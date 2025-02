Materina ljubezen odloča o podvodnem fotografu leta 2025

at 1: 00 am

Po pregledu 6,750 slik, ki so jih prijavili podvodni fotografi z vsega sveta, so se trije sodniki dogovorili o svoji presoji, in sicer da je zmagovalec tekmovanja za podvodnega fotografa leta 2025 (UPY) Alvaro Herrero.

Odločitev je sprejela komisija izkušenih podvodnih fotografov, Peter Rowlands, Tobias Friedrich in Alex Mustard, zmagovalci pa so bili razglašeni sinoči (19. februarja) na podelitvi nagrad v središču Londona, ki jo je gostil Crown Estate, ki upravlja z morskim dnom okoli Anglije, Walesa in Severne Irske.

Španski fotograf Herrero je s svojo fotografijo dosegel prvo mesto v kategoriji širokega kota na letnem natečaju v Veliki Britaniji Radiant Bond, ki prikazuje poseben odnos med materjo kita grbavca in njenim novorojenim mladičem v Francoski Polineziji.

David Alpert je bil za svojo podobo imenovan za britanskega podvodnega fotografa leta 2025 Radovedni tjulenj, posnet z otoka Lundy.

Drugi poudarki, ki jih je mogoče videti med zmagovalci in drugouvrščenimi, prikazanimi spodaj, so Shunsuke Nakano Pomerijo, ki prikazuje nepozabno soočenje med dvema azijskima ovčarjema, in portret Abdulaziza Al Saleha Hidracija, pogled na kamele, ki pijejo v puščavi, posnet pod vodno črto.

Bryant Turffs je zmagal v kategoriji Compact z Lepota močvirja, GoPro posnetek prazgodovinske morske ribe, medtem ko je bil korejski fotograf Ruruka imenovan za Padi Prihajajoči podvodni fotograf leta 2025 za Podvodna Aurora, potapljač v raznobarvnih vodah Mehičana cenote.

Robert Marc Lehmann iz Nemčije je postal Fundacija Save Our Seas Fotograf leta 2025 za ohranjanje morja za svojega 1 v 200,000,000, vznemirljiva slika indonezijskih ribičev, ki na obalo vlečejo velikega tigrastega morskega psa.

Natečaj UPY je bil prvič izveden leta 1965, ko je bil Phil Smith imenovan za podvodnega fotografa leta. Danes ima 13 kategorij, vključno s tremi za fotografije, posnete v britanskih vodah. Prvi dve fotografiji v vsaki kategoriji sta prikazani spodaj s komentarji sodnikov, vse podrobnosti o rezultatih in pravilih tekmovanja pa najdete na spletno stran UPY.

Zmagovalec za širokokotni fotograf in podvodni fotograf leta 2025

Radiant Bond © Alvaro Herrero aka Mekan (Španija) / UPY 2025

»Vsako leto med južno zimo odpotujem v Francosko Polinezijo, da bi fotografiral te veličastne živali,« je povedal Mekan o svojem zmagovalnem posnetku, posnetem v Mo'orei in prikazanem zgoraj. »Moj najljubši čas dneva je zgodnje jutro, ker je svetloba mehka in nagnjena, kar mi omogoča, da najdem popoln kot, da jasno definiram obliko teh živali v modri barvi.

"Zame je ta fotografija tista, ki prikazuje ljubezen matere do svojega teleta, sporoča tako krhkost kot lepoto naših oceanov in razkriva eno od neverjetnih vrst, s katerimi si delimo naš domači svet."

"Kakšen strel!" je komentiral sodnik Tobias Friedrich. »Med ocenjevanjem tekmovanj UPY običajno vidimo veliko slik kitov grbavcev, vendar smo zaradi te slike takoj prenehali. Resnično kaže odličnost fotografa, ki vidi trenutek in tudi prepozna pravo sliko pozneje med brskanjem po njih na računalnik.

"Svetloba, ki prihaja iz levega zgornjega kota, kot tudi popolno gibanje kita grbavca in teleta, poleg odličnega kadriranja in kompozicije, naredijo to resnično zasluženo skupno zmago."

"Srce segrejoča interakcija med mamo in dojenčkom v popolni časovni postavi obeh veličastnih živali, ki izgledata tako udobno v svojem podvodnem domu," je povedal Alex Mustard. »Fotografija nas vabi k opazovanju, hkrati pa daje kitom svoj prostor, tako v kadru kot pri fotografu. Prešiljajoča svetloba je dramatična, medtem ko je senca, ki jo tele meče na svojo mamo, subtilna.

»Mekan je leta 2022 z najbolj žalostnimi slikami grbavcev osvojil naziv morskega fotografa leta; ta vzpodbudni družinski portret je popoln kontrapunkt.«

Peter Rowlands je dodal: »Splošna zmagovalna podoba nas kot konkurenco, našo skupnost pa kot hobi/šport/poklic, svetu na splošno predstavlja celo leto in včasih se je zelo težko odločiti med njima, toda letos zame ta občutljiva, a močna študija o vezi med materjo in teletom pove vse, kar je dobrega in dobrega v našem svetu.

