Rezultati Sunbursts na prvih podvodnih nagradah Avstralije

The inaugural edition of the Underwater Awards Australasia (UWAA) 2024 fotografija competition has been judged, and the winning entries were revealed on stage today (28 September) at the Go Diving Show ANZ v Sydneyu.

Novo tekmovanje za podvodno slikanje organizira DivePhotoGuide (DPG), Podvodna Avstralazija in UW slike, ki je v začetku junija razpisal na Divernet in drugod za podvodne strelce z vsega sveta, da oddajo največ privlačne in privlačne slike in videe iz avstralazijske regije.

Žirijo so sestavljali strokovnjaki Tobias Friedrich, Jayne Jenkins, Brett Lobwein, Ross Long, Matty Smith in William Tan.

Entrants competed in eight categories for prizes of resort and liveaboard diving holidays and fotografija in video gear valued at more than Aus $50,000 (c £37,400).

Portfelj

Skupni zmagovalec tekmovanja – »Best of Show« – je bil Gabriel Guzman z zbirko slik sončnih žarkov, ki je zasedla prvo mesto v kategoriji Portfolio.

“Sunburst fotografija is a technique that utilises the sun as a focal element to enhance the visual impact of underwater images,” says Guzman. “By positioning the subject in front of the sun, the resulting rays create a natural halo effect, adding depth and drama to the scene. This approach emphasises the interaction between light and the marine environment, making the subject stand out in a striking manner.

»Ta portfelj vključuje šest slik: raža, lionfish, manta ray, želva, grbavka in titan triggerfish. Te vrste so bile ujete z mešanico načrtovanih posnetkov in spontanih priložnosti.

“While most images feature the classic sunburst effect, the fotografija of the sting ray (nad) je edinstven. Posneta v zlati uri, ujame sončne žarke, ki prodirajo v vodo s toplim, zlatim odtenkom in ustvarijo drugačno, a enako očarljivo vzdušje. Ta tehnika me navdušuje že leta in vadbi sem posvetil precej časa.

ZLATO: Sonce in morska bitja (Gabriel Guzman, Čile / Avstralija). Lionfish, Coral Bay, Zahodna Avstralija (1/200., f/16, ISO 200, Canon EOS 5DSR, ohišje Aquatica, 2x bliskavice Ikelite DS160). Ta fotografija je osvojila tudi srebro v kategoriji Avstralija

ZLATO: Sonce in morska bitja (Gabriel Guzman, Čile / Avstralija). Mante, Nusa Penida, Indonezija (1/200th, f/9, ISO 320, Canon EOS 5DSR, ohišje Aquatica, 2x bliskavice Inon Z-330)

ZLATO: Sonce in morska bitja (Gabriel Guzman, Čile / Avstralija). Zelena morska želva, Saški greben, Veliki koralni greben (1/200th, f/14, ISO 250, Nikon D500, ohišje Aquatica, 2x bliskavico Ikelite DS160)

ZLATO: Sonce in morska bitja (Gabriel Guzman, Čile / Avstralija). Humphead wass, Normanski greben, Veliki koralni greben (1/250., f/14, ISO 250, Canon EOS 5DSR,

Ohišje Aquatica, 2x bliskavice Ikelite DS161)

ZLATO: Sonce in morska bitja (Gabriel Guzman, Čile / Avstralija). Titan triggerfish, Moore Reef, Veliki koralni greben (1/200th, f/13, ISO 250, Canon EOS 5DSR, ohišje Aquatica, 2x bliskavice Inon Z-330)

»Doseganje popolnega posnetka sončnih žarkov ni enostavno. Zahteva idealne pogoje, vključno z mirnimi vodami, da sončni žarki jasno prodrejo, polno sončno svetlobo in subjekt, postavljen čim bližje površini. Bitje mora biti točno na pravem mestu, fotoaparat in bliskavico pa moramo imeti popolnoma nastavljene, da ujamemo trenutek.

»Proces vključuje veliko neuspelih poskusov, saj je uskladitev vseh teh dejavnikov redka. Ta portfelj predstavlja najboljše od teh prizadevanj – zbirko slik, kjer se je vse končno sestavilo.«

Zmagovalci drugih kategorij so bili Talia Greis (Sydney), Jenny Stock (preveč-pod), Selanie Waddilove (pametni telefon), Emma Turner (okolje), Lewis Burnet (Avstralija), Luc Rooman (mednarodne vode) in Ste Everington (predstavitev kolutov). ). Vnosi z zlatom in srebrom so prikazani spodaj:

