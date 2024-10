Na srečo za nekatere: odpira se 13. fotografski natečaj Ocean Art

13. letna Ocean Art pod vodo fotografija Tekmovanje je zdaj odprto in s skupno nagradno vrednostjo 60,000 USD (približno 46,850 GBP), organizator iz Los Angelesa Podvodna fotografija Vodnik (UPG) pravi, da ostaja eden največjih in najprestižnejših tovrstnih dogodkov na svetu.

Prijave sprejemamo do vključno 30. novembra letos, zmagovalci pa bodo znani v začetku januarja.

Tekmovanje je namenjeno vsem, od amaterskih do profesionalnih fotografov po vsem svetu, z možnostjo prijave v 14 kategorij, da zagotovite, da so vključeni vsi vidiki fotografske discipline in vrste fotoaparatov.

Cutie Guardian, drugo mesto v lanski kategoriji Nodibranchs, Yen-po Huang

Priljubljene kategorije vključujejo širokokotni, makro in vedenje morskega življenja s tremi ustreznimi kategorijami kompaktnih fotoaparatov. Bolj specializirani so črno-belo, portret morskega življenja, hladna/zmerna voda, črna voda, ohranjanje pod vodo in golobranci.

Podvodna moda in pod vodo Digital Umetniške kategorije ponujajo dve dodatni kategoriji, ki udeležencem nudita popolno svobodo pri naknadni obdelavi.

Podvodni Digital Umetnost, drugo mesto Ice-Cream Nudis Francisco Sedano Vera

Sodniki tekmovanja, ki se vračajo, so podvodni fotografi Tony Wu, Marty Snyderman in Mark Strickland, nova pridobitev pa je Ipah Uid Lynn. UPG jo opisuje kot »vzhajajočo zvezdo malezijskega podvodnega fotografa, ki prinaša novo perspektivo naši konkurenci na področju, ki ima lahko koristi od povečane zastopanosti žensk«.

Nagrade za oceansko umetnost zagotavljajo številni potapljaški centri, deske za polete in fotografija-proizvajalci orodja v obliki počitnic in opreme. Zmagovalci v vsaki kategoriji lahko razvrstijo nagrade, ki bi jih radi prejeli, zaradi česar je večja verjetnost, da so uspešni tekmovalci prav primerni.

Izvedite več o vstopu v Oceanska umetnost 2024 tekmovanje na spletni strani UPG.

Tudi na Divernetu: BREZ OPIČANJA Z AI: OCEAN ART NAGRADI 'ČISTO FOTOGRAFIJO', HOBOTNIČKA MAMA DOSTAVLJA NA UMETNIŠKEM NATEČAJU OCEAN, NA OCEAN ART NATEČAJU IZSTOPAJO BORNE ŠČUKE, OCTOPUS SELFIE ZAJEMA OCEAN ART POOL