"Soočamo se z našimi izzivi, res je, vendar naraščajoče populacije kitov po vsem svetu kažejo, kaj je mogoče doseči."

(Posneto z Nikon Z7 II + Nikkor Z 14-24 mm 2.8 s, ohišje Isotta, naravna svetloba. f/8, 1/640., ISO 1100)

Širokokotni drugouvrščeni

Eterična mesečeva pokrajina © Alvaro Herrero alias Mekan (Španija) / UPY 2025

To prikazuje eno fotografovih najljubših jam na polotoku Yucatán v Tulumu v Mehiki. »Uporaba rebreatherjev v jamah nam omogoča, da porabimo veliko več časa za raziskovanje njihovih globin, in izboljša moje fotografije, saj nam daje možnost natančne osvetlitve prizora,« pravi Mekan.

»Ker ne oddajamo mehurčkov, tudi pomagamo zaščititi jamske značilnosti in moti veliko manj delcev, kar je še posebej ugodno pri fotografiranju manj obiskanih točk. Rebreatherji zagotavljajo tudi veliko učinkovitejše čase dekompresije. Za osvetlitev te sobe smo uporabili 60,000 lumnov tople svetlobe iz dveh video luči BigBlue.”

"Cenote ustvarite nekaj najbolj spektakularnih pokrajin v podvodnem svetu, vendar dostop do njih zahteva obsežno usposabljanje, specializirano potapljaško opremo in resnično predanost, še preden posnamete fotografijo,« je komentiral Mustard.

»Dobimo veliko cenote posnetkov, vendar to res izstopa tako po kakovosti te izvrstne sobe kot po fotografski kakovosti osvetlitve in kompozicije.«

(Posneto z Nikon Z7 II + Nikkor Z 14-24 mm 2.8 s, ohišje Isotta, BigBlue COB 30.000 PII. f/5.6, 1/30, ISO 2000)

Makro zmagovalec

Magic Backlit © Paolo Bondaschi (Italija) / UPY 2025

Na koncu potopa v zalivu Secret Bay v Anilau na Filipinih je Bondaschi opazil še dva podvodna fotografa in svojemu vodniku nakazal, naj preveri, kaj snemajo. »Ko sem ugotovil, da je to eden mojih najljubših motivov, dlakava kozica, sem potrpežljivo čakal, da sem na vrsti, in čas izkoristil za načrtovanje in pripravo na posnetek.

»Odločil sem se, da ga bom posnel v profilu, osvetljen od zadaj s smrkavcem. Moj vodnik in moj prijatelj sta odigrala temeljno vlogo pri strokovnem obvladovanju svetlobe smrčka. Po nekaj poskusnih posnetkih, da sem našel pravo nastavitev, sem končno dobil fotografijo, ki sem jo iskal.”

“Popolna izvedba in podoba!” je rekel Friedrich. »Všeč mi je minimalistični pristop k subjektu, ki je majhen in ga ni lahko narediti ostrega posnetka.

"Popoln položaj kozic z dlakami je skoraj predober, da bi bil resničen, vendar so te živali zelo plašljive in ugotovili smo, da je to naravna popolnost, ki jo do maksimuma poudarja tudi zelo selektivna osvetlitev fotografa."

(Posneto s Canon EOS R7 + EF-S60mm f/2.8 Macro USM + mokrim objektivom AOI UCL-90 PRO, ohišjem Marelux MX-R7, Backscatter MF-1 + Backscatter snoot OS-1. f/16, 1/200th, ISO 100)

Makro drugouvrščeni

Bleščeči krof Doto © Bryan H Blauvelt (ZDA) / UPY 2025

Blauvelt je bil na Baliju v Indoneziji in je želel oditi z edinstveno podobo Doto greenamyeri, »ena najbolj osupljivih tem v Tulambnu. Ustvaril sem dramatičen žareč učinek na golokraki s stroboskopom in snootom ter okvir dokončal z osvetlitvijo gostiteljskega hidroida s subtilno modro svetlobo za uravnoteženje kompozicije.

»Hvala mojemu neverjetnemu vodniku Rudolfiju Sikomeju pri Alam Batu za držanje svetilke na mestu za učinek osvetlitve ozadja na tej sliki ter za produktiven in zabaven teden fotografija! "

»Podrobni vzorci te golokrake se ujemajo le z natančnim nadzorom svetlobe in kompozicije na tej sliki,« je dejal Mustard. »Morski polž sedi na občutljivem hidroidu, ki se premika v toku. Gotovo je bila potrebna velika predanost, da smo izdelali tako popoln okvir.”

(Posneto s Sony A1 + FE 90 mm f/2.8 Macro G OSS, ohišje Nauticam NA-A1, Backscatter MF-2 z OS-1 Snoot, Torch z modrim gelom. f/22, 1/200th, ISO 160)

Wrecks Winner

Globoka razbitina © Alex Dawson (Švedska) / UPY 2025

O Zalivska flota št. 31 razbitina v Shaabruhr Umm Qammar v Egiptu leži na grebenu približno 104 m globoko. Ko se je plovilo potopilo, se je zagozdilo med grebensko steno in manjši greben, tako da je pod njim plavalna jama. "Za izdelavo te slike smo naredili 25-minutni spodnji čas in približno dve uri in pol dekompresije," je dejal Dawson.

