Imeni mojstrov podvodne fotografije

Danes (2024. januarja) so bili objavljeni zmagovalci tekmovanja DPG Masters Underwater Imaging Competition 80,000, ki lahko pričakujejo, da si bodo razdelili nagrade v vrednosti 31 ameriških dolarjev.

Letni natečaj je namenjen fotografijam in kratkim filmom, organizator pa je iz ZDA DivePhotoGuide pravi, da je »na tisoče fotografov in filmskih ustvarjalcev iz več deset držav« objavilo prispevke v kategoriji osmih slik in enem videu.

Prijave je ocenila komisija šestih podvodnih fotografov: Nicolas Remy, Steven Kovacs, Shane Gross, Tanya Houppermans, Imran Ahmad in Andy Sallmon. Petnajst odstotkov vstopnin naj bi bilo doniranih neposredno prizadevanjem za ohranjanje morja

DPG Grand Master 2024 je bila kanadska videografinja Eiko Jones, katere film Potovanje naj bi "briljantno ujel" dramatičen življenjski cikel lososa v kanadskih rekah in osvojil prvo mesto v kategoriji kratkega filma.

Kompilacije sekvenc iz Jonesovega daljšega Srčni utrip reke, je filmski ustvarjalec dejal: »Moj cilj pri produkciji tega kratkega filma je prikazati neverjetno potovanje, ki ga opravijo lososi reke Campbell in Quinsam na otoku Vancouver v zaključku svojega življenjskega cikla.

"To je zmaga nad nasprotniki in ovirami, ki se že tisočletja pojavljajo ob obali Britanske Kolumbije in Združenih držav."

(Posneto z Nikon Z6, ZCAM E2-S6, Sigma AF 8–16 mm f/4.5–5.6, Nikon AF-S 60 mm f/2.8Macro, ohišji Aquatica & Nauticam, Nauticam EMWL, Laowa Macro Probe in Keldan video luči).

Spodaj so zlati in srebrni vnosi v drugih kategorijah (razen zlata samo v portfelju):

Tradicionalno / zlato:

Mobula Dance Vanesse Mignon (Avstralija)

(Vanessa Mignon / UnderwaterCompetition.com)

Mignon je bil v Baji California, Mehika, v upanju, da bo priča njegovemu znamenitemu združevanju žarkov mobule. »V zalivu smo videli nekaj skupin, ki so se selile, vendar vidljivost v plitvih vodah ni bila dobra. Zato smo se odločili, da gremo na morje in iščemo globlje, bolj modre vode.

»Kmalu smo videli, kar smo pričakovali: mobule, ki so skakale iz vode. Skočili smo noter in našli tesno kroglo mobul, ki so krožile in plavale v sozvočju, čudovit, hipnotičen ples.

»Biti priča velikim združevanjem, kot so tista v Baji California v določenih obdobjih leta se vam morda zdi, da se mobula dobro počuti. Na žalost Rdeči seznam IUCN kaže, da se celotna populacija zmanjšuje, in te neverjetne žarke uvršča med ranljive.«

(Posneto s Canon EOS 5D Mark IV ≠ EF 8–15 mm Fisheye, ohišje Nauticam. f/4, 1/500., ISO 500)

Tradicionalno / srebrno:

Temna stran Renate Romeo (Italija)

(© Renata Romeo / UnderwaterCompetition.com)

Posnetek je bil posnet v Marsa Alamu v Egiptu. »Na koncu kontrolnega potopa sem med varnostnim postankom pod čolnom s svojo skupino gledal okoli potapljačev, blizu grebena in peščeno dno,« pravi Romeo. »Videl sem, da nekaj plava v srednji vodi, in sprva nisem prepoznal, kaj je to.

»Približal sem se mu in na moje presenečenje sem videl, da je torpedo panter! Bilo je prvič po 15 letih, da sem videl torpedo plavati tako daleč od peska in ne na dnu. Na splošno ostanejo na dnu in se podnevi prekrijejo s peskom za kamuflažo.

»Hitro sem prilagodil stroboskope in nastavitve fotoaparata, ker se je torpedo premikal hitro in imel sem ravno dovolj prostora, da sem se stisnil pod njega, da sem posnel nekaj slik, preden je hitro zaplaval v globljo vodo. Končno sem videl njegovo 'drugo' plat!«

(Posneto s Canon EOS R7 + EF 8–15 mm Fisheye, ohišje Easydive Leo3wi, dve bliskavici Inon Z-330. f/11, 1/200., ISO 200)

Makro / zlato:

Werefish Andrea Michelutti (Italija)

(© Andrea_Michelutti / UnderwaterCompetition.com)

»Zelo ganljivo je bilo opazovati ta prizor škarpene, ki požira ribo kuščarico,« pravi Michelutti o tej fotografiji, posneti v Anilau, Batangas na Filipinih.

