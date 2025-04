Shark Trust razpisuje fotografski natečaj z brezplačnim sodelovanjem

at 10: 36 am

Dobrodelna organizacija Shark Trust s sedežem v Plymouthu je ustanovila a fotografija natečaj in poziva potapljače in druge, da oddajo svoje najljubše fotografije na katero koli temo, ki vključuje ne samo morske pse, ampak raže, skate, kimere ali celo jajčne ohišja.

Ne gre zamenjati z Odličen posnetek morskega psa, ki ga vsako poletje vodi sklad, da pridobi nove slike za svojo zbirko podatkov Shark Trust Fotografija Tekmujejo slike, ki bi jih lahko posneli kadarkoli.

Žarki

Da bi našel popolnega morskega psa-fotografija prvak, sklad vabi podvodne fotografe, da v naslednjih šestih tednih prijavijo do štiri slike.

Kar zadeva prijavo, je tekmovanje v eni kategoriji, čeprav nagrade ne bodo podeljene samo za skupnega zmagovalca, ampak pod rubrikami Britanski otoki in čezmorska območja, Najboljša posoda za jajca, Mladi fotograf morskih psov (mlajši od 18 let) in prispevki, povezani s programi Shark Trust Mediterranean, Living With Sharks in Oceanics.

Sodniki Charles Hood, Nick Robertson-Brown in Simon Rogerson bodo izbrali finaliste, katerih dela bodo natisnjena za ogled v Ocean Studios v Plymouthu. Royal William Yard julij, ki je označen kot "mesec morskih psov". Gostujoči člani javnosti bodo nato imeli priložnost glasovati za svoje najljubše slike.

Odlično srečanje s kladivo

Glavna nagrada je paket »Shark Dive & Stay« za dva v Nassauu z namestitvijo v Breezes in potapljanjem s Stuart Cove's Dive Bahamas. To zagotavlja bahamsko ministrstvo za turizem in raznolikost Potovanja (leti niso vključeni).

Druge nagrade vključujejo dva Mares Quad 2 računalniki, skulptura morskega psa Scapa Joe na plaži, blago Shark Trust Teemill, voden ultravijolični nočni potop z ražami in mačjimi morskimi psi za dve osebi v Pembrokeshiru s potapljaškimi storitvami Haven in večerni potapljaški izlet In Deep za dve osebi v Plymouthu.

Fotografi se lahko prijavijo na tekmovanje do 15. maja letos Spletno mesto Shark Trust in vstop je prost, čeprav so donacije dobrodošle. Zmagovalci bodo razkriti konec julija.

Tudi na Divernetu: Diverse Travel postane pokrovitelj Shark Trust, Išče se: potapljači, ki opazujejo oceane in velike morske pse, Trifekta velikega morskega psa na Bahamih, Potapljači posnamejo 2,000 morskih psov in raž