»Brez dvoma ena mojih najljubših fotografij v celotnem tekmovanju,« je komentiral Mustard, »in tudi, kot zdaj izvem, ena naših najglobljih. Ta slika je polna občutka pustolovščine v fino oblikovani kompoziciji, ki vas pritegne vase s plastjo za plastjo zanimivosti, od koral v ospredju do oblakov rib nad razbitino.

»Razumljiva kakovost, ko veš, da jo je posnel lanski podvodni fotograf leta!«

(Posneto z NikonZ9 + 8-15 ribje oko, ohišje Nauticam Z9, ambientalna svetloba. f/4.5, 1/80, ISO 800)

Wrecks Drugouvrščeni

Deep Sea Birds © Wojciech Dopierala (Poljska) / UPY 2025

"Aqaba je dobro poznana med večino potapljačev in je bila leta visoko na mojem seznamu želja," je dejal Dopierala o tem posnetku razbitine Lockheed L-1011-500 TriStar v Jordaniji. “Končno je Carlos Diesel (agilni potapljač na prostem, ki ga lahko vidite na tej fotografiji) ustvaril popolno priložnost v sodelovanju s potapljaškim centrom Diverse Divers.

»Imeli smo srečo, da smo se ves teden potapljali okoli razbitin Aqabe. Ta fotografija je nastala ob našem drugem obisku te posebne potapljaške točke.

»Ideja je prišla nenadoma na samem koncu našega časa. Ta strel smo poskusili samo enkrat. Na srečo je Carlos opravil odlično delo. Ob pogledu na prizor, preden sem sploh pritisnil na sprožilec, sem že imel občutek, da je to verjetno najboljši posnetek potovanja.”

»Všeč so mi sveže slike potapljanja na dah fotografija prinaša k podvodna fotografija kot celota,« je dejal Mustard. "Ustvarjanje tako popolne kompozicije in trenutka zahteva posebno visoko znanje, ko se tako fotograf kot model potapljata na dah."

(Posneto s Sony A1 + 12-24 f4, ohišje SeaFrogs A1, ambientalna svetloba. f/6.3, 1/125th, ISO 250)

Zmagovalec obnašanja

Face Off © Shunsuke Nakano (Japonska) / UPY 2025

Ta dva samca azijskega ovčarja sta bila fotografirana v Sadu v Niigati na Japonskem. "Edinstvena oblika te vrste je značilna za samce, ki med gnezditveno sezono oblikujejo harem in zahtevajo ozemlja," je dejal Nakano.

»Tale na levi je haremski kralj, ki brani svoje ozemlje več kot 10 let in je ocenjen na več kot 30 let, medtem ko je tisti na desni mlad izzivalec.

»Čeprav sem skrbno načrtoval zajem slik, je bilo sezono 2024 težje napovedati kot običajno, in kljub temu, da sem med sezono gnezdenja tam ostal en teden, sem ta prizor lahko opazoval le enkrat, le 10 sekund.

»In to je bila edina fotografija, ki sem jo lahko posnel. Pogled na njih, kako se borita v svojih bleščečih belih oblekah, je bil tako veličasten, da se ga še vedno živo spominjam.«

"Popolnoma tempirano, da ujamem trenutek tekmeca, ki izzove kralja," je dejal Rowlands. »Boj za hierarhijo je najmočnejša oblika vedenja. Dobro osvetljena brez motečega ozadja je ta slika takoj poskočila in še naprej premagala izzivalce.”

(Posneto z Nikon D850 + AF Nikkor 28-70mm f3.5-4.5d + Nauticam WACP-1, ohišje Nauticam, Inon Z330. f/16, 1/250th, ISO 200)

Vedenje Drugouvrščeni

Trenutek © Eduardo Acevedo (Španija) / UPY 2025

november-december v zalivu Magdalena v Baji California, Mehika so najboljši meseci za poskuse dobrih srečanj z modrim marlinom, pravi Acevedo. "Vendar je zelo težko dobiti močne slike teh rib v divjini, ker napadajo sardele in skuše z zelo veliko hitrostjo."

»Na tej fotografiji gre za trenutek, ko modri marlin plane in se prestrašena šola razbeža,« je dejal Mustard. »Všeč nam je bilo, da je bil fotograf pozoren na to, da je v kompozicijo vključil tako lep odsev, kljub kratkosti fotografske priložnosti.«

(Posneto s Canon 5D MK IV + 15 mm, ohišje Seacam. f/9, 1/500., ISO 400)

Zmagovalec portreta

Hidracija © Abdulaziz Al Saleh (Kuvajt) / UPY 2025

Ta zmagovalna slika je bila posneta v kuvajtski puščavi Al Wafra. "Zamisel o fotografiranju kamel, ki pijejo vodo, sem imel približno leto in pol," je dejal Al Saleh, ki še nikoli ni videl takšnega posnetka.