»Ostati osredotočen na udarec ni bilo lahko. Posnetek zajame oster kontrast med lepoto narave in njeno surovo realnostjo. Za koncentriranje svetlobe moje stroboskopske svetlobe je bil uporabljen smrček, pri čemer je ozadje ostalo temno in nemoteče.«

(Posneto s Sony RX100 Mark VII, ohišje Marelux, stroboskop Inon Z-330, optični Snoot Snooty. f/11, 1/500., ISO 100)

Makro / srebrna:

Hudič v ustih Wen Chou Wu (Tajvan)

(© Wen Chou Wu / UnderwaterCompetition.com)

"Verjamem, da je večina potapljačev videla uš, ki jedo jezik, na družbenih omrežjih," pravi Wen, ki je svoj posnetek posnel v severovzhodnem Tajvanu. »Skozi škrge gre v ribja usta, sčasoma nadomesti jezik in postane del ribe.

Nekega dne v avgustu 2024, ko sem delal 5-metrski varnostni postanek, sem opazil blenda, ki se je skrival v luknji, in posnel nekaj fotografij, da si krajšam čas. Med fotografiranjem nisem našel nič "nenormalnega" o blennyju, ko pa sem pogledal fotografije na računalnik kasneje sem opazil, da ima tudi 'malo pošast' v gobcu!

»Mislil sem, da bo ribo mučila uš, ki je jeda jezik, vendar se je zdelo, da živita skupaj povsem harmonično, zaradi česar je to fotografija tako ljubko in vznemirljivo hkrati.”

(Posneto z Olympus OM-D E-M1 Mark III + M.Zuiko 60mm f/2.8 Macro, ohišje AOI, dioptrija AOI +15 za makro, dva bliskavica SUPE D-Pro. f/18, 1/160., ISO 100)

Širokokotni/zlati:

Donatellova shramba Massima Zanninija (Italija)

(© Massimo Zannini / UnderwaterCompetition.com)

Cava Valsora v Apuanskih Alpah v Toskani, eden od znanih italijanskih kamnolomov marmorja Carrara, »zagotavlja ozadje, podobno areni, za čudovitega italijanskega alpskega tritona (Ichthyosaura alpestrisapuana),« pravi Zannini.

"Medtem ko v kamnolomu še vedno proizvajajo dobro znani beli in modro-sivi marmor, se izognejo pridobivanju iz naravnega bazena, kjer se razmnožuje kolonija teh pisanih tritonov – osupljiv primer varovanja ranljive vrste."

(Posneto z Nikon D850 ≠ EF 8–15 mm Fisheye, ohišje Nauticam, dva bliskavica SUPE D-Pro. f/14, 1/200., ISO 125)

Širokokotni/srebrni:

Big Baby Brittany Ilardi (ZDA)

(© Brittany Ilardi / UnderwaterCompetition.com)

"To je res, res velik dojenček!" pravi Ilardi. »Nič drugega kot nasmeh po plavanju s tem izjemno radovednim grbavim teletom v kristalno čistih vodah Francoske Polinezije. Pozimi so polinezijski otoki polni selitvenih kitov, ki pridejo pariti in vzgajati svoje mladiče.

»Na ta dan smo imeli neverjetno srečo, da smo le pet minut po splavu čolna našli mamo in mladiča. Zdrsnili smo v vodo in pozdravila nas je radovedna mlada samica, ki vsekakor ni poznala pomena osebnega prostora. Nenehno je plavala okoli mene, se približevala, da bi me vedno znova pozdravila, dokler se mama ni odločila, da je čas, da gre.”

(Posneto s Canon EOS R5 + 28–70 mm f/3.5–4.5, ohišje Nauticam, Nauticam WACP-C. f/8, 1/400., ISO 800)

Nad-pod / zlato:

Žaba Luc Rooman (Belgija)

(© Luc Rooman / UnderwaterCompetition.com)

»Privlačnost dvoživk ostaja zame zelo močna, čeprav njihovo fotografiranje zahteva veliko mero potrpežljivosti, saj na splošno niso preveč voljni subjekti,« pravi Rooman o tej fotografiji, posneti v Antwerpnu. »Po mnogih urah, preživetih v vodi, pa je končno prišla žaba, ki je ostala pri miru na šmarnici.

"Ta je očitno želel, da ga fotografirajo: vsakič, ko sem se premaknil, da bi fotografiral žabo iz drugega kota, se je obrnil z menoj."

