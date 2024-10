Roj paglavcev je posnel fotografa leta divjih živali

Fotograf leta divjih živali je ponovno postal podvodni fotograf – Kanadčan Shane Gross, čigar Roj življenja osvojil kategorijo Wetlands: The Bigger Picture in skupno nagrado na letošnjem prestižnem dogodku. Zmagovalci so bili sinoči (8. septembra) razglašeni v živo v londonskem Naravoslovnem muzeju.

Fotoreporter za ohranjanje morja, ki je že bil uspešen na tekmovanju, je nekaj ur snorklal v jezeru Cedar Lake na otoku Vancouver v Britanski Kolumbiji skozi preproge iz šmarnic in gledal pod njimi, ko je mimo plavala množica paglavcev zahodne krastače. Moral je biti previden, da prepreči kakršno koli motenje finih plasti mulja in alg, ki prekrivajo jezersko dno.

Paglavci zahodne krastače, skoraj ogrožena vrsta zaradi uničevanja habitata in plenjenja, priplavajo iz varnejših globin jezera in se izmikajo plenilcem, da bi dosegli plitvino, da bi se nahranili. Od 4 do 12 tednov po izvalitvi zrastejo v krastače, vendar jih po ocenah le 1 % preživi do odrasle dobe.

(Posneto z Nikon D500 + objektivom Tokina fisheye 10-17 mm f/3.5–4.5 pri 11 mm, ohišjem Aquatica, dvema stroboskopoma Sea & Sea. 1/200. pri f/13, ISO 640)

Roj življenja je bil izbran izmed rekordnih 59,228 vnosov iz 117 držav in ozemelj za zmago na tekmovanju Wildlife Photographer of the Year, ki ga razvija in producira Naravoslovni muzej (NHM).

"Žirijo je očarala mešanica svetlobe, energije in povezanosti med okoljem in paglavci," je povedala predsednica žirije in montažerka Kathy Moran o zmagovalnem posnetku. »Enako smo bili navdušeni nad dodajanjem nove vrste v arhiv fotografa leta divjih živali.

"V zadnjih nekaj letih je tekmovanje izpostavilo okolja in vrste, ki so pogosto spregledani, vendar izzovejo enako čudenje in veselje, ko jih delimo, kot bolj običajno fotografirane divje živali in divji kraji."

Podvodne slike

Od 18 zmagovalcev kategorij bi za štiri lahko rekli, da se kvalificirajo kot podvodne slike. Vsako prijavo je anonimno ocenila mednarodna strokovna komisija za izvirnost, pripoved, tehnično odličnost in etično prakso.

V sami kategoriji pod vodo je zmagal britanski/avstralski fotograf Matthew Smith Pod vodno črto, ki prikazuje radovednega mladega tjulnjega leoparda pod antarktičnim ledom v Paradise Harbourju.

Under the Waterline Matthewa Smitha / Fotograf leta divjih živali

Smith je uporabil posebej izdelan podaljšek, ki ga je zasnoval za sprednji del svojega podvodnega ohišja, da bi dobil razcepljeno sliko.

V tem, kar je bilo njegovo prvo srečanje z morskim leopardom, je opazoval, kako je opravil več bližnjih prehodov. "Ko je pogledal naravnost v objektiv, sem vedel, da imam nekaj dobrega," je dejal. Zaenkrat so tjulnji leopardi še vedno zelo razširjeni in številni, vendar prekomerni ribolov, umikanje morskega ledu in segrevanje vode pomenijo, da je njihov glavni vir hrane – kril in pingvini – v zatonu.

(Posneto z Nikon Z 7 II + objektivom 14–30 mm f/4, graduiranim filtrom nevtralne gostote, ohišjem Aquatica AZ6/7 + 12-palčno kupolasto odprtino Matty Smith split-shot, bliskavico Sea & Sea YS-D3 MKII. 1/200. @ f/11, ISO 640)

Dolphins Of The Forest Thomas Peschak / Fotograf leta divjih živali

Delfini iz gozda avtorja Thomasa Peschaka (Nemčija/Južna Afrika) je prejela nagrado Photojournalist Story. Prikazuje amazonskega rečnega delfina, eno od dveh sladkovodnih vrst delfinov, ki živita v porečjih Amazonije in Orinoka, in edinega, ki se je razvil za raziskovanje sezonsko poplavljenega gozdnega habitata.

Ogroženi kitovi, znani tudi kot pliskavke ali rožnati rečni delfini, imajo zapleten odnos z ljudmi, pravi Peschak. Po tradicionalnih amazonskih verovanjih lahko prevzamejo človeško podobo in jih hkrati spoštujejo in se jih bojijo, drugi pa jih vidijo kot tatove rib iz mrež, ki si zaslužijo umor.

Peschak je svoje slike posnel na območjih Brazilije in Kolumbije, kjer lokalne skupnosti ustvarjajo priložnosti za turiste, da se srečajo z delfini, kar prinaša dodaten zaplet, da če jih hranijo ljudje, postanejo nezdravi, medtem ko se mlajši posamezniki ne naučijo loviti sami.