»Vreme je bilo kritično in potreboval sem več tednov, da sem naredil najboljše možne posnetke. Prvi teden so kamele malo oklevale, da bi pile vodo, medtem ko je bil moj fotoaparat pod vodo, in le nekaj jih je zbralo, da bi pile, česar pa nisem želel. Toda po nekaj dneh so kamele že sprejele mene in mojo opremo.

"Po prvem tednu snemanja kamel sem zaradi težav prešel na elektronske sinhronizacijske vrvice za stroboskope namesto kablov z optičnimi vlakni – in končno so se posnetki združili."

"Tako vesela podoba in portret kamel sta nas zagotovo prijetno presenetila," je dejal Rowlands. »Odličen očesni stik, dobro izbrani kot in površinska popačenja vam omogočajo veliko pogleda, spodnja, otroška, ​​predrzna usta pa dodajo srce segrejoč zaključek kakovostni fotografiji, ki je veliko več kot le privlačen subjekt.«

(Posneto z Nikon Z8 + Nikkor 8-15 mm ribje oko, ohišje Nauticam NA-Z8, dva Inon Z330. f/18, 1/100., ISO 100)

Portret Drugouvrščeni

Silhueta delfina reke Amazonke © Hussain Aga Khan (Švica) / UPY 2025

»Dva tedna sem preživel v Manausu v Braziliji, kjer približno 10 operaterjev hrani rečne delfine, ki privabljajo turiste. S štirimi stanovalci smo obiskali ponton pliskavke in plaža, ki dnevno privabi približno sedem.

"škornji videti zelo nenavadno v primerjavi z drugimi delfini, z neverjetno dolgimi rostrami – z ostanki dlak na njih – drobnimi očmi in debelim telesom. Ideja je bila poskusiti dobiti nepričakovan pogled na presenetljivo žival, za katero večina ljudi še ni slišala. Želel sem tudi pokazati, da živijo pod krošnjami gozda v vodi, obarvani s Coca-Colo.

"Če smo dva tedna vsak dan videli te delfine, je bilo njihovo fotografiranje postopoma lažje, saj smo se seznanili z njihovo obliko, gibanjem in vedenjem ter do neke mere celo s posameznimi značaji."

»Privlačna simetrija je združena z minimalističnimi grafičnimi elementi in omejeno barvno paleto, da ustvari močno kompozicijo, ki jasno sporoča nenavadno anatomijo in življenjski prostor rečnega delfina,« je opazil Mustard. "Vse to in tudi v čudoviti svetlobi."

(Posneto s Canon EOS R5 + EF8-15mm f/4L Fisheye USM, ohišje Nauticam NA-R5, naravna svetloba. f/9, 1/125th, ISO 1250)

Zmagovalec koralnih grebenov

Barvni kalejdoskop © Catherine Holmes (UK) / UPY 2025

Holmesova lokacija je bil Gorgonian Passage na otoku Wayil Batan, Misool v Raja Ampat, Indonezija. »Imel sem srečo, da sem našel popolne razmere s čisto vodo in jatami vab, ki so se vrtele med kanjoni velikega koralnega morja, okrašenega z zelenimi mehkimi koralami. Želel sem ujeti greben, poln življenja in barv, da bi nas vse navdihnil za zaščito tega dragocenega habitata.«

"Ta slika kar kriči 'korale'!" je rekel Friedrich. »Prav tako je redko videti navpično sliko koralnega grebena, ki dobro deluje. Porazdelitev svetlobe na sliki je naravnost čudovita in greben je poln barv.”

(Posneto z Nikon D500 + Fisheye 8-15 (3.5-4.5) @12 mm, ohišje Nauticam, bliskavico Retra Pro z difuzorji. f/11, 1/160., ISO 320)

Koralni grebeni, drugo mesto

Gardens of the Caribbean Reef Shark © Jenny Stock (UK) / UPY 2025

»Ko sem svoj okvir napolnil z vijoličnimi morskimi palicami in porozno morsko palico, sem se usedel nizko na morsko dno in čim bolj skril sebe in svojo kamero v upanju, da bom blizu krožečega karibskega morskega psa,« je dejal Stock. »Nagnjen sem čakal na popoln trenutek.

»Končno je to bitje elegantno zaplavalo v moj kader, njegovo drgetanje je bilo vidno v ozadju in je moji podobi dodalo dramatično globino.

»Jardines de la Reina na Kubi je od leta 1996 uspešno zaščiten nacionalni morski park. Danes sta ribolov in število obiskovalcev omejena, njegov 90 milj dolg arhipelag grebenov pa slovi po neokrnjenih koralah in cvetočem morskem življenju. Karibski grebenski morski psi lahko zrastejo do 3 metre in so eni največjih vrhovnih plenilcev v grebenskem ekosistemu.«

"Odličen primer, kako vrhovni plenilci uspevajo v zaščitenem morskem parku," je dejal Rowlands. "Dramatičen nizek kot poudari moč glavnega subjekta, dodatna svetloba pa zamrzne dogajanje in poudari zdrave barve."