(Posneto z Nikon Z7 II + 16-35 mm f/4, ohišje Isotta, bliskavico Subtronic. f/13, 1/200., ISO 100)

Nad-pod / srebro:

Pink On Yellow avtor Martin Stevens (UK)

(© Martin Stevens / UnderwaterCompetition.com)

»V Združenem kraljestvu meduz slelečastega ožigalca ni pogosto videti, vendar je bilo leto 2024 leto, ko so se poleti in zgodaj jeseni pojavile v ogromnem številu na skrajnem jugozahodu,« pravi Stevens. Vendar pa jih še ni videl, dokler nekega dne ni bil pripravljen fotografirati in snemati v bazenih za plimovanje v Falmouthu v Cornwallu.

»Prispeli smo na plažo in našli na stotine meduz, ki so se umivale in plavale v bazenih zaradi močnega vetra na kopnem. Šla sem domov, se preoblekla v svojega močna obleka, nato pa se potapljal v bazenih ob robu vode, kjer se je zbiralo veliko svetlo rožnatih meduz. Naredili so čudovit kontrast rumenim morskim algam, živahnim barvam proti nevihtno sivemu nebu zgoraj.”

(Posneto s sistemom OM OM-5 + Olympus 7–14 mm Pro, ohišje Isotta, dva bliskavica Sea&Sea YS-D3 II. f/13, 1/200., ISO 400)

Ohranjanje / zlato:

Suffocating Matthew Mak (Kanada)

(© Matthew Mak / UnderwaterCompetition.com)

Mak je zasledoval baitball v zalivu Magdalena Bay v Baji v Mehiki in privabil je fregate, skakače in kalifornijske morske leve. »Med skupino morskih levov je bil ta samec. Okoli vratu se mu je zapletlo nekaj, kar je bilo videti kot ostanki ribiške mreže. Kljub obetom so ga videli uspešno loviti, videti je bil v razumnem stanju in ni bil shujšan.

»Srečali smo ga na dveh različnih baitballih, kjer je navdušeno sodeloval v akciji. Bilo je neverjetno srce parajoče, ko sem videl, kako se je zapletel, a tudi izjemno, kako mu je vseeno uspelo.

»V naših oceanih se zbira zaskrbljujoča količina plastičnih odpadkov in ta slika služi kot oster opomin, kako to vpliva na divje živali in okolje. Kljub temu, kako se živali morda prilagajajo, moramo biti boljši pri zmanjševanju našega vpliva na planet, če želimo harmonično sobivati ​​z njegovimi prebivalci.«

(Posneto s Sony a1, Sigma 14–24 mm f/2.8 DN DG Art, ohišje Ikelite. f/7.1, 1/1250th, ISO 2000)

Ohranjanje / srebro:

Last Splash Of Ink Pasquale Vassallo (Italija)

(© Pasquale Vassallo / UnderwaterCompetition.com)

»Eden od mojih nedavnih fotografskih projektov je bil dokumentiranje vpliva ribiških mrež na moje lokalno morsko okolje,« pravi Vassallo, ki je bil na otoku Ischia, ko se je pojavila ta priložnost. »Na tem posnetku se ujeta sipa na vso moč skuša rešiti iz mreže in pri tem izpusti curek črnila, kot da bi hotela uničiti strašno past, v katero se je zapletla.

»Predvsem poleti se sipe približajo obali, da bi odložile jajčeca, a jih veliko ulovijo in jim tako najmanj odvzamejo možnost drstenja.

»Nekaterim ribičem je dovoljeno loviti na obali in spoštujejo pravila. Drugi se ukvarjajo s prekomernim ribolovom in zdi se, da ne kažejo veliko spoštovanja do okolja.«

(Posneto s Canon EOS R5 + RF 15–35 mm f/2.8, ohišje Seacam, dva bliskavica Seacam 160D. f/22, 1/160, ISO 250)

Črna voda / zlato:

Vzpon Argonavta Andréja Moyo (Francija)

(© André Moyo / UnderwaterCompetition.com)

»Iz nepreglednih globin, kjer svetloba zbledi in vlada tišina, začne argonavt svojo pot proti površju,« pravi Moyo. »Zaprta v svojo nežno lupino, mojstrovina naravne arhitekture, se dviga, nošena s skrivnostnim tokom.

»Kot sanje, ki odplavajo iz brezna, naleti na lebdeči list, malo verjetnega spremljevalca v svojem tavanju. Zdi se, da list, ki se je odtrgal od neznanega drevesa, pleše, voden od muhavosti vode. Skupaj lebdita – mavrična školjka in nežna zibelka narave – združena v tihem plesu. Nautilus, popotnik globin, se ujema z lahkotnostjo lista, kot bi ocean sam ponujal minljiv trenutek poezije.” Vse se je zgodilo v Anilau na Filipinih.