(Posneto z objektivom Nikon Z 9 + 14–30 mm f/4 pri 16 mm. 1/320 pri f/6.3, ISO 1250)

Morski Serengeti Sage Ono / Fotograf leta divjih živali

Morski Serengeti ameriškega fotografa Sage Ono je prejel nagrado Rising Star Portfolio Award. Slika je bila posneta v ogromnih gozdovih alg v nacionalnem morskem zavetišču Monterey Bay leta California.

Barva ribjih jajčec s cevastim gobcem bo zbledela, ko se bodo zarodki razvijali, vendar jih je Ono ujela, kako se lesketajo kot rubini poleg zlatih, žarečih, s plinom napolnjenih pripomočkov za vzgon alg. Zeleni nazobčani robovi listov alg so dopolnjevali preprosto kompozicijo.

(Posneto z Nikon D850 + 60 mm f/2.8 objektivom, ohišjem Nauticam NA-D850, dvema stroboskopoma Sea & Sea YS-D2J. 1/160. pri f/14, ISO 250)

Wetland Wrestle Karine Aigner / fotograf leta za divje živali

Peta vodna slika, čeprav posneta nad gladino, je bila Rokoborba v mokriščih ameriške fotografinje Karine Aigner in zmagala v kategoriji Vedenje: dvoživke in plazilci. Ko je vodila turistično skupino po avtocesti Transpantaneira, Mato Grosso v Braziliji, se je ustavila, da bi fotografirala nekaj močvirskih jelenov, ko je opazila nenavadno obliko, ki plava v vodi.

Skozi daljnogled je prepoznala, da se rumena anakonda ovija okoli gobca kajmana yacaré, in opazovala, kako se borita, čeprav je rekla, da je težko vedeti, kdo je bil agresor.

Kajmani bodo jedli kače, medtem ko anakonde, ko postanejo večje, vključijo druge plazilce v svojo prehrano. Na hrbtu kače sta dva tabanida, krvosesa konja, ki ciljata na plazilce.

(Posneto z objektivom Sony α1 + 200–600 mm f/5.6–6.3. 1/400. pri f/16, ISO 800)

'Zagovorniki našega planeta'

"Dolgoživost fotografa leta divjih živali je dokaz vitalnega pomena in vse večjega spoštovanja našega naravnega sveta," je dejal direktor NHM dr. Doug Gurr.

"Z veseljem predstavljamo tako navdihujoče slike v letošnjem portfelju – to so fotografije, ki ne le spodbujajo nadaljnja prizadevanja za ohranitev divjih živali, ampak spodbujajo ustvarjanje resničnih zagovornikov našega planeta v svetovnem merilu."

Konec tega tedna (petek, 60. oktober) se bo v muzeju odprla vodilna razstava WPotY, ki bo predstavila 100 nagrajenih slik ob svoji 11. obletnici.

V počastitev obletnice razstava osvetljuje pretekle zmagovalce velikih naslovov v zgodovini tekmovanja in vključuje fotografije, trofeje in vrhunce tehnologije fotoaparatov. Vključuje tudi videi prikazuje vpliv divjih živali fotografija lahko po vsem svetu poleg vpogledov članov žirije, fotografov in znanstvenikov NHM.

Naravoslovni muzej v Londonu

Razstava ostaja v NHM do 29. junija prihodnje leto in bo potekala tudi po Združenem kraljestvu in mednarodno v Avstraliji, Kanadi, na Danskem, v Franciji, Nemčiji, Italiji in Švici, več prizorišč pa bo objavljenih.

Odprt je vsak dan od 10 do 5.50, vstopnice za odrasle pa stanejo od 18 £, otroške 11 £ (izven konic 15.50 £ oziroma 9.25 £). Rezervacije lahko opravite tukaj.

O Portfolio fotografa divjih živali leta 34 knjiga, ki jo je uredil Keith Wilson, je izšla danes (9. oktobra) in stane 28 £.

Sodelujte v 61. tekmovanju za fotografa divjih živali leta 61. tekmovanje WPotY odpre za vnose 14. oktobra in se zapre 11.30. decembra ob 5 GMT. Fotografi lahko prijavijo do 25 slik za plačilo 30 GBP, ki se v zadnjem tednu od 35. novembra poveča na 28 GBP. Odrasle osebe, ki živijo v Afriki, Jugovzhodni Aziji ter Srednji in Južni Ameriki, so oproščene plačila pristojbine. Udeleženci, stari od 18 do 26 let, lahko brezplačno prijavijo do 25 slik, tisti, stari 17 let in manj, pa do 10.

Tudi na Divernetu: BALLESTA PONOVNO IMENOVAN ZA FOTOGRAFA LETA DIVJIH ŽIVALI, ICE-DIVER BALLESTA ZNOVA UDARI V WPOTY '22, ČAROVNIJA MANATINE V FOTOGRAFU DIVJIH ŽIVALI, POLARNI MEDVED OSVAJA SRCA LJUDI