(Posneto s Canon 5D IV + 16-35 mm, ohišje Nauticam, Retra luči. f/14, 1/125th, ISO 800)

Črno-beli zmagovalec

Lov na delfine © Enric Gener (Španija) / UPY 2025

"Ta slika je bila ujeta v severnem Rdečem morju med potapljaško ekspedicijo v iskanju delfinov pliskavke," je dejal Gener. »Trenutek prikazuje intimen paritveni obred, kjer je več samcev – štirje vidni na sliki, drugi so bili v bližini – igrivo lovilo samico.

»To je bil dinamičen in obreden prikaz, pri katerem so se samci vpletali v prijateljske spopade in se občasno parili s samico, njuni telesi pa sta se na kratko združili le za nekaj sekund. Predvsem samica ni poskušala pobegniti; aktivno je sodelovala, se igrala in jih čakala.

"Celotna skupina je plavala graciozno in s počasnim, premišljenim tempom ter ustvarila očarljivo podvodno sceno."

»Ta slika prikazuje definicijo črno-belega fotografija; kompozicija oživi s premišljeno pretvorbo v enobarvno,« je bila Friedrichova sodba. “Fantastična slika.”

(Posneto s Canon 5D Mark IV + EF 16-35 mm 1:2.8 L III USM, ohišje Seacam, naravna svetloba. f/4, 1/500., ISO 160)

Črno-beli podprvak

Vodni zen © James Rokop (ZDA) / UPY 2025

Ta slika je bila posneta na olimpijskih igrah v Los Angelesu, ko je poslala olimpijsko plavalno reprezentanco ZDA v LA Expo Center. "Kot fotograf dogodka sem lahko ekipo fotografiral tako pod vodo kot s kopnega," je povedal Rokop.

»Na tem posnetku se plavalec ogreva pred ekipno demonstracijo svojih rutin za olimpijske igre v Parizu leta 2024, tako da stoji na dnu bazena in izvaja dihalno vajo.

»Umetniški plavalci imajo neverjetno kapaciteto pljuč in so sposobni izvajati te nenavadne podvige, kot je stati na dnu bazena brez napora. To je bila edina plavalka, ki je takole uporabljala dno bazena za ogrevanje in nenavaden prizor je takoj pritegnil mojo pozornost. Slika je vzbujala občutek miru in umirjenosti.”

»Natančna kompozicija, ki deluje tako briljantno v črno-beli barvi in ​​ustvarja čudovito sliko, polno miru podvodnega sveta,« je dejal Mustard. "Med ocenjevanjem tega nismo vedeli, vendar nam je še posebej všeč, da je bila ta slika opazovana in ne postavljena."

(Posneto s Canon R3 + 35 mm, ohišje Ikelite, naravna svetloba. f/3.2, 1/1000., ISO 125)

Prihajajoči zmagovalec in Prihajajoči podvodni fotograf leta 2025

Podvodni Aurora © ruruka (Koreja) / UPY 2025

"Prvič sem odpotoval v Cancun v Mehiki na snemanje pred dvema letoma in od takrat me je očaral njegov čar," je povedal Ruruka. »Danes pogosto obiskujem Cancun. Od tam, kjer živim, je zelo dolga pot – približno 24 ur z letalom – vendar se ta kraj popolnoma ujema z mojo smerjo fotografija in ponuja različne možnosti streljanja.

»Da bi posnel to posebno fotografijo, sem obiskal med deževno poletno sezono in kot model sodeloval z lokalnim korejskim vodnikom.«

"Izjemna slika z visokim tehničnim standardom in popolno postprodukcijo!" je rekel Friedrich. »Potapljač je dobro postavljen v zlatem rezu, medtem ko ni pred ničemer. Ravnovesje svetlobe od zunaj, ki pade v jamo, je le odlična ponovitev in kaže, kaj je podoba.”

(Posneto z Nikon Z8 + Z 24-50mm F4 + Nauticam WACP-1, ohišje Nauticama, naravna svetloba. f/9, 1/60th, ISO ISO 800)

Prihajajoči drugouvrščeni

Bližnja srečanja velikanov © Christian Hut (Singapur) / UPY 2025

»Fotografiranje kitov grbavcev Tonge je bilo na mojem seznamu želja že dolgo časa in vsekakor me ni razočaralo,« je dejal Hut. »Vsakič, ko prideš v vodo, je drugačen, saj ima vsak kit edinstveno osebnost in njegov odnos do plavalcev se čez dan pogosto spreminja.

»Najbolj vznemirljiva so seveda srečanja, pri katerih se radovednost kitov ujema z vašo, in to je očitno veljalo za ta par mame in mladiča. Z njimi smo lahko preživeli več ur, ko so pluli po otokih Vava'u, izmenjuje potovali, počivali in igrali.

"Ta posnetek, posnet, ko je par prečkal plitev greben, ostaja ena mojih najljubših slik tistega čudovitega dne."

“Kakšno sanjsko srečanje matere in telička!” je rekel Mustard. »Greben daje kitom fantastičen občutek velikosti, saj resnično pokaže njihovo velikost, hkrati pa kompoziciji doda zanimivost in vizualno globino. Pogovarjajte se o vsem, kar pride skupaj ..."