Sydney

ZLATO: puff (Talia Greis, Australia). Clifton Gardens. “This unusual, undocumented behaviour cannot be explained by even the most skilled of scientists, specialising in frogfish / anglerfish behaviour. I was experimenting with wide-aperture fotografija at a local dive-site when this striated anglerfish (clearly having devoured a huge meal) regurgitated a smoke-like substance. Never having witnessed such an occurrence, I sat and observed the behaviour for over an hour. Experts can only speculate that the angler had cannibalised an egg sac (intentionally or non-intentionally). This likely would have led to swelling of the stomach, causing the individual to cough up chunks of it at a time. Nature at its best.” (1/250th, f/5, ISO 320, Sony A1, Isotta ohišje, Inon Z-330 strobe, Backscatter snoot)

SREBRNO: Globinsko zaznavanje (Rowan Dear, Združeno kraljestvo). Vodni rezervat Cabbage Tree Bay. »Teh meduz so v zadnjih treh letih videli na stotine, ko so se zbirale v zalivu na eni izmed priljubljenih plaž v Sydneyju. To leto jih je bilo več, kot sem jih kdaj videl, nekateri odseki so bili globoki več metrov in gosto poseljeni. Ko sem zaplaval v smack in se spustil navzdol v najglobljo koncentracijo želeja, sem upal, da bom ustvaril to nezemeljsko podobo z veliko globine, ki bo pokazala, koliko jih je bilo.” (1/200th, f/14, ISO 320, Sony A7 Mark IV, Ikelite ohišje, 2x Inon Z-330 stroboskopi)

Čez pod

ZLATO: Calm Tongan Nursery (Jenny Stock, UK). »Tukaj mati kita grbavca in njen novi mladič počivata tik pod gladino v mirnih, toplih vodah Vava'uja. Visoko breje samice grbavcev priletijo vsako leto julija. Po porodu ostanejo v tem vrtcu, dokler teleta ne zrastejo dovolj za svoje prvo potovanje na Antarktiko. Pri fotografiranju deljenih slik je pogosto pametno uporabiti dihalko, namesto da se potapljate na vdih, saj na površini ustvarite manj mehurčkov, ki so lahko moteči na sliki.« (1/125th, f/14, ISO 320, Canon EOS 5D Mark II, ohišje Nauticam, 2x bliskavico Inon Z-240)

SREBRNO: Baby Turtle (Gabriel Guzman, Čile / Avstralija). Queensland. »Ta posnetek, posnet na otoku Heron, pomembnem gnezdišču za morske želve, razkriva trenutek prvega plavanja želvjega mladiča po izvalitvi. Slika elegantno prehaja med plitvimi vodami in širokim obzorjem ter prikazuje želvino potovanje od njenega rojstnega kraja do širnega oceana onstran. Pazil sem, da se izogibam uporabi stroboskopov ali umetne svetlobe, saj sem spoštoval občutljivo naravo teh novorojenčkov. Ko sem posnel nekaj fotografij, sem mladiču dovolil, da nadaljuje pot brez dodatnega stresa.” (1/250., f/7.1, ISO 320, Canon EOS 5DSR,

Ohišje Aquatica)

pametni telefon

ZLATO: Ali lahko pomagam? (Selanie Waddilove, Australia). “Sometimes a fotografija is asking to be taken… The playful pose of this pup in contrast with the abandoned rope was both confronting and beautiful. Often the New Zealand fur seal pups at Baranguba will play tug-of-war and chase with drifting seaweed, letting it go to dive and spin around you and then picking it back up again before another pup can steal it. This early April morning, instead of seaweed, the pups were playing with some rope and other plastic debris that had been washed in by the swell and winds of the previous week. I snapped a few photos to capture their fun and gently tugged on the end of the rope, hoping to distract them with a game so that I could eventually collect it. As the seals played, I gradually rolled it up in my hand and hid it in my močna obleka to be disposed of properly when we returned to shore.” (1/120th, f/1.5, ISO 50, Apple iPhone 13 Pro, ohišje Aquatech, ročaj zaklopa AxisGO Bluetooth)

SREBRNO: Stoječa žaba (Selanie Waddilove, Avstralija). »Med poletnim potapljanjem z dihalko v zalivu Wagonga v Naroomi so opazili to črno progasto morsko spako, kako se počasi premika med morsko travo. Popoldansko sonce je poskrbelo za popolno osvetlitev, ki je poudarila neverjetne teksture in podrobnosti tega čudnega malega bitja. Od velikih navzdol obrnjenih ust do fascinantne 'vabe' in prsnih plavuti, ki se uporabljajo za 'sprehod' po oceanskem dnu, je te ribe tako zanimivo videti in fotografirati.” (1/100th, f/1.8, ISO 32, Apple iPhone 13 Pro, ohišje Aquatech, ročaj zaklopa AxisGO Bluetooth)

okoljska

ZLATO: Avtostop (Emma Turner, Australia). Anilao, Philippines. “Blackwater diving is my happy place. This female argonaut, actually an hobotnica with an eggcase ‘shell’, emerged out of the blackness and zoomed past me. This was my opportunity. Was it riding a jellyfish like I’d hoped? As my eyes and camera focus, I wondered what it was actually riding. Metallic? Plastic? Both? A condom wrapper? Oh my gosh, a yoghurt lid! How sad for us both. Was this argonaut surfing humans’ litter right back out of its open ocean home or was it becoming so ‘normal’ to see pollution that it mistook as organic?” (1/250th, f/22, ISO 320, Nikon D850, Seacam ohišje, Seacam 160D stroboskopi)

