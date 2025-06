Žalostno oko sije v foto-skladbi UN WOD

Zmagovalci 12. letnika fotografija Natečaj za svetovni dan oceanov Združenih narodov je bil danes (8. junija) objavljen v okviru praznovanj ZN za svetovni dan oceanov v Nici, žirija pa je izmed tisočih prispevkov amaterskih in profesionalnih fotografov izbrala štiri zmagovalce.

Letošnje tekmovanje je vključevalo kategorije iz prejšnjih let – Veliki in majhni podvodni obrazi, Podvodne morske pokrajine in Nadvodne morske pokrajine – ter novost, Čudež: Ohranjanje tistega, kar nas ohranja, ki je tudi tema Svetovnega dneva OZN 2025.

Zmagovalci v kategorijah so Andrey Nosik (Rusija), Dani Escayola (Španija), Leander Nardin (Avstrija) in Rachel Moore (ZDA). Moore's fotografija, ki je zasedla vrh kategorije Čudeži in je prikazana zgoraj, je bila posneta lani v Mo'orei v Francoski Polineziji in prikazuje oko grbavega kita z imenom Sweet Girl.

»Štiri dni po tem, ko sem ujel ta intimni trenutek, jo je zadela in ubila hitro plujoča ladja,« pravi Moore. »Njena smrt je srce parajoč opomin na 20,000 kitov, ki vsako leto umrejo zaradi trkov ladij.«

»Njeno zgodbo uporabljamo za zagovarjanje močnejše zaščite in peticijo za strožje zakone o hitrosti na Tahitiju in Mo'orei med sezono kitov. Upam, da bo zapuščina Sweet Girl sprožila resnične spremembe za zaščito teh neverjetnih živali in preprečila nadaljnje nesmiselne izgube.«

Med sodniki natečaja so bili podvodni fotografi Ipah Uid Lynn (Malezija), William Tan (Singapur) in Marcello Di Francesco (Italija) ter francoska fotografinja divjih živali Vanessa Mignon. Natečaj od samega začetka leta 2014 kurira belgijska podvodna in divja fotografinja Ellen Cuylaerts.

Čudenje: Vzdrževanje tistega, kar vzdržuje nas

(Luis Arpa Toribio / www.unworldoceansday.org)

Drugo mesto v kategoriji Čudež je zasedel španski fotograf Luis Arpa Toribio, ki je posnel mlado pernato ribo netopirja v indonezijski ožini Lembeh. Posnetek je bil narejen z počasnim časom zaklopa, pridušeno svetlobo in namernim premikanjem kamere, da bi ustvaril občutek gibanja in drame.

Mlade pernate ribe netopirja imajo presenetljivo črno telo z živo oranžnimi obrobami, vendar to obarvanost izgubijo v nekaj mesecih, ko odrastejo. »Zajem te slike je zahteval potrpežljivost in vztrajnost v dveh potopih, saj te aktivne mlade ribe nenehno iščejo zavetje v razpokah, zaradi česar je posnetek še posebej zahteven,« pravi Toribio.

Tretje mesto v kategoriji je zasedla fotografija, posneta v kubanskem rezervatu za morske pse Jardines de la Reina. Steven Lopez iz ZDA je upodobil karibskega grebenskega morskega psa, ki se vije skozi skupino svilnatih morskih psov blizu gladine.

Z uporabo počasnega zaklopa in bliskavic, ko se je morski pes močno obrnil, se je »gibanje zameglilo v valovit lok čez njegovo glavo, osvetljeno z zlatimi odtenki sončnega zahoda«.

(Steven Lopez / www.unworldoceansday.org)

Veliki in majhni obrazi

Zmagovalec kategorije Veliki in majhni obrazi Andrey Nosik je v Japonskem morju, približno 80 km od Vladivostoka, opazil japonsko bojno klobučarko. »Okrašeno ribo sem našel na globini približno 30 m pod krmo brodoloma,« pravi. »Zdi se, da se ta vrsta ne boji potapljačev – nasprotno, zdi se, da uživa v pozornosti – in celo poskušala se je usesti na kupolo mojega fotoaparata.«

(Andrey Nosik / www.unworldoceansday.org)

Giacomo Marchione iz Italije je v tej kategoriji osvojil drugo mesto. »Med enim od mojih številnih potopov v črni vodi v Anilau na Filipinih sva z vodnikom opazila nekaj, kar se je neenakomerno premikalo na globini približno 20 m, veliko približno 10 do 15 cm. Hitro sva ugotovila, da gre za redko odejo.« hobotnica.