(Posneto s Sony A1 + 16-36 f2.8 @ 16 mm, ohišje Nauticam, naravna svetloba. f/11, 1/250. ISO 800)

Kompaktni zmagovalec

Lepota močvirja © Bryant Turffs (ZDA) / UPY 2025

Turffs je ujel to sliko na eni izmed svojih najljubših lokacij v narodnem parku Everglades, ki ga je pritegnilo grozno okolje, "čista voda, svetloba, ki se filtrira skozi ciprese, in vrste rib, tako avtohtone kot vnesene".

"Velikokrat sem ponovno obiskal to mesto in poskušal ujeti različne motive in pravo svetlobo," je dejal. »Vodostaji se v različnih obdobjih leta zelo razlikujejo, včasih popolnoma presahnejo.

»Vrste rib se nenehno spreminjajo in na tej lokaciji pogosto prevladujejo eksoti. Ironično je, da ob tej priložnosti nisem preveč razmišljal in sem užival v pokrajini, ko se je ta floridski gar popolnoma umestil v okvir moje GoPro.«

"Osupljiva tridimenzionalna kompozicija, ki umešča to redko videno floridsko garo v njen močvirni habitat," je dejal Mustard. "Odkrito povedano, neverjetno je, da je ta slika posneta s preprosto kamero GoPro, kar dokazuje, koliko ljudi že ima vso opremo, ki jo potrebujejo za zajemanje čudovitih podvodnih fotografij."

(Posneto z GoPro Hero 7 Black + AOI 0.73x Ultra Wide Lens, ohišje GoPro Supersuit, naravna svetloba. f/2.8, 1/180th, ISO 791)

Kompaktni podprvak

Velikanska žaba © Enrico Somogyi (Nemčija) / UPY 2025

"Med potapljanjem v Anilau na Filipinih smo našli to čudovito velikansko ribo žabo na globini približno 15 metrov," je dejal Somogyi. »Poskušal sem dobiti sliko z barvno osvetlitvijo ozadja ter majhnimi ribami in soncem v ozadju. Po nekaj sličicah sem dobil to sliko in bil sem zelo vesel.”

"Velika slika iz majhnega kompaktnega, popolnoma osvetljena z ravno dovolj brezplačnimi poudarki, ne preveč kričeča," je povzel Rowlands. "Sončni žarki in žvenket majhnih rib ustvarjajo impresivno kombinacijo, ki dopolnjuje paket našega vladajočega prvaka Compact."

(Posneto s Sony RX100vii + Nauticam Emwl 160-Wetlens, ohišje Fantasea, dva bliskavica Backscatter MF2. f/7.1, 1/1000., ISO 125)

Zmagovalec širokokotne fotografije British Waters in britanski podvodni fotograf leta 2025

Radovedni pečat © David Alpert (UK) / UPY 2025

Alpert meni, da je Severni Devon »enostavno ena najlepših obal v Veliki Britaniji. Visoke nazobčane pečine, ki jih razbija neizprosno morje. Z drugo najvišjo spremembo plimovanja na svetu se odhajajoči tok spopade z valovi in ​​vetrom, ki prihajajo iz severnega Atlantika. Umaknite se in se čudite.

»Potapljaška okna so omejena, zato sem se lani dva meseca zadrževal na tem območju in raziskoval različne lokacije. Ta posnetek prikazuje sivega tjulnja ob otoku Lundy, ki je od leta 1973 zaščiteno morsko območje.

»Tjulnji so čudovito radovedna bitja, bolj interaktivna kot katera koli druga vrsta, s katero sem se potapljal po vsem svetu. Na kratko, postanem eden redkih privilegiranih, ki prečkam most v svet čuteče divje živali.«

"Na tekmovanju UPY običajno vidimo veliko podob tjulnjev, zlasti v britanskih kategorijah," je dejal Friedrich. »Včasih sem bil mehak do teh slik, a ko sem jih videl toliko, so moji standardi zelo visoki.

»Ta slika je res osupljiva! Tako dobro okvirjen v morskih algah in s svetlobo, ki prihaja od zadaj v plitvih vodah. Kompozicijo dopolnjuje radoveden pogled pečata fotografu. Odličen portret.”

(Posneto s Canon 5D MKiii + EF 16-35mm f/2.8L iii USM, ohišje Nauticam, dve bliskavici Inon Z330. f/8, 1/200th, ISO 200)

Drugouvrščeni v širokem kotu britanskih voda

Zvita hobotnica (Eledone cirrhosa) z mehkimi koralami © Simonov tempelj (UK) / UPY 2025

"Moja srečanja s hobotnicami v Združenem kraljestvu so običajno nenačrtovana," je dejal Temple, in to srečanje v Lochcarronu na Škotskem ni bilo izjema. »Bilo je v začetku maja in vidljivost je bila slaba. Izbral sem svoj najširši objektiv in nameraval pluti vzdolž grebena s poplavno plimo ter med mehkimi koralami ujeti, kar sem lahko.