SREBRNO: Pasja igrača ali plastična past (Andrii Slonchak, Avstralija). Queensland. »Med potopom na otoku North Stradbroke sem nenadoma opazil wobbegong, ki se je s polno hitrostjo pognal proti meni iz oblaka dvignjenih usedlin. Kot sem kasneje ugotovil, je naš vodnik opazil morskega psa, ujetega v plastičnem pasjem frizbiju, in poskušal odstraniti igračo, a je presenečeni wobbegong pobegnil. Imel sem manj kot sekundo, da posnamem ta posnetek, preden je morski pes izginil. Nikoli več nisem videl tega wobbegonga in ves čas sem se spraševal, ali mu je uspelo odstraniti igračo ali pa ga je doletela huda usoda. Wobbegongi se pri lovu zanašajo na to, da se zlijejo s svojim okoljem, svetel frizbi pa bi ogrozil to sposobnost.« (1/125th, f/8, ISO 200, Canon EOS M50 Mark II, ohišje Ikelite, Ikelite DS160 II s kupolastimi difuzorji)

avstralski

ZLATO: Oblong (Lewis Burnett, Avstralija). Pobočje Darling Range, Zahodna Avstralija. »Fotografiranje nenavadne in čudovite želve s kačjim vratom pod vodo je bilo vedno na mojem seznamu želja potapljanja na jugozahodu. Te očarljive plazilce najdemo v sladkovodnih telesih, ki so raztresena po regiji, in jih najpogosteje opazimo na kopnem v sezoni gnezdenja, ko iščejo partnerja. Tega posameznika sem našel med svojim prvim sladkovodnim potopom v regiji in ne bi mogel biti bolj srečen, da imam tako privlačno temo za fotografiranje.« (1/320th, f/13, ISO 500, Sony A1, Ikelite ohišje, 2x Inon Z-330 stroboskopi)

Mednarodne vode

ZLATO: Salamander (Luc Rooman, Belgija). »Vsako leto se potopim v eno svojih najljubših sladkovodnih jezer, namreč De Melle pri Antwerpnu, da bi fotografiral alpske tritone med lokvanji. Julija letos sem šel ponovno iskat. Ko sem poskušal fotografirati več primerkov, sem odkril enega, ki je sedel na vodni liliji, telo močeradnika pa skozi list ustvarja zanimivo silhueto. Ko sem posnel vrsto posnetkov, sem pustil bitje pri miru in previdno šel naprej.« (1/125th, f/22, ISO 100, Nikon Z7II, ohišje Isotta, Backscatter Mini Flash MF-2, Backscatter Optical Snoot OS-1)

SREBRNO: Drevo dvoživk (Massimo Zannini, Italija). Bologna. »Pomladi se krastače v gorah severne Italije parijo v majhnih vodnih bazenih, tako kot mnoge druge dvoživke. Posnel sem nekaj fotografij tega paritvenega vedenja, ko za nekaj sekund žaba skoči na njihov hrbet in ju verjetno zamenjala za kamen. Presenečen in zabaven sem imel ravno dovolj časa, da sem naredil tri posnetke, preden je žabo vrgel samec na vrh samice.« (1/50th, f/14, ISO 320, Nikon D850, ohišje Nauticam, Backscatter Mini Flash MF-1, Backscatter Optical Snoot OS-1)

Predstavitev kolutov

O video section was won by Australian Ste Everington with Rays On The Ex-HMAS Brisbane na sončni obali, ki prikazuje orla pegastega, lopatonosega in marmorne raže. »Ta brodolom mi je zelo všeč kot potapljaško mesto – to je moje srečno mesto.

"Za to video, I wanted to spotlight a single specific dive – one where the rays spent an above average amount of time with us at the stern of the ship. But I also couldn’t resist including some stunning ray encounters from other dives at this location as well.”

Kovinske grafike zmagovalcev in drugouvrščenih so bile razstavljene in na voljo za nakup na razstavi Go Diving, polovica izkupička pa bo donirana okoljskemu partnerju tekmovanja Vzemite 3 za morje.

Za vse podrobnosti o tekmovanju in vseh zmagovalcih, vključno z bronastimi in visoko pohvaljenimi, obiščite Podvodne nagrade Avstralije (UWAA) 2024 mesto.

Tudi na Divernetu: Magija morske krave v dražljivki fotografa divjih živali, Awaken New Depths: zmagovalci fotografij UN WOD, Posnetek okostja kita pod ledom prinaša zmago UPY, Brez opicanja z AI: Ocean Art nagrajuje "čisto fotografijo"