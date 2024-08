Magija morske krave v dražljivki fotografa divjih živali

Čisto kot kristal ameriškega fotografa Jasona Gulleyja je edina podvodna fotografija med 15 slikami, ki jih je londonski Naravoslovni muzej (NHM) izbral za predogled letošnjega prestižnega tekmovanja Wildlife Photographer of the Year, 60. letnega tekmovanja.

Postalo je običajno, da NHM, ki organizira tekmovanje, objavi izbor zelo pohvaljenih slik pred objavo zmagovalcev WPotY v oktobru.

Na Gulleyjevi sliki za Podvodni kategorije, posneto v Hunter Springsu v reki Crystal River na Floridi, fotograf skozi čisto vodo zre v morsko kravo in teleta, ki plujeta med ogorjem. Pravi, da je bil zaradi izraza na obrazu teleta in mehurčkov, ki se vlečejo iz njegovih plavuti, v kombinaciji z upanjem polno zgodbo iz ozadja, priljubljeno med njegovimi številnimi slikami parov matere in teleta.

Cvetenje alg, ki ga je povzročil kmetijski odtok, je privedlo do zmanjšanja dna rečne runolistne trave, od katere so morske krave odvisne za hrano. Vendar je v tem primeru lokalna skupnost ukrepala, da bi obnovila habitat in izboljšala kakovost vode – kar je pomenilo, da je bilo v zimi 2022/23 zabeleženih več morskih krav kot kadar koli prej.

(Posneto z Nikon Z6 + objektiv 14-30 mm f/4; ohišje Nauticam + vrata za širokokotno pretvorbo WACP-2, 1/50 pri f/4, ISO 1000).

Tri druge fotografije morskega življenja bodo verjetno odmevale pri potapljačih, čeprav so posnete na vrhu. Prepustiti se toku fotografinje iz Združenega kraljestva Tamare Stubbs in se prijavil v Živali v njihovem okolju kategorija prikazuje tjulnje rakovice v morskem ledu v Weddellovem morju.

Prepustiti se toku (© Tamara Stubbs in Atlantic Productions / Fotograf leta divjih živali)

Med devettedensko ekspedicijo Atlantic Productions je Stubbs opazil, da so tjulnji zaspali ob ladji z nosnicami nad gladino, potem ko so se dvignili, da bi zadihali.

Na Antarktiki je približno 4 milijone rakojedih tjulnjev in, čeprav ne veljajo za ogrožene ali ogrožene, so zaščiteni z mednarodnimi sporazumi o ohranjanju, dokler še ne bodo raziskani vplivi podnebnih sprememb in turizma na njihovo populacijo.

(Posneto s Sony α7R II + objektivom Canon 24-70 mm f/2.8 pri 70 mm s polarizacijskim filtrom; 1/320 pri f/7.1, ISO 100)

Tudi v Živali v njihovem okolju kategorija, slika nizozemskega fotografa Thea Bosbooma Moč v številkah prikazuje, kako se školjke vežejo skupaj, da jih ne odnese stran od obale. Bosboom, ki ga privlačijo vrste, ki nimajo cenjenega pomena, je posnel to sliko od zgoraj v Praia da Ursa, Sintra, Portugalska, z uporabo dolge, tanke, makro širokokotne leče "sonde".

Moč v številkah (© Theo Bosboom / Fotograf leta divjih živali)

Školjke igrajo pomembno vlogo pri ustvarjanju dinamičnih ekosistemov za druge morske nevretenčarje, kot so raki, črvi in ​​majhne ribe, saj izboljšujejo kakovost vode s hranjenjem s filtri za pridobivanje planktona ter bakterij in toksinov, s čimer preprečujejo, da bi se kopičili do nevarnih ravni.

(Posneto s Canon EOS R5 + objektivom Laowa 24 mm Periprobe; 0.6 sekunde pri f/32, ISO 200; fokusni niz devetih slik)

Hooked južnoafriškega fotografa Tommyja Trencharda je bil zelo pohvaljen v Oceani: širša slika kategorijo, ki dokumentira prilov morskega psa rekviema »s telesom, upognjenim v zadnjem dejanju upora«.

Večja slika (© Tommy Trenchard / Fotograf leta divjih živali)

Trenchard je potoval na raziskovalno ekspedicijo na ladji Greenpeace Arktični sončni vzhod, namenjen dokumentiranju naključnega ujetja morskih psov z ribiškimi čolni, ki lovijo tune in mečarice v južnem Atlantskem oceanu, in poudarjanje pomanjkanja učinkovite ureditve industrijskega ribolova v mednarodnih vodah, pri čemer je zdaj ogroženih 75 % vseh vrst morskih psov. izumrtje.

(Posneto s Fujifilm X-T2 + objektivom 50–230 mm f/4.5–6.7; 1/550 pri f/5.2, ISO 500)

Vsi zelo pohvaljeni vnosi WPotY najdete na spletni strani NHM, ki vsebuje tudi vse podrobnosti tekmovanja in razstave. Zmagovalci morskega življenja bodo objavljeni dne Divernet v oktobru.

Tudi na Divernetu: Ballesta je bil ponovno imenovan za fotografa divjih živali leta, Tekmovanje v divjih živalih postavlja na igro obraz, Večina življenja v ciljnem območju globokih rudarjev je za znanost nova, Gorčične alge med zelo pohvaljenimi slikami WPOTY