(Posneto z Nikon D850 + AF-S 60mm f/2.8 Macro, Seacam ohišje, Fotocore GTX stroboskop. f/25, 1 s, ISO 100)

Črna voda / srebrna:

Lačna hobotnica Dennisa Corpuza (Filipini)

(© Dennis Corpuz / UnderwaterCompetition.com)

To je bil še en zmagovit strel v Anilau. »Z mojo ekipo smo navajeni biti priča spektakularni vertikalni selitvi globokomorskih bitij med našimi potopi v črno vodo,« pravi Corpuz. »Pri enem določenem potopu sem zagledal majhnega hobotnica plavanje v naključnem in nestalnem vzorcu. Z radovednostjo sem priplaval bližje, da bi raziskal, in opazil, da je majhen rak mrzlično poskušal ubežati lovkam hobotnica.

»Brez oklevanja mi je uspelo ujeti nekaj posnetkov te intenzivne interakcije pred hobotnica umaknil nazaj v globino. Bila je sreča, da smo bili priča tako zanimivemu vedenju živali.”

(Posneto z Nikon D7000 + AF-S 60mm f/2.8Macro, ohišje Sea&Sea, stroboskop Fotocore GTX. f/25, 1/250th, ISO 250)

Kompaktno / zlato:

Notranjost Andrea Michelutti (Italija)

(© Andrea Michelutti / UnderwaterCompetition.com)

"Ta modri trevally (Carangoides ferdau) ugnezdena znotraj a Thysanostoma thysanura meduze prikazujejo svoje simbiotično razmerje, obliko komensalizma,« pravi Michelutti o tem, še enem Anilaovem posnetku.

»Ribam meduze koristijo tako, da dobijo zaščito in zavetje ter jih uporabljajo kot ščit pred plenilci. V zameno ima meduza posredne prednosti, kot je odstranjevanje parazitov ali ostankov zaradi prisotnosti ribe.

(Posneto s Sony RX100 Mark VII, ohišje Marelux, širokokotna dioptrija Inon ZM80, dva bliskavica Inon Z-330. f/10, 1/250., ISO 250)

Kompakten / srebrn:

Ghostpipes Enrica Somogyija (Nemčija)

(© Enrico Somogyi / UnderwaterCompetition.com)

»Med potapljanjem v vodah Dauina [Filipini] sem opazil par harlekinov, ki so se elegantno premikali naprej in nazaj v toku,« pravi Somogyi. »Njuna telesa so se lesketala v nežnih barvah in se odlično ujemala z okolico.

»Očarana sem opazovala, kako sta igrivo plavala drug okoli drugega, kot da bi plesala skrivni ples. Sonce je sijalo skozi vodo in ustvarjalo čarobno igro svetlobe. Postavil sem se tako, da sem ujel potapljača v ozadju in dva duhovna ribica v ospredju.

»Kontrast med bleščečo svetlobo in nežno ribo je bil osupljiv. Ko sem pritisnil na sprožilec, sem vedel, da sem ujel edinstven trenutek – lepoto podvodnega sveta v eni sami sliki.”

(Posneto s Sony RX100 Mark VII, ohišjem Fantasea, Nauticam EMWL s 160° objektivom, dvema bliskavicama Backscatter Mini Flash (MF-2), dvema DIY snootoma, monitorjem Weefine WED-5. f/8, 1/800., ISO 125)

Portfelj / zlato:

Okoli sveta Filippo Borghi (Italija)

Borghijev portfelj je s poudarjanjem različnih območij sveta želel prikazati različna vedenja različnih morskih bitij v njihovem naravnem okolju.

»Od velikih sesalcev do mikroskopskih bitij, ki lebdijo v oceanskih tokovih, teme segajo od globin Sredozemskega morja do površja Južne Avstralije do mrzlih voda Antarktike do toplih voda Indijskega oceana,« pravi:

"Morska spaka ujame torpedo in pokaže svoje impresivne lovske sposobnosti", otok Giannutri, Italija (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

„Živahno obarvane orjaške sipe, ki se zbirajo, da bi se drstile, kažejo svoje izjemne kamuflažne in komunikacijske sposobnosti“, Wyalla, Južna Avstralija (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

"Radovedni morski leopard v interakciji, ki je bila hkrati vznemirljiva in nadrealistična, igrivo pokaže svoje zobe", Antarktični polotok (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

„Mati kit grbavec doji svojega mladega mladiča in se z njim povezuje“, otok Réunion (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

"Morski legvan, ki sedi na skalnati podlagi, se hrani z algami", Galapaško otočje, Ekvador (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

'Prozoren hobotnica ličinka, velika komaj za konico prsta, izteguje in krči svoje drobne lovke ter išče hrano', ožina Lembeh, Indonezija (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

Vse zmagovalne in zelo pohvaljene prispevke z njihovimi predhodnimi zgodbami najdete na Podvodno tekmovanje DivePhotoGuide strani.

