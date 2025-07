Fotograf leta, ki se ukvarja z morskimi psi: Zmagovalci

at

at 1: 00 am

Dobrodelna organizacija Shark Trust s sedežem v Združenem kraljestvu je za razglasitev zmagovalcev natečaja za fotografa leta morskih psov 14 izbrala Dan ozaveščanja o morskih psih (2025. julij).

Prispevki iz 34 držav so predstavljali 76 od 1,200 vrst morskih psov, skatov, raž in himer, razstava slik finalistov pa bo na ogled do konca "meseca morskih psov" julija v Plymouthu, domu organizacije Shark Trust.

Naziv fotografa morskih psov leta 2025 je prejel Julian Hebenstreit za fotografijo leopardjega morskega psa, posneto na priljubljenem potapljaškem mestu ob zalivu Byron v Novem Južnem Walesu v Avstraliji.

»Spominjam se ostrega kontrasta med divjim in neudobnim zunanjim svetom ter mirnim in tihim svetom pod vodo,« je povedal o sliki. »Tistega dne sem se potapljal na dah in morski pes je šel mimo mene na globini približno 15 metrov, takrat sem se odločil, da bom poskušal čim bolje ujeti lepoto te živali.«

»To sliko sem izbral, ker me spominja, zakaj počnem to, kar počnem ... Ne gre le za dokumentiranje divjih živali; gre za prikaz krhke lepote oceana na način, ki vzbuja zanimanje ljudi.«

»Ta fotografija je na prvi pogled precej preprosta, a z globino, ki nagrajuje večkratne oglede,« je komentiral Simon Rogerson, ki je bil skupaj s Charlesom Hoodom in Nickom Robertson-Brownom eden od treh žirantov.

»Zlata oblika indo-pacifiškega leopardjega morskega psa stoji v živem kontrastu s temno skalo in belim peskom. Njegova majhna velikost v kadru ustvarja občutek drame in ne distance. Zame nakazuje negotov obstoj naših preostalih morskih psov, te zlate vrste, ki predstavlja zaklad v temnih časih.«

Hebenstreit je od ministrstva za turizem otokov in agencije Diverse Travel prejel paket potapljaškega bivanja z morskimi psi na Bahamih ter pokal.

Zmagovalec Britanskih otokov

(© Hector Clarke / Shark Trust)

Hector Clarke je s svojo fotografijo majhnega mačjega morskega psa, ki leži na množici zvezdastih morskih psov na globini 20 m v jezeru Loch Carron na Škotskem, osvojil vrh kategorije Britansko otočje.

»Zdelo se mi je zelo udobno v moji prisotnosti, kar mi je omogočilo, da sem se izjemno približal,« je dejal. »Všeč mi je, kako ta slika ujame gostoto in raznolikost življenja na tem območju, vse od pisanih krhkih zvezd do izvrstno vzorčastega mačjega morskega psa.«

Zoženje jezera blizu njegovega stičišča z Atlantikom sili ogromne količine vode, bogate s hranili, skozi majhen kanal. »Kljub močnim plimskim tokovom so te ožine moj najljubši kraj v Združenem kraljestvu za srečanje z majhnimi pikčastimi mačjimi morskimi psi,« je dejal Clarke.

Zmagovalec v tujini

(© Martin Broen / Shark Trust)

Clarke in zmagovalec v kategoriji Overseas Martin Broen sta zmagala na Maresovem potapljaškem prvenstvu.računalniki za njihov trud. Broenov mono posnetek z deljenim posnetkom prikazuje selitev mobule v Mehiki.

Vsako leto se v Kalifornijskem zalivu, bogatem s hranili, zbere na tisoče skatov, znanih po sinhroniziranem plavanju in skokih v zraku. Selitev velja za pomemben ekološki dogodek in v zadnjih letih so se okrepila prizadevanja za ohranitev narave, da bi omejili prilov, zaščitili kritične habitate in uredili turistične prakse.