(Giacomo Marchione / www.unworldoceansday.org)

»Ko smo se približali, je odprlo svojo čudovito odejo in razkrilo svoj večbarvni plašč. Uspelo mi je narediti nekaj posnetkov, preden je odšlo.« Pravijo, da vrsta kaže enega najbolj ekstremnih spolnih dimorfizmov velikosti v naravi, saj samice tehtajo do 40,000-krat več kot samci!

Lars von Ritter Zahony iz Nemčije je osvojil tretje mesto: »Potovanja na Antarktični polotok vedno prinesejo neverjetna srečanja z leopardji,« pravi. »Ta oseba se mi je pogumno približala in pokazala zobe ter želela poudariti, da je ta del Antarktike njegovo ozemlje. Ta slika je bila posneta v mraku, kar je ustvarilo precej muhasto vzdušje.«

(Lars von Ritter Zahony / www.unworldoceansday.org)

Podvodne morske pokrajine

V kategoriji podvodnih morskih pejsažev je zmagovalec Dani Escayola zabeležil obisk jezera z meduzami med potovanjem z ladjo v južnem Raja Ampatu v Indoneziji: »Biti obkrožen z milijoni meduz, ki so se zaradi odsotnosti plenilcev razvile tako, da so izgubile sposobnost pikanja, je bila ena najbolj dih jemajočih izkušenj, kar sem jih kdaj imel.«

(Dani Escayola / www.unworldoceansday.org)

Na drugem mestu je bil Gerald Rambert z Mauritiusa, ki je ujel jato skatov, ki so počivali na čistilni postaji, privabljeni zaradi močnih tokov. »Nekateri skati so se navadili na potapljače, kar jim je omogočilo takšna bližnja srečanja,« pravi.

(Gerald Rambert / www.unworldoceansday.org)

»Žal so po hudem beljenju, ki so ga koralni grebeni utrpeli lani, takšna zbiranja postala redka in bojim se, da tega na istem mestu ne bom več videl.«

Tretjeuvrščeni Pedro Carillo iz Španije pravi, da je bila La Rapadura na severni obali Tenerifov na Kanarskih otokih odkrita šele leta 1996, vendar je »ena najbolj osupljivih podvodnih pokrajin na svetu, ki se dosledno uvršča med najboljša potapljaška mesta na planetu«.

»Ti visoki bazaltni stebri so posledica vulkanskih procesov, ki so se zgodili pred 500,000 in milijonom let,« pravi Carillo, ki je v okolje postavil manekenko Yolando Garcio.

(Pedro Carillo / www.unworldoceansday.org)

»Ta osupljivi naravni spomenik, ki se nahaja v regiji, kjer je morsko življenje prizadeto zaradi nekoč običajnih nezakonitih ribolovnih praks, ima tako geološko kot ekološko vrednost, znanstveniki in podvodni fotografi pa se zavzemajo za njegovo zaščito.«

Zmagovalec kategorije Morske pokrajine nad vodo, Leander Nardin, je iz letala fotografiral mirno jezero, obdano s sušnimi sipinami in napajano z nežnim potokom na odročnem delu obale blizu zaliva Shark Bay v Zahodni Avstraliji.

»Ta slika razkriva močne kontraste in skrito lepoto, kjer se srečata kopno in ocean, ter nas opominja, da je ocean vir vsega življenja in da je vse v naravi globoko povezano,« pravi Nardin.

(Leander Nardin / www.unworldoceansday.org)

Selitev v Nico

V preteklosti je bil UN WOD gostil sedež ZN v New Yorku, letošnji dogodek pa so prestavili v Francijo tik pred konferenca ZN o oceanu, ki poteka v Nici od 9. do 13. junija.

Zmagovalne fotografije bodo predstavljene v živo na konferenci med panelno razpravo 11. junija na Agori v La Baleine. Razstavljene bodo tudi na galerijskih razstavah v NEO VogelArtLab v Nici in v Explorer's Clubu (New York) ves teden.

Tekmovanje je koordiniral Oddelek ZN za oceanske zadeve in pomorsko pravo, DivePhotoGuide (DPG), Oceanic Global in Medvladna oceanografska komisija UNESCO.

Natečaj, ki je brezplačen in odprt za javnost, vsako leto poziva fotografe z vsega sveta, da predstavijo lepoto oceana in pomen posamezne teme svetovnega dneva oceanov Združenih narodov. Vsi udeleženci morajo podpisati listino s 14 zavezami glede etike v fotografija.

Najbolje uvrščene prispevke v vsaki kategoriji najdete skupaj z zmagovalci iz preteklih let v virtualna galerija tekmovanja.