»Sredi potopa je tok nepričakovano narasel in naše nežno odnašanje spremenilo v hitro vožnjo. Potem sem zagledal: hobotnico, ki je sedela visoko na steni grebena. Močno sem brcnil proti toku in dvignil fotoaparat, ko me je mirno opazoval.

»Plima je bila neizprosna in uspelo mi je le štiri strele, preden me je potegnilo proč. Ko sem odplaval, sem se še zadnjič ozrl nazaj. Hobotnica je ostala, na videz je ni vznemirilo naše srečanje, a izven dosega.«

"Odličen posnetek ikoničnega subjekta Združenega kraljestva, ki je vedno bolj viden na naših obalah," je komentiral Rowlands. "Mehka osvetlitev poudari pastelne barve in pokrajina se umakne iz kadra, da ustvari globino, ki jo izpopolni odličen očesni stik in klasična poza."

(Posneto z Nikon D500 + 10.5 mm, ohišje Aquatica, stroboskop Inon Z-240 Type 4. f/8, 1/125th, ISO 400)

Britanski vodni makro zmagovalec

The Hitch Hiker © Dan Bolt (UK) / UPY 2025

»Občasno sem naletel na to meduzo Neoturris pileata in odprta voda vendar ni posnel dostojne fotografije enega,« je povedal Bolt o tem srečanju na Škotskem. »Toda ob tej priložnosti sva s prijateljem posebej ciljala nanje in na druga podobna bitja, da bi poskušala raziskati zamisel o fotografskih priložnostih 'črnovodnih' Združenega kraljestva.

»Od mnogih, mnogih slik, ki sem jih posnel tisti dan, je ta razkrila ličinko raka v zvonu meduze. Okvirji na obeh straneh tega posnetka kažejo, da je rak ličinka (ali jastog) dejansko na zunanji strani zvona, vendar je bil v tem trenutku popolnoma na nasprotni strani od mene – od tod učinek, kot da bi bil zaprt v prozornem telesu.«

"To je lepa in redko videna meduza, a pravi trenutek pride, ko opazite štoparsko kozico skozi prozoren zvon," je dejal Mustard. “Osupljivo, presenetljivo in novo.”

(Posneto z OM Systems OM-1 + Panasonic 45 mm macro, ohišje AOI, dva bliskavica Sea&Sea YS-D3 Duo. f/13, 1/250., ISO 250)

Britanske vode, makro drugouvrščeni

Fluo Spiny Squat Lobster © James Lynott (UK) / UPY 2025

Ta slika je bila posneta v Inverarayju, Loch Fyne na Škotskem. »To mesto je znano po tem, da je dom številnih čudovitih anemonov za ognjemete na majhnih globinah, vendar ima tudi staro cev, pokrito z betonskimi bloki, ki je dom številnih življenj, vključno z bodičastim jastogom.

»Te počepene jastoge običajno najdemo obrnjene na glavo na balvanih/previsih in izginejo v trenutku, ko pritisnemo sprožilec fotoaparata. Vendar sta se na tem nočnem potopu potikala na prostem in nista imela nič proti, da sta naredila nekaj slik.

»Ti počepeni jastogi kažejo najsvetlejšo fluorescenco, kar sem jih videl pri rakih, in bil sem zelo zadovoljen pri tem potopu, da sem lahko ujel celotno žival v okvir. Uporabil sem vzbujevalne filtre na stroboskopih skupaj z rumenim pregradnim filtrom pred lečo, da sem zajel fluorescenco.«

"Jamesovo fluorescentno raziskovanje britanskih voda je pri fotografiranju s to tehniko razkrilo še eno osupljivo temo," je dejal Mustard. "Malo več kontrasta pri obdelavi, majhen izrez in rotacija v navpično in ta resnično nepozaben posnetek bi lahko šel do konca ..."

(Posneto s sistemom OM OM-D E-M1 MkIII + M Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ, ohišje AOI, dva filtra Sea&Sea YS01-Solis + Nightsea. f/6.3, 1/50th, ISO 500)

Zmagovalec British Waters Living Together

Rusty Haven © Dan Bolt (UK) / UPY 2025

Ta slika, posneta v škotskem Lochcarronu, "prikazuje sposobnost narave, da kar najbolje izkoristi slabo situacijo", je dejal Bolt. »Železni blok in težka veriga dejansko držita majhno barko na površju, kjer lokalni potapljači pokrovač shranjujejo svojo opremo.

»Sama barka je samostojen sistem plavajočih grebenov, sidrni bloki pa so pritegnili tudi številne vrste.

»Pravzaprav sem vadil za drugega podvodna fotografija tekmovanja, ko sem posnel ta posnetek. Nekaj ​​dni pred vsakodnevnim tekmovanjem 'splash in' je bil ta rak dosledno v tem položaju ali zelo blizu. Na žalost ga tistega dne ni bilo videti nikjer. Na mojo srečo pa je to pomenilo, da sem lahko uporabil svoje fotografije s vadbe za UPY!«

"Dobro izbran kot, ki vključuje ravno dovolj ozadja za združevanje vizualne globine z lokacijo," je dejal Rowlands. »Členi verige, ki se močno začnejo v ospredju, nato pa se rahlo umaknejo iz prizora, na vrhu pa majhne radovedne ribice, ki vstopijo na vrh kadra. Vreden zmagovalec.”