»Pod gladino gosta jata žarkov tvori svetleč, geometrijski balet, njihova telesa pa lovijo sončne žarke, ki se filtrirajo skozi ocean,« je Broen opisal svojo sliko. »Zgoraj tiho plava majhen čoln z opazovalci, tiha priča enega najbolj gracioznih naravnih spektaklov.«

Zmagovalec programa Oceanika

(© Byron Conroy / Shark Trust)

Sklad Shark Trust si po vsem svetu prizadeva za izboljšanje stanja ohranjenosti morskih psov, raž in morskih psov, dodatna priznanja pa so bila podeljena prispevkom, ki so bili tesno povezani z njegovimi trenutnimi projekti.

Njegov program Oceanika je osredotočen na ohranjanje oceanskih morskih psov in skatov, ki jih opisuje kot eno najbolj ikoničnih in funkcionalno pomembnih vrst, a jih izjemno ogroža prelov.

Byron Conway, ki je v tej kategoriji zmagal s posnetkom svilnatih morskih psov na gladini v kubanskem narodnem parku Jardines de la Reina, je uporabil počasen čas zaklopa, da bi sliki dodal naravno gibanje.

»To mi je omogočilo tudi, da sem Snellovo okno ob sončnem zahodu uporabil za osvetlitev čudovitih barv sončnega zahoda nad nami in prikazal odnos teh morskih psov s površino,« je dejal. »Nepozabna izkušnja, eno najboljših srečanj z velikimi živalmi, kar sem jih imel.«

Zmagovalec filma Življenje z morskimi psi

(© Gillian Marsh / Shark Trust)

Življenje z morskimi psi je nov interdisciplinarni projekt sklada Shark Trust, ki naj bi po njihovih besedah ​​poskušal prepoznati nastajajoča vprašanja in soustvariti pravične rešitve s prizadetimi skupnostmi, s poudarkom na obiskovalcih plaž, rekreativnih ribičih in udeležencih v ekoturizmu, povezanih z morskimi psi in skati, kot sta potapljanje z masko ali dihalko.

Zmagovalna slika Gillian Marsh prikazuje modrega morskega psa daleč ob obali Cornwalla s podvodnim fotografom. Slika v naravni svetlobi je bila posneta med potapljanjem z masko.

»Modri morski psi so bili drzni in radovedni, mi štirje potapljači pa smo imeli z njimi veliko dobrih interakcij, a interakcija na tej sliki mi je še posebej všeč,« je pojasnila. »Mamljivo si je predstavljati, da morski pes sprašuje fotografa: 'Imaš mojo najboljšo plat?'«

Zmagovalec Mediteranskega programa

(© Linda Mazza / Shark Trust)

Sredozemsko morje je dom skoraj 80 vrst morskih psov in skatov, od katerih jih je vsaj 53 % ogroženih z izumrtjem, pravi Shark Trust. Obkroža ga 22 držav na treh celinah in ima več kot 77,000 majhnih čolnov, zato je izpostavljeno širokemu spektru različnih ribolovnih pritiskov.

Sklad, ki deluje prek mreže regionalnih partnerjev, pravi, da njegov sredozemski program zajema politično sodelovanje, programe za obnovo posameznih vrst in sodelovanje skupnosti.

Zmagovalka v tej kategoriji Linda Mazza v resnici ni posnela svoje fotografije kritično ogrožene mačje morske pse v Sredozemlju, ker jo je tam postalo tako težko najti, vendar je upravičeno stavila, da bi s tem morda naredila vtis na sodnike.

Ta primerek je našla ob majhnem otoku severno od Lanzaroteja na Kanarskih otokih in upala, da bo njena surova upodobitev poudarila tako njihovo ranljivost kot tudi njihovo nerazumljeno naravo.

»Ker živim na Kanarskih otokih, na večini potopov vidim angelske morske pse, vendar se še nikoli nisem srečala s takim iz oči v oči. To je bil resnično poseben trenutek,« je pojasnila.

