekatere od teh kategorij bi lahko vključevale tudi podvodno fotografijo.

Glavna nagrada je 2,500 £ gotovine in pokal, vsak zmagovalec kategorije pa prejme 250 £ (mladi fotograf leta od blizu prejme 700 £ objektiv Sigma in pokal) skupaj z drugimi nagradami.

CUPOTY, ki sta ga leta 2018 v Združenem kraljestvu ustanovila Tracy in Dan Calder, "da bi razkrila skrito čudo sveta", lahko trdi, da je največja konkurenca na svojem področju. Podprt je z glasilom in ves november vodi tematski izziv. Izvedite več o CUPOTY 6 na spletni strani.