(Posneto z OM Systems OM-1 + Olympus 14-42 mm + Nauticam WWL-1, ohišje AOI, dva bliskavica Sea&Sea YS-D3 Duo. f/7.1, 1/50, ISO 640)

British Waters Living Together Drugouvrščeni

Globoko vdihnite © Guy Trees (UK) / UPY 2025

"Medtem ko morske alge fotosintezirajo okoli nas, iščemo zatočišče pred hitrim tempom vsakdanjega življenja pod valovi, kjer je tiho," je dejal Trees za to fotografijo, posneto v zalivu Balaclava v Portlandu. »Sprostimo se, srčni utrip se upočasni; za mnoge ljudi ocean ponuja kraj, kjer najdejo mir.

»Brez predhodne nastavitve in samo z ambientalno osvetlitvijo ta fotografija ujame potapljačico na prostem v trenutku miru, ko se prebija skozi morske alge. Prezgodaj pridemo na površje za zrak.«

"Čudovita pokrajina, ki jo zaokroži zelo lep položaj modela," je povzel Friedrich. »Vzdušje posnetka in lepo kadriranje sta resnično dobro narejena, saj je model nasmejan in tako lepo oblečen. Samo plavuti so lahko bile tudi v okvirju, nič drugega za grajati!«

(Posneto z Nikon D850 + 14-24 mm f2.8, ohišje Nauticam, naravna svetloba. f/2.8, 1/640., ISO 200)

Save Our Seas Fotograf leta za ohranjanje morja

1 / 200,000,000 © Robert Marc Lehmann (Nemčija) / UPY 2025

"Ta tigrasti morski pes je samo eden od okoli 200 milijonov morskih psov, ki vsako leto izgubijo življenje v rokah ljudi," je dejal Lehmann o tej fotografiji, posneti v Indoneziji. »Že od svojega šestega leta (35 let+) intenzivno preučujem morske pse. V vseh teh letih se ni skoraj nič spremenilo in to je frustrirajoče.

»Morski psi varujejo svoj življenjski prostor, morje, s svojo ekološko funkcijo 'zdravstvene policije'. Več kot milijarda ljudi je vsak dan odvisnih od morja in vsi dihamo kisik, ki se večinoma proizvaja v morju. Če bomo še naprej izkoreninjali živali, ki varujejo naš največji in najpomembnejši življenjski prostor, si jemljemo sredstva za preživetje.

»In zato sem se boril, da bi ljudje videli in razumeli morske pse skozi moje oči. Vsakič, ko posnamem takšno fotografijo, boli, a s posnetki lahko navdihnem milijone ljudi, da razumejo morske pse in njihov položaj ter naredijo spremembo.”

Alex Mustard je posnetek opisal kot »osupljivo sliko, ki pripoveduje zgodbe, s štirimi moškimi, ki tega ogromnega oceanskega plenilca vlečejo na kopno. Svetloba je čudovita, kompozicija poglobljena in čas, ki ujame ribičevo kretnjo, je popoln.

»Čeprav je to vsakdanji pojav in je na večini krajev zakonit, moški, ki iztegne roko, da bi ustavil fotografijo, razkrije, kaj njegova vest računa s tem, kar počneta. Močna fotografija«.

(Posneto s Canon CANON R5 + EF 24 mm f/1.4L II USM + EF na nastavek RF. f/5.6, 1/6400th, ISO 1000)

Drugouvrščeni fotograf leta Save Our Seas za ohranjanje morja

Žrtev trka s čolnom © Henley Spiers (UK) / UPY 2025

Ta slika je bila posneta v mehiški Baji California Sur, kjer truplo morske želve ponuja okno v življenje in smrt v odprtem oceanu. "Raze na oklepu želve so ponudile jasen dokaz, da je poginila zaradi trka s čolnom – nenaravna smrt in grozljiv opomin, da morajo te živali deliti ocean z vedno večjo prisotnostjo ljudi," je dejal Spiers.

»Vendar je želva celo v smrti postala posoda za življenje. Daleč na morju postane vsak košček morske vode, naravnega ali umetnega, oblika obrnjenega rešilnega splava. Majhne ribe uporabljajo katero koli strukturo, ki jo najdejo, da se skrijejo pred plenilci. Tukaj so razpadajoče truplo želve hitro vzele za zatočišče mladice rib.”

"To je že sama po sebi ostra tema sporočila, toda kot navzgor ustvarja vizualno impresivne odseve, ki jih nadgrajuje občutljiva površina," je dejal Rowlands. »Slika s toliko vizualnimi podrobnostmi, a le enim sporočilom. Popolno in grozno v enakih merah.”

(Posneto z Nikon D850 + Nikonos 13 mm, ohišje Nauticam, naravna svetloba. f/22, 1/500., ISO 800)