"Kaj mi je pri tem všeč fotografija je, da ne ujame klasične silhuete v obliki angela, ki jo najpogosteje vidimo – običajno posnete od zgoraj, da prikažejo njihove edinstvene oznake, kamuflažo in evolucijsko popolnost. Namesto tega je to portret od blizu, posnet zgolj po naključju.

„Opazoval sem drugega morskega psa, ko sem se nenadoma znašel iz oči v oči s tem. Na srečo sem imel pripravljen fotoaparat. Hitro sem povečal in ujel trenutek, preden sem se tiho odmaknil, da ga ne bi zmotil.“

„Nastala slika prikazuje nenavadno in morda manj laskavo perspektivo. Razkriva sploščeno glavo, oči, rahlo odprta usta, mrene in teksturo kože v živih podrobnostih – celo rane in nepravilnosti.“

"Zame je to fotografija "Prebije običajno oviro med gledalcem in morskim psom. Ustvari nepričakovano intimnost. V tistem trenutku sem se počutil neverjetno privilegiranega – lahko sem zaznal morsko čutenje in tiho izraznost."

Zmagovalec Velikega lova na jajca

(© Grant Evans / Shark Trust)

Veliki lov na jajčne ovojnice je vodilni projekt državljanske znanosti organizacije Shark Trust, ki poziva k budnosti ljudi, ko se sprehajajo po plažah po vsem svetu, in, kar je ključnega pomena, k pozornosti potapljačev in snorklarjev, ki pod vodo iščejo žive, razvijajoče se jajčne ovojnice.

Grant Evans je v Cape Townu v Južni Afriki na razbitini ladje HMSAS posnel ta ovoj iz jajca morskega psa v pižami, ovit okoli pahljače. Pietermaritzburg, vojna ladja, potopljena v False Bayu leta 1994 kot umetni greben.

»To sliko sem posnel, ker se mi je zdela nenavadna, in pomembno je, da se zavedamo življenjskih stopenj morskih psov, preden se razvijejo v popolnoma razvitega morskega psa, ki ga tako pogosto vidimo drseti skozi bližnje gozdove alg,« je dejal.

„Prav tako poudarja pomen morskega dna za te živali, saj potrebujejo te morske pahljače, da varno zavarujejo svoja jajčeca. Pridnene vlečne mreže ogrožajo te korale in mesta odlaganja jajčec mačjih morskih psov v Južni Afriki.“

Zmagovalec nagrade Mladi morski pes fotograf leta

(© Panitbhand Paribatra Na Ayudhya / Shark Trust)

Nazadnje je naziv Mladi fotograf morskih psov leta 2025 prejel 14-letni Panitbhand Paribatra Na Ayudhya za sliko kitovega morskega psa, ki se hrani na površini na Maldivih v začetku letošnjega leta.

To je bilo Panitbhandovo prvo srečanje s to vrsto: »Zelo sem bil navdušen, ko sem na lastne oči videl največjo ribo na svetu, ki se hrani z nekaterimi najmanjšimi živimi bitji v oceanu. Zame uživanje v tem trenutku ni vse; moramo ukrepati, da zagotovimo preživetje teh neverjetnih, nežnih morskih velikanov.«

»Verjamem, da lahko skupaj pomagamo kitovcem živeti in prosto plavati v svojem oceanskem domu, kar jim bo omogočilo, da si ta planet delijo z nami še vrsto let.«

Te zmagovalne fotografije si lahko ogledate skupaj z drugouvrščenimi in zelo pohvaljenimi prispevki. na spletu pri Spletno mesto Shark Trust, medtem ko je brezplačno print Razstava ostaja v Ocean Studios v Plymouthu Royal William Yard do 31 julija.

Slike bodo uporabljene za podporo prizadevanjem za ohranitev morskih psov in skatov "še vrsto let", pravi dobrodelna organizacija.

